Darren Sharper, excampeón del Super Bowl condenado por violación, deja la cárcel federal en su camino a la libertad definitiva

Darren Sharper salió de una prisión federal y fue trasladado a una casa de transición como parte de la etapa final de su condena en Estados Unidos (Reuters)

El exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Darren Sharper, condenado por violar a mujeres en cuatro estados de Estados Unidos, salió de la prisión federal donde cumplía su condena y pasó a un programa de casa de transición (halfway house) que lo acerca a su liberación definitiva. La transferencia ocurrió el 27 de mayo, según confirmó a The Guardian un vocero de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El organismo indicó que Sharper, de 50 años, fue trasladado desde una institución correccional cerca de Elkton, Ohio, a un régimen de “confinamiento comunitario” bajo supervisión de la oficina de reinserción residencial en Baltimore. Su fecha proyectada de liberación es el 27 de diciembre de 2028.

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Qué es una casa de transición y qué implica para Darren Sharper

Una casa de transición es una instalación que funciona como etapa intermedia entre la prisión y la libertad plena. Quienes residen allí deben conseguir trabajo y pueden tener acceso a un vehículo o teléfono celular para fines laborales. También pueden obtener permisos recreativos.

El traslado a este tipo de programa es una señal clara de que una condena está próxima a completarse. Según funcionarios del gobierno citados por The Guardian, los condenados en el sistema federal pueden ser elegibles para salir después de cumplir aproximadamente el 85% de su pena, porcentaje que puede reducirse si completan ciertos programas durante el encarcelamiento.

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La BOP precisó que no revela la ubicación exacta de las personas en confinamiento comunitario por razones de privacidad, seguridad y protección.

Los crímenes por los que fue condenado

Sharper aceptó los cargos en 2015 y 2016 ante tribunales de Luisiana, California, Nevada y Arizona por drogar y violar a múltiples mujeres en esos estados. Además, se declaró culpable en el tribunal federal de Nueva Orleans por conspiración para llevar a cabo esos delitos.

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La fecha proyectada de liberación definitiva de Darren Sharper es el 27 de diciembre de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones (AP)

La jueza federal Jane Triche Milazzo lo condenó en agosto de 2016 a 18 años de prisión, con crédito por el tiempo que permaneció bajo custodia desde su arresto inicial en febrero de 2014.

En la audiencia de sentencia, el exjugador dijo que se disculpaba “mil veces” por sus actos. Una de sus víctimas, en cambio, le respondió sin rodeos: “Vete al infierno”.

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La carrera que precedió al escándalo

El caso atrajo atención nacional y mediática en parte por el perfil de Sharper. El oriundo de Richmond, Virginia, ganó el campeonato del Super Bowl con los New Orleans Saints en febrero de 2010 y lideró la NFL en intercepciones de pase en dos temporadas de sus 14 años en la liga, antes de retirarse en 2011. Recibió selecciones de primer equipo All-Pro en cada una de esas temporadas.

El pedido de reducción de condena que la jueza rechazó

Antes del traslado, los abogados de Sharper argumentaron ante la jueza Milazzo que merecía una reducción de pena. Alegaron que tomó clases educativas durante su encarcelamiento y que se comportó como “un recluso modelo”.

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Los defensores también sostuvieron que su liberación le permitiría “finalmente recibir tratamiento para lesiones cerebrales traumáticas y probable encefalopatía traumática crónica, enfermedad desarrollada por sus años jugando fútbol americano”.

La jueza rechazó el pedido de reducción de condena presentado por la defensa de Darren Sharper, que alegó buena conducta y tratamiento por lesiones cerebrales (Reuters)

Esa enfermedad, con similitudes al Alzheimer, se vincula a golpes repetitivos en la cabeza y concusiones en atletas.

La jueza rechazó el pedido en agosto, según constan en los expedientes judiciales.

Los cómplices que ya quedaron libres

Dos coacusados de Sharper también se declararon culpables en el caso: Erik Nunez, ex mesero de un restaurante de carnes, y Brandon Licciardi, ex suboficial de la oficina del sheriff de un suburbio de Nueva Orleans. Nunez completó su condena en julio de 2023 y Licciardi lo hizo en abril de 2026.

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Sharper es el último de los tres en transitar la etapa final de su condena.