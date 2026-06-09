El juicio a Karmelo Anthony entra en la fase final: el jurado evalúa su culpabilidad en la muerte de un estudiante en una competencia escolar

El caso por la muerte en una competencia escolar desató un extenso debate sobre defensa personal y violencia juvenil en Texas (KCEN-TV)

La estrategia de la defensa en el juicio contra Karmelo Anthony por el apuñalamiento mortal de Austin Metcalf en Frisco, Texas, experimentó un giro determinante cuando el equipo legal del joven de 19 años decidió que el acusado no declarara ante el jurado.

Esta maniobra, según New York Post, podría debilitar gravemente el alegato de legítima defensa en un proceso que generó fuerte atención pública.

El enfrentamiento entre ambos adolescentes derivó en consecuencias legales y personales que impactaron a sus familias y al entorno escolar (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

El proceso llega a su etapa decisiva

Este martes, el juicio se encuentra en su etapa final: el jurado escucha los alegatos de cierre y comienza la deliberación que definirá el futuro de Karmelo Anthony.

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De acuerdo con información publicada por The Independent, el veredicto podría conocerse en las próximas horas, marcando un desenlace clave para todas las partes involucradas en el caso.

El jurado debe decidir si la muerte de Austin Metcalf fue un asesinato o un acto de legítima defensa. La fiscalía sostiene que se trató de una acción de violencia injustificada, mientras que la defensa insiste en que Anthony reaccionó para protegerse durante una confrontación bajo el toldo del equipo de Metcalf, durante una competencia de atletismo en 2025.

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Con la presentación de los alegatos finales, el jurado debe analizar pruebas y testimonios para tomar una decisión crucial (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

El impacto de no declarar y las consecuencias legales

De acuerdo con New York Post, la defensa cerró su caso sin que Anthony reconociera expresamente haber apuñalado a Metcalf. Esta omisión podría impedir que el jurado considere la legítima defensa como opción de absolución.

Jeremy Rosenthal, abogado de Texas, explicó al medio que la legislación estatal exige que el acusado no niegue el hecho principal para habilitar esa vía de defensa ante el jurado.

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“Para obtener una instrucción de legítima defensa, existe lo que se llama una ‘carga de producción’. Debes mostrar con tu propia prueba que no discutes la conducta”, precisó Rosenthal en declaraciones a New York Post.

Si el jurado declara culpable a Anthony, la sentencia podría ser cadena perpetua. Este desenlace extremo subraya la gravedad de la acusación y el impacto potencial que la decisión tendrá en la vida del acusado y de ambas familias.

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La negativa del acusado a testificar ha condicionado las opciones de la defensa y puede influir en la percepción que tendrá el jurado (NBC News)

Cambio de foco: homicidio culposo como alternativa

New York Post subraya que la defensa podría estar intentando que el jurado contemple un cargo menor, como homicidio culposo, en lugar de asesinato en primer grado. Rosenthal señaló que la defensa puede solicitar, antes de los alegatos finales, que se considere esta alternativa. “Esas negociaciones probablemente están ocurriendo ahora mismo”, afirmó el abogado.

Añadió además: “Que el señor Anthony no testifique potencialmente estrecha algunas vías hacia la absolución. El derecho a testificar o no testificar es exclusivamente del acusado”.

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Otro abogado consultado por New York Post, Steve Bassett, con más de 30 años de experiencia, consideró que los argumentos para reducir el cargo a homicidio culposo parecen más sólidos que los de una absolución total por legítima defensa. “Siempre pensé que esta era una batalla cuesta arriba para la defensa simplemente porque se introdujo un cuchillo en el conflicto muy rápidamente”, opinó Bassett.

La defensa busca que se contemple una figura penal menor ante las dificultades para sostener la hipótesis de legítima defensa (KCEN-TV)

El relato de los hechos y las pruebas en disputa

Según New York Post, la secuencia de los acontecimientos en el estadio es el eje del debate jurídico. Mientras la defensa sostiene que Anthony actuó bajo temor a una agresión, testigos declararon que el acusado tenía la mano en su mochila con el cuchillo antes del contacto físico con Metcalf.

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Uno de los testimonios refiere que Anthony advirtió: “Tócame y verás”, frase que, según Rosenthal, “puede interpretarse como: ‘Te mataré’”.

El artículo también recoge imágenes de la cámara corporal policial. En ellas, Anthony aparece llorando tras su detención y dice al agente: “Él me puso las manos encima”, seguido de la pregunta “¿está bien?”, lo que para la defensa podría retratarlo como un adolescente alterado y temeroso, no un asesino premeditado.

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Las versiones sobre el accionar de Metcalf y la conducta de Anthony en los minutos previos resultan clave para el fallo (Jeff Metcalf/Facebook)

El estándar de la fuerza letal y la posición de la fiscalía

New York Post remarcó que la fiscalía también enfrenta desafíos probatorios. Rosenthal expresó que no hay indicios de que Anthony llegara al evento con intención de matar. “Fue un acto agresivo, temerario y con muy mala suerte”, relató.

Para que se reconozca la legítima defensa, la defensa debe demostrar que el acusado temió por su vida cuando Metcalf intentó empujarlo fuera del toldo en las gradas.

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Un juicio marcado por la celeridad judicial

New York Post destaca el papel del juez de distrito John Roach, conocido por su eficiencia y porque este es el último proceso de su carrera.

Según el medio, Roach extendió los horarios, celebró audiencias incluso los sábados y en una ocasión reprendió a la fiscalía por atrasos mínimos.

El magistrado llegó a probar la comida de la cárcel y a usar un monitor de tobillo para comprender la experiencia de los acusados. En otra ocasión, detuvo personalmente a un imputado que violaba la libertad condicional.

El juez John Roach imprimió una dinámica ágil al juicio y es reconocido por su estilo personal y su larga trayectoria en tribunales (Judge John Roach Jr.)

La decisión del jurado se espera para las próximas horas y podría conocerse este martes, de acuerdo con New York Post.

El caso se convirtió en uno de los juicios más seguidos en Texas, con consecuencias de largo alcance para el acusado y la comunidad.