Estados Unidos

Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

Las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia tras la confirmación de varios casos recientes, mientras veterinarios recomiendan revisar heridas abiertas y buscar atención profesional ante cualquier señal inusual

Guardar
Un veterinario habla con una pareja y su perro en una mesa de examen, junto a equipos médicos; un círculo muestra una larva grande del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
El USDA confirmó cinco casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas y Nuevo México desde inicios de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó cinco casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas y Nuevo México, una situación que afecta a ganaderos, veterinarios y dueños de mascotas desde inicios de junio de 2026. La reaparición de este parásito, erradicado en el país desde la década de 1960, genera preocupación por el potencial impacto en la ganadería y la salud animal, según informes oficiales.

De acuerdo con el USDA, los casos involucran tres terneros y una cabra en Texas, además de un perro en el condado de Lea, Nuevo México. La agencia explicó que el caso del perro, inicialmente reportado en Texas, fue reclasificado tras una investigación epidemiológica. Las autoridades estatales y federales han intensificado la vigilancia y han lanzado campañas informativas y de control biológico para frenar la propagación del parásito.

PUBLICIDAD

El contexto regional ayuda a entender el alcance del brote. El gusano barrenador, originario de América Central y Sur, avanzó hacia el norte en los últimos años y fue detectado en México a fines de 2024. Estados Unidos implementó controles fronterizos e intensificó el monitoreo en estados del sur, en respuesta a informes sobre casos en zonas cercanas a la frontera, según la Texas Animal Health Commission y la Texas Tribune.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una larva de mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidas mascotas y ganado, según el USDA. A diferencia de otras especies de moscas, las larvas consumen tejido sano, lo que puede causar daños graves o la muerte si no se detecta a tiempo. La agencia federal señala que la infestación puede afectar también a la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a seres humanos.

PUBLICIDAD

El ciclo de vida del parásito inicia cuando la mosca adulta deposita huevos en lesiones, mordidas o cualquier herida expuesta. Las larvas emergen y penetran en el tejido vivo, donde pueden multiplicarse y provocar infecciones que avanzan con rapidez. El daño se agrava porque las heridas se amplían y pueden favorecer infecciones secundarias, de acuerdo con la Texas Animal Health Commission.

Un veterinario hombre con guardapolvo blanco examina suavemente a un perro de pelaje marrón y blanco sobre una mesa de exploración plateada en una clínica veterinaria.
Los casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo afectaron a tres terneros y una cabra en Texas, y a un perro en el condado de Lea, Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han registrado los casos recientes y cuál es el impacto?

Las autoridades confirmaron tres terneros y una cabra afectados en Texas, junto con un perro en Nuevo México. El caso del perro representó el primer reporte en ese estado, según la reclasificación oficial del USDA. La agencia puntualizó que la investigación sobre el historial de movimientos del animal continúa en curso. En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó la activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia, coordinando la respuesta entre organismos estatales y federales.

El brote llevó a restricciones en la movilización de animales desde Texas hacia otros estados y Canadá. El USDA suspendió temporalmente la importación de ganado y caballos desde la región afectada, según sus propios comunicados. Además, varios estados como Oklahoma y Florida implementaron controles adicionales para animales provenientes de zonas con casos confirmados.

¿Qué deben saber los dueños de mascotas y cómo se detecta la infestación?

El USDA y la Texas Animal Health Commission publicaron recomendaciones específicas para dueños de mascotas. La vigilancia diaria es clave: se debe revisar a los animales en busca de heridas, cortes o zonas de piel expuesta, sobre todo después de paseos o actividades en exteriores. Los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Heridas que empeoran o no cicatrizan.
  • Inflamación o enrojecimiento inusual.
  • Olor desagradable proveniente de la lesión.
  • Presencia visible de larvas en la piel o dentro de la herida.
  • Cambios en el comportamiento, como decaimiento, agitación o lamido excesivo de la zona afectada.

El USDA advierte que el hallazgo de larvas requiere atención veterinaria inmediata. La intervención temprana puede marcar la diferencia y evitar daños graves. Los veterinarios pueden tomar muestras, confirmar el diagnóstico y aplicar tratamientos específicos.

Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El gusano barrenador del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas consumen tejido sano de mascotas, ganado y otros animales de sangre caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

Las estrategias de prevención recomendadas incluyen:

  • Supervisión diaria de mascotas y ganado para detectar heridas.
  • Mantener limpias y cubiertas todas las lesiones.
  • Consultar con un veterinario acerca de productos o medicamentos aprobados.
  • Evitar trasladar animales con heridas abiertas desde o hacia zonas afectadas.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y federales.

El USDA implementa la liberación de moscas estériles como método de control biológico en áreas de riesgo, una estrategia que busca reducir la población de moscas silvestres y frenar la propagación del parásito.

¿El gusano barrenador representa un riesgo para la salud pública?

El riesgo para humanos es bajo, pero no inexistente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pueden presentarse casos cuando hay exposición a moscas en áreas con brotes activos, especialmente en personas con heridas abiertas. Los síntomas en humanos incluyen dolor, sensación de movimiento bajo la piel, presencia de larvas y mal olor en el sitio afectado. Ante cualquier sospecha, se recomienda consultar a un médico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo impulsó controles fronterizos, vigilancia reforzada y la activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Afecta el brote la seguridad alimentaria y la industria ganadera?

De acuerdo con el USDA, el gusano barrenador no afecta la carne ni otros productos alimenticios. Los controles de calidad y las inspecciones impiden que animales infestados lleguen a la cadena de suministro. No obstante, el brote podría impactar el mercado ganadero en caso de propagación, según la Texas Tribune. Hasta el momento, no se han reportado incrementos significativos en los precios de la carne derivados del brote actual.

¿Qué acciones de control están vigentes y cómo reportar casos sospechosos?

El USDA y la Texas Animal Health Commission han reforzado la vigilancia epidemiológica y habilitaron sistemas de reporte para casos sospechosos. Los propietarios de animales pueden comunicarse con las autoridades a través de líneas telefónicas y formularios en línea. Las medidas de control incluyen inspección de animales en zonas afectadas, cuarentenas y campañas de información para población y profesionales.

Las autoridades reiteran que la colaboración ciudadana es clave para la detección temprana y el control de la plaga. El objetivo es erradicar el gusano barrenador en territorio estadounidense, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XX.

Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El USDA suspendió de forma temporal la importación de ganado y caballos desde la región afectada, mientras otros estados sumaron restricciones y controles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar los afectados y el público en general?

El brote activo de gusano barrenador del Nuevo Mundo exige vigilancia permanente y acción coordinada entre autoridades, veterinarios y población. La información oficial sostiene que la enfermedad es tratable si se detecta a tiempo y que la cadena alimentaria se mantiene segura. Las restricciones de movimiento, los controles fronterizos y la liberación de moscas estériles continuarán hasta lograr la erradicación de la plaga. Ganaderos, veterinarios y dueños de mascotas deben seguir atentos a la evolución de los casos y a las recomendaciones actualizadas de instituciones oficiales.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorTexasNuevo MéxicoBienestar animalSaludEnfermedadEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos cobrará USD 750 adicionales para saltarse la fila de la visa y obtener cita inmediata

El Departamento de Estado implementará un mecanismo temporal que reducirá a diez días la espera para los viajeros de turismo y negocios. El beneficio busca aliviar el fuerte colapso del sistema consular

Estados Unidos cobrará USD 750 adicionales para saltarse la fila de la visa y obtener cita inmediata

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que trabajar a distancia puede perjudicar la salud mental de las personas

La investigación liderada por la economista Natalia Emanuel, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y publicada en Science, asocia la modalidad remota con más aislamiento social y malestar psicológico en empleados

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que trabajar a distancia puede perjudicar la salud mental de las personas

Ganaderos de Texas bajo presión: carne vacuna alcanza precios históricos y la sequía agudiza la crisis

El mercado estadounidense experimenta subas históricas en alimentos básicos, mientras quienes abastecen la cadena productiva sortean falta de lluvias, insumos más caros y menor capacidad operativa

Ganaderos de Texas bajo presión: carne vacuna alcanza precios históricos y la sequía agudiza la crisis

El condado de Broward suma tres opciones de transporte público para partidos del Mundial en Miami

Los servicios requerirán entradas validadas para subir en los centros de enlace y volverán a verificar el acceso en el anillo de seguridad, con salidas desde horas antes y retorno tras los encuentros

El condado de Broward suma tres opciones de transporte público para partidos del Mundial en Miami

Inquilinos del Bronx aumentan la presión en las calles y exigen congelamiento total de alquileres

Cientos de residentes se concentraron este lunes frente al Hostos Community College para demandar un aumento cero en las rentas estabilizadas, una medida que impacta a 2,4 millones de personas de la ciudad

Inquilinos del Bronx aumentan la presión en las calles y exigen congelamiento total de alquileres

TECNO

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

El RPG de vampiros en el que cada decisión tuya será clave para la historia: así es Vampire The Masquerade

Xbox revela las primeras imágenes de Gears of War: E-Day y confirma su fecha de lanzamiento

Memes de la Copa Mundial 2026: Tim Payne, la lista de Scaloni, la lámina de Messi en el álbum Panini y los momentos más virales

Por qué los Saja Boys y las Guerreras K-Pop hicieron historia en la era digital

ENTRETENIMIENTO

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

El Oso ya tiene fecha para su despedida en Disney+ y llegará con sus ocho episodios de golpe

MUNDO

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”