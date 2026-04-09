Aumenta la amenaza de inundaciones en Hawái por nuevas tormentas semanas después de lluvias intensas

La alerta por inundaciones en Hawái afecta a todas las islas tras intensas lluvias en abril, según el NWS y la NOAA. (ARCHIVO/Associated Press)

Una serie de tormentas ha provocado en la segunda semana de abril la activación de la alerta por inundaciones en todo Hawái. Las autoridades advirtieron sobre riesgos de crecidas, deslizamientos de tierra y daños a infraestructuras. El fenómeno afecta a residentes de todas las islas y ocurre mientras la región sigue recuperándose de los eventos extremos de marzo, considerados los peores en veinte años, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

La alerta por inundaciones se activó en la mañana del miércoles 8 de abril y se mantendrá hasta el viernes 10, abarcando todo el estado, conforme a boletines del NWS. Se prevé que las precipitaciones más intensas se concentren entre el jueves y el viernes, con acumulados de entre 100 y 200 milímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia en grandes extensiones del archipiélago y máximos locales que pueden superar los 250 milímetros (10 pulgadas) en zonas expuestas. Las autoridades estatales y municipales han activado centros de operaciones de emergencia y desplazado equipos de respuesta rápida en las áreas más vulnerables. Estas acciones fueron confirmadas en comunicados del gobierno de Hawái y replicadas por el canal meteorológico The Weather Channel.

Los actuales episodios de lluvias ocurren menos de tres semanas después de las crecidas más graves registradas en dos décadas, que causaron centenares de viviendas dañadas y más de 200 rescates, de acuerdo con el Centro de Manejo de Emergencias estatal y reportes del condado de Hawái.

Contexto y características de la alerta meteorológica

El NWS advirtió que “las lluvias intensas y persistentes pueden generar desbordamientos de arroyos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas de ladera”, lo que afecta especialmente a las islas de Kauai, Oahu, Maui y la Isla Grande. El organismo también señaló que la amenaza aumenta debido a la saturación del suelo por las lluvias de marzo y abril. Según el NWS, existen condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de sistemas lluviosos de gran extensión, incrementando el riesgo de crecidas y deslaves, información difundida además por la cadena de noticias CNN.

La tormenta que actualmente afecta a Hawái no corresponde a un evento tipo Kona, caracterizado por su desplazamiento lento y capacidad de transportar humedad tropical desde el Pacífico ecuatorial. No obstante, los meteorólogos de la oficina del NWS en Honolulu advirtieron que los efectos pueden ser equivalentes, con lluvias fuertes y persistentes que superan los promedios habituales para esta época del año.

Según el pronóstico oficial, el desplazamiento del sistema lluvioso será de oeste a este, con impacto inicial en Kauai y Oahu el jueves 9, extendiéndose hacia Maui y la Isla Grande durante la noche y el viernes. Las previsiones incluyen la posibilidad de que se registren más de 250 milímetros (10 pulgadas) en puntos específicos, cifra que representa varios meses de precipitaciones ordinarias en solo unos días, de acuerdo con el NWS y The Weather Channel.

Las autoridades hawaianas advierten sobre riesgos de crecidas, deslizamientos de tierra y daños a infraestructuras por las lluvias persistentes. (ARCHIVO/AP Foto/Mengshin Lin)

Antecedentes inmediatos de fenómenos extremos

Entre el 19 y el 24 de marzo, Hawái sufrió dos tormentas tipo Kona que provocaron las peores inundaciones en veinte años, según datos del gobierno del condado y proclamaciones de emergencia del estado. En ese periodo, sectores de Oahu registraron hasta 300 milímetros (12 pulgadas) de lluvia, lo que motivó más de 200 rescates y la destrucción o daño de centenares de inmuebles, según la declaración oficial publicada por el Condado de Hawái.

La región de Maui también reportó daños tras la primera tormenta ocurrida a mediados de marzo. Las autoridades locales y estatales mantienen operativos de reconstrucción, con reparaciones en infraestructuras y asistencia a las familias afectadas. El Centro de Manejo de Emergencias estatal precisó que “cada nueva precipitación representa un riesgo mayor para comunidades con suelos saturados y sistemas de drenaje todavía comprometidos”.

Medidas oficiales ante la emergencia climática

La Oficina de Manejo de Emergencias de Hawái activó su Centro de Operaciones de Emergencia desde el miércoles 8 de abril y desplazó equipos de primera respuesta en áreas de mayor vulnerabilidad. El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, comunicó que se han dispuesto refugios y se recomienda a la población contar con planes de evacuación. Blangiardi señaló: “Prepárense para posibles evacuaciones, esto es lo que anticipamos. Un evento en toda la isla”, según declaraciones recogidas por CNN.

Las autoridades han pedido a los residentes evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales. El Departamento de Transporte de Hawái recomendó limitar el tránsito en zonas de riesgo, mientras el Departamento de Salud recomendó precaución ante posibles afectaciones a la calidad del agua y exposición a corrientes rápidas.

Riesgos para la población y la infraestructura

La persistencia de lluvias intensas y la saturación del suelo representan riesgos directos para la seguridad de los habitantes y la infraestructura crítica, incluidas rutas, puentes, escuelas y servicios básicos. Según cifras oficiales del NWS, varias zonas han recibido más de 150 milímetros (6 pulgadas) de lluvia en las primeras 48 horas del evento actual.

Las escuelas públicas evalúan la suspensión de clases presenciales en función del avance de las lluvias y posibles daños en instalaciones. Los servicios de emergencia priorizan la asistencia en las áreas afectadas por el evento de marzo, donde las condiciones de saturación del suelo aumentan la vulnerabilidad ante nuevos episodios de precipitaciones.

El pronóstico meteorológico prevé acumulados de más de 250 milímetros de lluvia en zonas expuestas del archipiélago hawaiano. (ARCHIVO/Kevin Fujii/Civil Beat vía AP)

Pronóstico de la evolución meteorológica

El NWS indicó que las lluvias comenzarán a disminuir progresivamente a partir del viernes por la noche. No obstante, la institución advirtió que un nuevo sistema lluvioso podría afectar al archipiélago a partir del domingo 12 de abril y durante la siguiente semana, aunque la evolución de este fenómeno aún no ha sido definida de manera concluida.

El NWS y la NOAA mantienen la vigilancia meteorológica y emitirán nuevas alertas si se identifican riesgos adicionales. Las autoridades recomendaron a la población consultar fuentes oficiales y medios especializados para obtener información actualizada sobre la situación y las indicaciones de seguridad.

Impacto sobre la vida cotidiana

Las advertencias de inundaciones y la persistencia de lluvias afectan tanto a la población como a los servicios esenciales. Las autoridades insisten en la necesidad de que los residentes permanezcan atentos a las actualizaciones de las agencias oficiales y preparen medidas de autoprotección, como identificar rutas seguras y prever suministros básicos en caso de evacuación.

La experiencia de marzo, sumada a la recurrencia de eventos extremos, refuerza la importancia de la vigilancia continua y la coordinación entre organismos estatales y locales. El Centro de Manejo de Emergencias estatal y el NWS reiteraron que la prioridad es salvaguardar la integridad de las personas y reducir los daños en bienes e infraestructuras.