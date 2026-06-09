Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

El USDA confirmó cinco casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas y Nuevo México desde inicios de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó cinco casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas y Nuevo México, una situación que afecta a ganaderos, veterinarios y dueños de mascotas desde inicios de junio de 2026. La reaparición de este parásito, erradicado en el país desde la década de 1960, genera preocupación por el potencial impacto en la ganadería y la salud animal, según informes oficiales.

De acuerdo con el USDA, los casos involucran tres terneros y una cabra en Texas, además de un perro en el condado de Lea, Nuevo México. La agencia explicó que el caso del perro, inicialmente reportado en Texas, fue reclasificado tras una investigación epidemiológica. Las autoridades estatales y federales han intensificado la vigilancia y han lanzado campañas informativas y de control biológico para frenar la propagación del parásito.

PUBLICIDAD

El contexto regional ayuda a entender el alcance del brote. El gusano barrenador, originario de América Central y Sur, avanzó hacia el norte en los últimos años y fue detectado en México a fines de 2024. Estados Unidos implementó controles fronterizos e intensificó el monitoreo en estados del sur, en respuesta a informes sobre casos en zonas cercanas a la frontera, según la Texas Animal Health Commission y la Texas Tribune.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una larva de mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidas mascotas y ganado, según el USDA. A diferencia de otras especies de moscas, las larvas consumen tejido sano, lo que puede causar daños graves o la muerte si no se detecta a tiempo. La agencia federal señala que la infestación puede afectar también a la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a seres humanos.

PUBLICIDAD

El ciclo de vida del parásito inicia cuando la mosca adulta deposita huevos en lesiones, mordidas o cualquier herida expuesta. Las larvas emergen y penetran en el tejido vivo, donde pueden multiplicarse y provocar infecciones que avanzan con rapidez. El daño se agrava porque las heridas se amplían y pueden favorecer infecciones secundarias, de acuerdo con la Texas Animal Health Commission.

Los casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo afectaron a tres terneros y una cabra en Texas, y a un perro en el condado de Lea, Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han registrado los casos recientes y cuál es el impacto?

Las autoridades confirmaron tres terneros y una cabra afectados en Texas, junto con un perro en Nuevo México. El caso del perro representó el primer reporte en ese estado, según la reclasificación oficial del USDA. La agencia puntualizó que la investigación sobre el historial de movimientos del animal continúa en curso. En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó la activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia, coordinando la respuesta entre organismos estatales y federales.

PUBLICIDAD

El brote llevó a restricciones en la movilización de animales desde Texas hacia otros estados y Canadá. El USDA suspendió temporalmente la importación de ganado y caballos desde la región afectada, según sus propios comunicados. Además, varios estados como Oklahoma y Florida implementaron controles adicionales para animales provenientes de zonas con casos confirmados.

¿Qué deben saber los dueños de mascotas y cómo se detecta la infestación?

El USDA y la Texas Animal Health Commission publicaron recomendaciones específicas para dueños de mascotas. La vigilancia diaria es clave: se debe revisar a los animales en busca de heridas, cortes o zonas de piel expuesta, sobre todo después de paseos o actividades en exteriores. Los síntomas más frecuentes incluyen:

PUBLICIDAD

Heridas que empeoran o no cicatrizan.

Inflamación o enrojecimiento inusual.

Olor desagradable proveniente de la lesión.

Presencia visible de larvas en la piel o dentro de la herida.

Cambios en el comportamiento, como decaimiento, agitación o lamido excesivo de la zona afectada.

El USDA advierte que el hallazgo de larvas requiere atención veterinaria inmediata. La intervención temprana puede marcar la diferencia y evitar daños graves. Los veterinarios pueden tomar muestras, confirmar el diagnóstico y aplicar tratamientos específicos.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas consumen tejido sano de mascotas, ganado y otros animales de sangre caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

Las estrategias de prevención recomendadas incluyen:

Supervisión diaria de mascotas y ganado para detectar heridas.

Mantener limpias y cubiertas todas las lesiones.

Consultar con un veterinario acerca de productos o medicamentos aprobados.

Evitar trasladar animales con heridas abiertas desde o hacia zonas afectadas.

Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y federales.

El USDA implementa la liberación de moscas estériles como método de control biológico en áreas de riesgo, una estrategia que busca reducir la población de moscas silvestres y frenar la propagación del parásito.

PUBLICIDAD

¿El gusano barrenador representa un riesgo para la salud pública?

El riesgo para humanos es bajo, pero no inexistente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pueden presentarse casos cuando hay exposición a moscas en áreas con brotes activos, especialmente en personas con heridas abiertas. Los síntomas en humanos incluyen dolor, sensación de movimiento bajo la piel, presencia de larvas y mal olor en el sitio afectado. Ante cualquier sospecha, se recomienda consultar a un médico.

El brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo impulsó controles fronterizos, vigilancia reforzada y la activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Afecta el brote la seguridad alimentaria y la industria ganadera?

De acuerdo con el USDA, el gusano barrenador no afecta la carne ni otros productos alimenticios. Los controles de calidad y las inspecciones impiden que animales infestados lleguen a la cadena de suministro. No obstante, el brote podría impactar el mercado ganadero en caso de propagación, según la Texas Tribune. Hasta el momento, no se han reportado incrementos significativos en los precios de la carne derivados del brote actual.

PUBLICIDAD

¿Qué acciones de control están vigentes y cómo reportar casos sospechosos?

El USDA y la Texas Animal Health Commission han reforzado la vigilancia epidemiológica y habilitaron sistemas de reporte para casos sospechosos. Los propietarios de animales pueden comunicarse con las autoridades a través de líneas telefónicas y formularios en línea. Las medidas de control incluyen inspección de animales en zonas afectadas, cuarentenas y campañas de información para población y profesionales.

Las autoridades reiteran que la colaboración ciudadana es clave para la detección temprana y el control de la plaga. El objetivo es erradicar el gusano barrenador en territorio estadounidense, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XX.

PUBLICIDAD

El USDA suspendió de forma temporal la importación de ganado y caballos desde la región afectada, mientras otros estados sumaron restricciones y controles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar los afectados y el público en general?

El brote activo de gusano barrenador del Nuevo Mundo exige vigilancia permanente y acción coordinada entre autoridades, veterinarios y población. La información oficial sostiene que la enfermedad es tratable si se detecta a tiempo y que la cadena alimentaria se mantiene segura. Las restricciones de movimiento, los controles fronterizos y la liberación de moscas estériles continuarán hasta lograr la erradicación de la plaga. Ganaderos, veterinarios y dueños de mascotas deben seguir atentos a la evolución de los casos y a las recomendaciones actualizadas de instituciones oficiales.