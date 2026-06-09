La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo.

Al menos 101 personas han fallecido en la actual epidemia de ébola de la variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC), donde se han confirmado 550 casos y 19 pacientes recuperados, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote afecta principalmente a la provincia oriental de Ituri, que concentra el 94 % de los casos detectados, según precisó Abdirahman Mahamud, director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, en una videoconferencia desde Bunia, localidad identificada como el epicentro de la epidemia.

El virus ha cruzado fronteras, con la confirmación de 19 casos en Uganda, donde se contabilizan dos fallecimientos y una tercera muerte bajo sospecha de estar vinculada al ébola, informó Mahamud en la misma rueda de prensa. La OMS considera que el riesgo de propagación del brote es “alto” en África subsahariana y “bajo” a escala global, debido a la movilidad regional y a la falta de una vacuna autorizada o tratamiento específico para la cepa Bundibugyo.

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Despliegue de la OMS y situación en las provincias afectadas

La OMS ha desplegado más de 100 expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, entre los que se cuentan epidemiólogos y especialistas en vacunas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de la red sanitaria nacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este sábado Bunia, donde tiene previstas reuniones con autoridades locales, provinciales y trabajadores de la OMS en terreno, según comunicó la oficina regional de la agencia sanitaria en África.

El brote de ébola en la RDC se extendió a Uganda, donde la OMS confirmó 19 casos, dos fallecimientos y una tercera muerte bajo sospecha. (REUTERS/ARCHIVO)

Tedros había llegado el viernes a Kinsasa, capital de la RDC, donde sostuvo encuentros con la primera ministra, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en el país. Durante su visita, el jefe de la OMS instó a un alto el fuego en las zonas afectadas, ya que la persistencia del conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes dificulta la respuesta a la epidemia.

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El último balance de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) eleva a 246 las muertes sospechosas relacionadas con la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la RDC desde 1976. Según la UA, el virus también se ha extendido a Uganda, donde se han notificado nueve contagios, incluida la muerte de un paciente congoleño considerado caso importado.

La OMS desplegó más de 100 expertos en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur para reforzar la respuesta sanitaria frente a la epidemia de ébola. (AP/Moses Sawasawa)

Características del brote y contexto epidemiológico

El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, identificada por una tasa de letalidad entre 30 % y 50 %, para la que, según la OMS, no existe aún una vacuna autorizada ni un tratamiento específico. La agencia sanitaria indicó que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri cerca de dos meses antes de que la situación fuera declarada “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

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Las autoridades sanitarias han subrayado la dificultad que representa frenar la transmisión en un entorno marcado por la violencia y la inestabilidad, donde el acceso a la atención médica y las labores de vigilancia epidemiológica se ven gravemente limitadas.