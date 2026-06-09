Los aficionados que viajaban a Boston para ver la Copa del Mundo se vieron afectados tras un cambio de última hora en el ESTA

Un cambio de última hora en el ESTA dejó en apuros a aficionados que viajaban a Boston para la Copa del Mundo

Decenas de aficionados al Mundial que planeaban viajar a Boston para presenciar los partidos de la Copa del Mundo se han visto sorprendidos por un cambio inesperado en el ESTA, el sistema electrónico que permite la entrada sin visa a Estados Unidos. Muchos de ellos, que ya tenían aprobada su autorización de viaje, se encontraron con la noticia de que sus permisos habían pasado nuevamente a estado pendiente a pocos días, e incluso horas, de emprender su travesía. Esta situación no solo ha generado inquietud y frustración, sino que también ha puesto en riesgo la inversión de grandes sumas de dinero por parte de los seguidores del fútbol internacional que temen no poder asistir a los encuentros programados.

El problema surgió cuando, a último momento, algunas exenciones de visa para el Mundial fueron revocadas de manera repentina. Los aficionados, que ya tenían asegurado su ingreso a Estados Unidos mediante el ESTA, descubrieron que sus aprobaciones habían cambiado de estatus sin previo aviso. Esta alteración ha dejado a muchos con la incertidumbre de si podrán abordar sus vuelos y llegar a tiempo para los partidos, generando una oleada de consultas y reclamos en redes sociales y medios de comunicación.

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El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) es un requisito para los ciudadanos de 42 países inscritos en el programa de exención de visa estadounidense. Este mecanismo permite ingresar a Estados Unidos por un período máximo de 90 días, ya sea por turismo o negocios, sin necesidad de gestionar una visa tradicional en una embajada o consulado, un trámite que puede demorar meses o incluso años. El ESTA fue creado para agilizar el flujo de visitantes y, al mismo tiempo, garantizar que quienes viajan cumplan con los requisitos de seguridad y no representen un riesgo para el país.

El ESTA permite a ciudadanos de 42 países ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días sin visa tradicional (REUTERS/Brian Snyder)

Para utilizar el ESTA, los viajeros deben completar una solicitud en línea antes de partir hacia Estados Unidos. El proceso implica responder una serie de preguntas y proporcionar información personal, que luego es evaluada por las autoridades migratorias. Aunque en teoría se trata de un trámite ágil y automatizado, en la práctica pueden surgir contratiempos, especialmente cuando se detectan cambios de política o situaciones excepcionales, como el gran flujo de visitantes por la Copa del Mundo. En este contexto, muchas solicitudes que habían sido aprobadas con meses de antelación fueron revertidas a estado de revisión, dejando a los viajeros en una especie de limbo migratorio.

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Uno de los casos más ilustrativos es el de Stephen Sloan, un aficionado escocés que planeaba viajar desde Glasgow a Boston junto a un amigo para presenciar el partido entre Escocia y Haití en Foxboro, Massachusetts. Sloan había recibido la aprobación del ESTA en enero, mientras que su acompañante la obtuvo la semana pasada. Sin embargo, al ingresar nuevamente al sistema el sábado, su amigo descubrió que su autorización había vuelto al estado de pendiente, a pesar de que el vuelo estaba programado para el martes a las 15:00, hora del Reino Unido. Ante la urgencia, ambos comenzaron a comunicarse insistentemente con las autoridades, solicitando que su caso se resolviera antes del mediodía del martes. Sloan manifestó que, si su amigo no lograba viajar, tendría que hacerlo solo, lo que suponía una experiencia completamente diferente y la pérdida de más de 5.000 dólares invertidos en el viaje.

Este caso no es aislado. Varios seguidores de la Copa del Mundo han relatado situaciones similares en redes sociales, aunque muchos prefirieron no dar entrevistas por temor a que sus declaraciones pudieran afectar negativamente su estatus migratorio. La incertidumbre se ha extendido entre los aficionados, generando una ola de ansiedad ante la posibilidad de no poder cumplir el sueño de asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del año.

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Stephen Sloan, un aficionado escocés, arriesgó más de 5.000 dólares por la incertidumbre sobre el viaje a Boston para ver Escocia vs Haití

En medio del caos, algunos han intentado recurrir a vías extraordinarias para resolver la situación. Según el periodista Peter Greenberg, editor de viajes de CBS News, hace algunos meses la administración Trump introdujo el llamado “pase rápido”, un mecanismo que, en teoría, permite a quienes pueden demostrar que poseen entradas para los partidos del Mundial avanzar al principio de la fila para obtener una visa. No obstante, Greenberg advirtió que el mecanismo no garantiza una respuesta inmediata, pues los tiempos de espera para la obtención de visas en Estados Unidos han sido históricamente prolongados, llegando incluso a años en algunos casos. La lentitud del proceso resulta especialmente problemática cuando se trata de un evento multitudinario y de corta duración, como la Copa del Mundo.

A pesar de los intentos por agilizar los trámites, muchos consideran que la medida llegó demasiado tarde y con una aplicación limitada. Solo después de que la FIFA notificara a las autoridades estadounidenses sobre la alta cantidad de personas que no podría asistir a los partidos, se implementó el programa de pase rápido, aunque sin el alcance necesario para solucionar el problema de fondo. Hasta el momento, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial sobre los recientes cambios en el ESTA ni ha ofrecido soluciones concretas a los afectados.

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La falta de información clara y la ausencia de comunicación directa de las autoridades han dejado a cientos de aficionados en una situación de incertidumbre, poniendo en riesgo no solo sus planes de viaje, sino también cuantiosas inversiones económicas y la posibilidad de vivir una experiencia única en la Copa del Mundo.