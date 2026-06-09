Rusia cuestionó las elecciones en Armenia y se negó a felicitar a Pashinián

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia. 1 de abril de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

Rusia cuestionó este martes la legitimidad de los comicios parlamentarios del domingo en Armenia, donde el partido pro occidental del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo casi el 50% de los votos y se garantizó un gobierno en solitario. Moscú habló de “irregularidades” y se negó a felicitar al mandatario mientras aguarda los resultados definitivos, previstos para el 14 de junio.

“Hubo muchas cosas que no quedaron claras. Hemos visto muchos informes sobre irregularidades”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS. El vocero agregó que el Kremlin prefiere esperar a que “se emitan las estimaciones oficiales” antes de pronunciarse sobre la victoria del oficialista Contrato Civil.

PUBLICIDAD

Una derrota simbólica para el Kremlin

Nikol Pashinián deposita su voto en Ereván el 7 de junio de 2026. Su partido, Contrato Civil, obtuvo el 49,82% de los votos y garantizó un gobierno en solitario. (Stringer/Photolure vía REUTERS)

La reacción rusa siguió un guion reconocible. El lunes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, ya había denunciado una supuesta “presión sin precedentes” contra los grupos de oposición e injerencia de Occidente —en particular de la Unión Europea— durante la campaña y la jornada de votación. Moscú acusó a las autoridades armenias de ejercer una “dura represión” contra la oposición, incluida la Iglesia Apostólica Armenia, y de perseguir a los partidos que abogan por estrechar lazos con Rusia y reforzar la presencia del país en foros como la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Es que el resultado representa un revés para Moscú. Pashinián revalidó su mayoría absoluta a pesar de la presión diplomática rusa, las sanciones comerciales contra importaciones agrícolas armenias y el apoyo explícito del Kremlin a sectores de la oposición. Armenia, históricamente dentro de la órbita rusa, continúa su reorientación hacia Occidente.

PUBLICIDAD

Los números y las impugnaciones

Según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central (CEC), Contrato Civil de Pashinián obtuvo el 49,82% de los votos, muy por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte —liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián—, que alcanzó el 23,28%. El bloque Armenia del ex presidente Robert Kocharián sumó el 9,94%.

Kocharián anunció que impugnará los resultados ante el Tribunal Constitucional. Según el ex mandatario, los comicios se desarrollaron “en medio de una fuerte presión por parte de las autoridades, detenciones de miembros de la oposición, un uso sin precedentes de los recursos administrativos e irregularidades electorales”. En paralelo, la CEC informó que revisará los votos emitidos en 86 colegios electorales, en parte a pedido del partido Armenia Próspera, al que le faltaron menos de un centenar de sufragios para superar el umbral del 4% y acceder a la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

Los resultados definitivos se esperan para el 14 de junio.

Pashinián, firme en su rumbo occidental

Tras conocer los resultados, Pashinián prometió continuar el acercamiento a la Unión Europea e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue uno de los primeros en felicitarlo y reafirmó el compromiso de Washington con la implementación de la llamada “Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional” (TRIPP), el corredor de tránsito acordado en la Cumbre de Washington de agosto pasado que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y el presidente francés, Emmanuel Macron, también enviaron sus felicitaciones al primer ministro armenio.