La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye restricciones en los sectores de energía, criptomonedas, comercio y pesca. El objetivo es mantener la presión sobre la economía rusa como respuesta a la invasión de Ucrania. Von der Leyen también ha solicitado que la Unión Europea prohíba la entrada a su territorio de todas las personas que hayan servido en las fuerzas de seguridad rusas desde el inicio de la guerra.

Según Von der Leyen, los anteriores paquetes de sanciones han conseguido “aislar a Rusia de los mercados de capitales globales”, lo que ha provocado una “desaceleración drástica” de su economía y ha sometido su presupuesto a “una presión creciente”. La presidenta indicó que más de dos tercios de la liquidez de los activos del fondo soberano ruso han desaparecido.

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Nuevas sanciones

La propuesta presentada en Bruselas prevé suspender durante seis meses la revisión del tope de 44,10 dólares por barril impuesto al crudo ruso, aplazando cualquier cambio hasta enero del próximo año. Esto busca evitar fluctuaciones de precios tras el cierre del estrecho de Ormuz y dar tiempo a los mercados para estabilizarse, mientras se mantiene la presión sobre los ingresos rusos.

La Comisión Europea sostuvo que las sanciones han aislado a Rusia de los mercados de capitales y han presionado la economía rusa y su presupuesto. (REUTERS/Yves Herman)

En materia de transporte marítimo, se añade a la lista de embarcaciones prohibidas otros 30 buques utilizados por Rusia para sortear sanciones, elevando el total a 632 buques sancionados. Por primera vez, se incluyen también barcos que asisten a la flota fantasma, como los que suministran combustible o facilitan acceso a puertos y refinerías.

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En el ámbito financiero, la Comisión propone ampliar la prohibición de transacciones a 31 bancos rusos adicionales y a una veintena de entidades y plataformas de criptomonedas, así como operadores de petróleo en terceros países que hayan asistido a empresas o personas sancionadas. Von der Leyen subrayó que, por primera vez, se contempla la prohibición total de servicios de criptoactivos en terceros países para dificultar la evasión de sanciones.

Restricciones tecnológicas y pesca

La Comisión plantea nuevas limitaciones a la exportación de artículos y tecnologías para la industria militar rusa, incluyendo metales y aleaciones utilizados en los sectores aeroespacial y de defensa, así como equipos vinculados a drones, como sistemas de interferencia y lanzamiento.

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Bruselas propone ampliar las restricciones a 31 bancos rusos, plataformas de criptomonedas y operadores de petróleo en terceros países para frenar la evasión de sanciones. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Por primera vez, el paquete incluye restricciones sustanciales a la importación de productos pesqueros rusos, sin detallar cuáles, junto con la prohibición total de otros, como el bacalao. Además, se adaptarán las restricciones comerciales para Bielorrusia a fin de evitar que sirva como canal alternativo para el comercio ruso.

Veto a excombatientes rusos y adhesión de Ucrania

Von der Leyen ha detallado que la propuesta contempla prohibir la entrada a la Unión Europea a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde que comenzó la guerra, una petición formulada por once países del espacio Schengen.

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La presidenta aprovechó su comparecencia para reiterar el respaldo “inquebrantable” a Ucrania, confirmando el inminente primer pago del préstamo de 90.000 millones de euros acordado para cubrir necesidades financieras y militares de Kiev. Von der Leyen destacó que Ucrania ha realizado avances extraordinarios en reformas y anunció la próxima apertura del primer clúster de negociaciones de adhesión tanto para Ucrania como para Moldavia, tras el desbloqueo del proceso por el cambio de gobierno en Hungría.