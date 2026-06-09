Mundo

Rusia cuestionó las elecciones en Armenia y se negó a felicitar a Pashinián

El Kremlin habló de “irregularidades” tras la victoria del partido oficialista pro occidental con casi el 50% de los votos. Moscú acusa a la UE de injerencia y aguarda los resultados definitivos, previstos para el 14 de junio, antes de reconocer al primer ministro armenio

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia. 1 de abril de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia. 1 de abril de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

Rusia cuestionó este martes la legitimidad de los comicios parlamentarios del domingo en Armenia, donde el partido pro occidental del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo casi el 50% de los votos y se garantizó un gobierno en solitario. Moscú habló de “irregularidades” y se negó a felicitar al mandatario mientras aguarda los resultados definitivos, previstos para el 14 de junio.

“Hubo muchas cosas que no quedaron claras. Hemos visto muchos informes sobre irregularidades”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS. El vocero agregó que el Kremlin prefiere esperar a que “se emitan las estimaciones oficiales” antes de pronunciarse sobre la victoria del oficialista Contrato Civil.

PUBLICIDAD

Una derrota simbólica para el Kremlin

Nikol Pashinián deposita su voto en Ereván el 7 de junio de 2026. Su partido, Contrato Civil, obtuvo el 49,82% de los votos y garantizó un gobierno en solitario. (Stringer/Photolure vía REUTERS)
Nikol Pashinián deposita su voto en Ereván el 7 de junio de 2026. Su partido, Contrato Civil, obtuvo el 49,82% de los votos y garantizó un gobierno en solitario. (Stringer/Photolure vía REUTERS)

La reacción rusa siguió un guion reconocible. El lunes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, ya había denunciado una supuesta “presión sin precedentes” contra los grupos de oposición e injerencia de Occidente —en particular de la Unión Europea— durante la campaña y la jornada de votación. Moscú acusó a las autoridades armenias de ejercer una “dura represión” contra la oposición, incluida la Iglesia Apostólica Armenia, y de perseguir a los partidos que abogan por estrechar lazos con Rusia y reforzar la presencia del país en foros como la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Es que el resultado representa un revés para Moscú. Pashinián revalidó su mayoría absoluta a pesar de la presión diplomática rusa, las sanciones comerciales contra importaciones agrícolas armenias y el apoyo explícito del Kremlin a sectores de la oposición. Armenia, históricamente dentro de la órbita rusa, continúa su reorientación hacia Occidente.

PUBLICIDAD

Los números y las impugnaciones

Según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central (CEC), Contrato Civil de Pashinián obtuvo el 49,82% de los votos, muy por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte —liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián—, que alcanzó el 23,28%. El bloque Armenia del ex presidente Robert Kocharián sumó el 9,94%.

Kocharián anunció que impugnará los resultados ante el Tribunal Constitucional. Según el ex mandatario, los comicios se desarrollaron “en medio de una fuerte presión por parte de las autoridades, detenciones de miembros de la oposición, un uso sin precedentes de los recursos administrativos e irregularidades electorales”. En paralelo, la CEC informó que revisará los votos emitidos en 86 colegios electorales, en parte a pedido del partido Armenia Próspera, al que le faltaron menos de un centenar de sufragios para superar el umbral del 4% y acceder a la Asamblea Nacional.

Los resultados definitivos se esperan para el 14 de junio.

Pashinián, firme en su rumbo occidental

Tras conocer los resultados, Pashinián prometió continuar el acercamiento a la Unión Europea e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue uno de los primeros en felicitarlo y reafirmó el compromiso de Washington con la implementación de la llamada “Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional” (TRIPP), el corredor de tránsito acordado en la Cumbre de Washington de agosto pasado que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y el presidente francés, Emmanuel Macron, también enviaron sus felicitaciones al primer ministro armenio.

Temas Relacionados

ArmeniaRusiaElecciones ArmeniaNikol PashiniánUnión EuropeaUEÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

La iniciativa presentada por Ursula von der Leyen incorpora medidas sobre energía, comercio, pesca y activos digitales, y busca sostener la presión económica como respuesta a la guerra en Ucrania

La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

En una entrevista concedida en Londres, el mandatario sostuvo que Kiev atraviesa su mejor momento en dos años y medio gracias al uso de aparatos no tripulados que golpearon rutas, terminales y bases clave rusas

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo un operativo en la ciudad histórica de Tiro. Antes, habían emitido una orden de evacuación en la zona

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

La agencia sanitaria de la ONU reportó 550 contagios y 19 altas médicas en el país, con la provincia de Ituri concentrando el 94 % de los registros y Bunia como principal foco de transmisión

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, afirmó que unidades costeras y policiales de Beijing hostigan embarcaciones en aguas taiwanesas y recomendó a las navieras no atender sus avisos por radio

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

Gobierno de EEUU no ha esclarecido muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Tragedia en Puno: Madre e hijo asesinados durante robo de 100 mil soles en su vivienda de Juliaca

¿Qué pasa si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?: Lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

INFOBAE AMÉRICA

Tormenta Tropical Cristina amenaza El Salvador: autoridades advierten sobre lluvias, evacuaciones y peligro de deslaves

Tormenta Tropical Cristina amenaza El Salvador: autoridades advierten sobre lluvias, evacuaciones y peligro de deslaves

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Ministro de Seguridad costarricense viaja a República Dominicana en busca de estrategias contra el crimen organizado

Honduras activa vigilancia sanitaria tras detectar gripe aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

Hallan 356 televisores y paneles solares en cárcel panameña días después de la fuga masiva

ENTRETENIMIENTO

Louisa Levy reveló por qué el bienestar del elenco joven fue una prioridad total en Off Campus

Louisa Levy reveló por qué el bienestar del elenco joven fue una prioridad total en Off Campus

El debut de Katy Perry y Justin Trudeau deslumbró el Festival de Tribeca

Primer tráiler de ‘Elle’: la precuela de ‘Legalmente Rubia’ muestra el origen de un personaje icónico

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda