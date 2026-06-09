Mundo

La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

La iniciativa presentada por Ursula von der Leyen incorpora medidas sobre energía, comercio, pesca y activos digitales, y busca sostener la presión económica como respuesta a la guerra en Ucrania

Guardar
Google icon
La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)
La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye restricciones en los sectores de energía, criptomonedas, comercio y pesca. El objetivo es mantener la presión sobre la economía rusa como respuesta a la invasión de Ucrania. Von der Leyen también ha solicitado que la Unión Europea prohíba la entrada a su territorio de todas las personas que hayan servido en las fuerzas de seguridad rusas desde el inicio de la guerra.

Según Von der Leyen, los anteriores paquetes de sanciones han conseguido “aislar a Rusia de los mercados de capitales globales”, lo que ha provocado una “desaceleración drástica” de su economía y ha sometido su presupuesto a “una presión creciente”. La presidenta indicó que más de dos tercios de la liquidez de los activos del fondo soberano ruso han desaparecido.

PUBLICIDAD

Nuevas sanciones

La propuesta presentada en Bruselas prevé suspender durante seis meses la revisión del tope de 44,10 dólares por barril impuesto al crudo ruso, aplazando cualquier cambio hasta enero del próximo año. Esto busca evitar fluctuaciones de precios tras el cierre del estrecho de Ormuz y dar tiempo a los mercados para estabilizarse, mientras se mantiene la presión sobre los ingresos rusos.

La Comisión Europea sostuvo que las sanciones han aislado a Rusia de los mercados de capitales y han presionado la economía rusa y su presupuesto. (REUTERS/Yves Herman)
La Comisión Europea sostuvo que las sanciones han aislado a Rusia de los mercados de capitales y han presionado la economía rusa y su presupuesto. (REUTERS/Yves Herman)

En materia de transporte marítimo, se añade a la lista de embarcaciones prohibidas otros 30 buques utilizados por Rusia para sortear sanciones, elevando el total a 632 buques sancionados. Por primera vez, se incluyen también barcos que asisten a la flota fantasma, como los que suministran combustible o facilitan acceso a puertos y refinerías.

PUBLICIDAD

En el ámbito financiero, la Comisión propone ampliar la prohibición de transacciones a 31 bancos rusos adicionales y a una veintena de entidades y plataformas de criptomonedas, así como operadores de petróleo en terceros países que hayan asistido a empresas o personas sancionadas. Von der Leyen subrayó que, por primera vez, se contempla la prohibición total de servicios de criptoactivos en terceros países para dificultar la evasión de sanciones.

Restricciones tecnológicas y pesca

La Comisión plantea nuevas limitaciones a la exportación de artículos y tecnologías para la industria militar rusa, incluyendo metales y aleaciones utilizados en los sectores aeroespacial y de defensa, así como equipos vinculados a drones, como sistemas de interferencia y lanzamiento.

Bruselas propone ampliar las restricciones a 31 bancos rusos, plataformas de criptomonedas y operadores de petróleo en terceros países para frenar la evasión de sanciones. (REUTERS/Anastasia Barashkova)
Bruselas propone ampliar las restricciones a 31 bancos rusos, plataformas de criptomonedas y operadores de petróleo en terceros países para frenar la evasión de sanciones. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Por primera vez, el paquete incluye restricciones sustanciales a la importación de productos pesqueros rusos, sin detallar cuáles, junto con la prohibición total de otros, como el bacalao. Además, se adaptarán las restricciones comerciales para Bielorrusia a fin de evitar que sirva como canal alternativo para el comercio ruso.

Veto a excombatientes rusos y adhesión de Ucrania

Von der Leyen ha detallado que la propuesta contempla prohibir la entrada a la Unión Europea a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde que comenzó la guerra, una petición formulada por once países del espacio Schengen.

La presidenta aprovechó su comparecencia para reiterar el respaldo “inquebrantable” a Ucrania, confirmando el inminente primer pago del préstamo de 90.000 millones de euros acordado para cubrir necesidades financieras y militares de Kiev. Von der Leyen destacó que Ucrania ha realizado avances extraordinarios en reformas y anunció la próxima apertura del primer clúster de negociaciones de adhesión tanto para Ucrania como para Moldavia, tras el desbloqueo del proceso por el cambio de gobierno en Hungría.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaUrsula von der LeyenSancionesGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

En una entrevista concedida en Londres, el mandatario sostuvo que Kiev atraviesa su mejor momento en dos años y medio gracias al uso de aparatos no tripulados que golpearon rutas, terminales y bases clave rusas

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo un operativo en la ciudad histórica de Tiro. Antes, habían emitido una orden de evacuación en la zona

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

La agencia sanitaria de la ONU reportó 550 contagios y 19 altas médicas en el país, con la provincia de Ituri concentrando el 94 % de los registros y Bunia como principal foco de transmisión

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, afirmó que unidades costeras y policiales de Beijing hostigan embarcaciones en aguas taiwanesas y recomendó a las navieras no atender sus avisos por radio

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

El mandatario estadounidense afirmó que “será un acuerdo muy bueno” y estimó que podrían registrarse avances en “dos o tres días”, al tiempo que sostuvo que el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa plenamente vigente

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

CNTE pone en suspenso asistencia de Sheinbaum a Fan Fest del Mundial 2026 en Zócalo de CDMX: presidenta minimiza paro de maestros

CNTE pone en suspenso asistencia de Sheinbaum a Fan Fest del Mundial 2026 en Zócalo de CDMX: presidenta minimiza paro de maestros

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Cinco superficies que nunca debes limpiar con bicarbonato aunque lo veas en todos los tutoriales

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Con Gianinna decíamos que mi papá estaba mal y nos trataban de loca”, declaró Dalma con la voz quebrada

José Manuel Restrepo respondió críticas a su propuesta de “fracking sostenible”: “Claro que se puede”

INFOBAE AMÉRICA

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Ministro de Seguridad costarricense viaja a República Dominicana en busca de estrategias contra el crimen organizado

Honduras activa vigilancia sanitaria tras detectar gripe aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

Hallan 356 televisores y paneles solares en cárcel panameña días después de la fuga masiva

Comerciantes, productores y artesanos exigieron el fin de los bloqueos de vías en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

El debut de Katy Perry y Justin Trudeau deslumbra en el Festival de Tribeca

El debut de Katy Perry y Justin Trudeau deslumbra en el Festival de Tribeca

Primer tráiler de ‘Elle’: la precuela de ‘Legalmente Rubia’ muestra el origen de un personaje icónico

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson