Estados Unidos

La aseguradora USAA devolverá 500 millones de dólares a clientes de Florida tras reformas legales

La compañía prevé distribuir dividendos directos a unos 830.000 miembros con cobertura de automóvil vigente entre 2023 y 2025, con un promedio estimado de 760 dólares por persona y pagos automáticos a partir del 15 de junio

Guardar
USAA devolverá 500 millones de dólares a clientes de Florida desde el 15 de junio tras las reformas legales de 2023
USAA devolverá 500 millones de dólares a clientes de Florida desde el 15 de junio tras las reformas legales de 2023

La aseguradora USAA anunció una medida de alcance inédito para sus clientes en Florida: la devolución de USD 500 millones a partir del 15 de junio, en el marco de un paquete de beneficios que alcanzará los 1.000 millones de dólares entre ahorros, reducciones de tarifas y dividendos. Esta decisión responde a un nuevo escenario legal en el estado, tras la aprobación de reformas en 2023 que buscan reducir la litigiosidad y los costos asociados a los seguros.

La compañía, reconocida por ofrecer servicios financieros y pólizas especialmente diseñadas para militares, veteranos y sus familias, explicó que la devolución de capital es posible gracias a la disminución de los gastos legales provocada por los recientes cambios legislativos. En palabras del presidente y director ejecutivo de USAA, Juan C. Andrade, el objetivo es trasladar “un alivio significativo e inmediato” a los asegurados, sin comprometer la solidez financiera de la entidad.

PUBLICIDAD

El paquete de medidas anunciado por USAA para sus clientes en Florida se compone de tres elementos principales. El primero es el pago directo de USD 500 millones en dividendos a partir del 15 de junio de 2026. Además, la aseguradora aplicó dos reducciones en las tarifas de seguros de automóvil, que permitirán un ahorro conjunto de USD 250 millones en primas, con una reducción promedio del 14%. El tercer componente consiste en dividendos adicionales por USD 160 millones que se distribuirán en diciembre de 2025. En total, estos beneficios sumarán alrededor de USD 1.000 millones para los asegurados elegibles durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

El paquete de USAA para Florida sumará cerca de 1.000 millones de dólares entre dividendos, ahorros y reducciones de tarifas de seguros
El paquete de USAA para Florida sumará cerca de 1.000 millones de dólares entre dividendos, ahorros y reducciones de tarifas de seguros

La compañía precisó que alrededor de 830.000 miembros que hayan mantenido pólizas de automóvil entre 2023 y 2025 serán los beneficiarios del dividendo de USD 500 millones. Los pagos comenzarán a enviarse a partir del 15 de junio, y según las estimaciones, el monto promedio por asegurado será de 760 dólares, aunque más de una cuarta parte de los beneficiarios recibirá sumas superiores a los 1.000 dólares. USAA también anticipó que aproximadamente la mitad de sus asegurados podrían verse beneficiados por nuevas rebajas en las primas de automóvil a lo largo de 2026.

PUBLICIDAD

El mecanismo de distribución se basa en la tenencia activa de pólizas de automóvil durante el periodo señalado, lo que excluye a clientes que hayan cancelado o que no cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por la empresa. Así, quienes mantuvieron su cobertura entre 2023 y 2025 recibirán automáticamente el pago correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este enfoque busca recompensar la fidelidad y permanencia de los miembros de USAA en el estado.

El origen de esta inyección de capital hacia los asegurados se encuentra en las profundas reformas legales implementadas en Florida durante 2023. El nuevo marco normativo introdujo cambios sustanciales en la responsabilidad civil y en los procesos de reclamación, con el propósito de disminuir el volumen de demandas y, en consecuencia, los costos para las compañías de seguros. Entre las modificaciones más relevantes destacan la reducción del plazo para presentar reclamaciones civiles de cuatro a dos años, la eliminación de los llamados “daños fantasma” —que limitó la posibilidad de reclamar gastos médicos no pagados realmente— y el fin de la obligación para las aseguradoras de cubrir automáticamente los honorarios legales de los demandantes que obtuvieran fallos favorables.

Los clientes de USAA con pólizas de automóvil activas entre 2023 y 2025 califican para el dividendo de 500 millones de dólares sin hacer trámites adicionales
Los clientes de USAA con pólizas de automóvil activas entre 2023 y 2025 califican para el dividendo de 500 millones de dólares sin hacer trámites adicionales

Estos cambios legislativos produjeron una fuerte caída en la litigiosidad vinculada a los seguros. USAA citó estudios que reflejan una reducción drástica en las demandas relacionadas con parabrisas de automóviles, que pasaron de unas 24.000 en el segundo trimestre de 2023 a cerca de 2.600 casos en el mismo periodo de 2024. El sector de seguros para propietarios de viviendas también experimentó una notable transformación: aunque Florida representa solo el 9% de los propietarios de viviendas de Estados Unidos, llegó a concentrar el 76% de todas las demandas del país antes de las reformas.

La Oficina de Regulación de Seguros de Florida informó que los costos de defensa legal pagados por las aseguradoras descendieron de un récord de 3.460 millones de dólares en 2023 a 107 millones en 2024, lo que pone en evidencia el peso de la litigiosidad previa y el efecto inmediato de las nuevas reglas.

Más allá del ámbito de las pólizas, el impacto económico y social de las reformas ha sido significativo. Un estudio citado por USAA concluyó que los cambios legislativos generaron una reducción promedio del 14,5% en los costos de seguros de propiedad y accidentes respecto a lo que habría ocurrido sin tales medidas. El mismo análisis calculó que las reformas aportan más de 4.200 millones de dólares anuales a la economía estatal, respaldan alrededor de 29.370 empleos y generan ingresos fiscales adicionales superiores a 360 millones de dólares para el estado y los gobiernos locales.

No obstante, las reformas legales han despertado un debate intenso. Los defensores sostienen que la reducción de litigios es clave para contener el costo de los seguros y trasladar beneficios directos a los consumidores. Por su parte, los críticos advierten que las nuevas restricciones podrían dificultar que algunos asegurados impugnen decisiones de las compañías cuando surge una disputa sobre una reclamación, lo que, en su opinión, puede afectar los derechos de los clientes en situaciones de conflicto con las aseguradoras.

Temas Relacionados

FloridaUSAAAhorrosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

La producción encabezó la clasificación del fin de semana gracias a una sólida respuesta del público en Norteamérica y mercados internacionales, consolidando además una de las aperturas más rentables para una comedia con clasificación para adultos en más de una década

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

Estados Unidos cobrará USD 750 adicionales para saltarse la fila de la visa y obtener cita inmediata

El Departamento de Estado implementará un mecanismo temporal que reducirá a diez días la espera para los viajeros de turismo y negocios. El beneficio busca aliviar el fuerte colapso del sistema consular

Estados Unidos cobrará USD 750 adicionales para saltarse la fila de la visa y obtener cita inmediata

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que trabajar a distancia puede perjudicar la salud mental de las personas

La investigación liderada por la economista Natalia Emanuel, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y publicada en Science, asocia la modalidad remota con más aislamiento social y malestar psicológico en empleados

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que trabajar a distancia puede perjudicar la salud mental de las personas

Ganaderos de Texas bajo presión: carne vacuna alcanza precios históricos y la sequía agudiza la crisis

El mercado estadounidense experimenta subas históricas en alimentos básicos, mientras quienes abastecen la cadena productiva sortean falta de lluvias, insumos más caros y menor capacidad operativa

Ganaderos de Texas bajo presión: carne vacuna alcanza precios históricos y la sequía agudiza la crisis

El condado de Broward suma tres opciones de transporte público para partidos del Mundial en Miami

Los servicios requerirán entradas validadas para subir en los centros de enlace y volverán a verificar el acceso en el anillo de seguridad, con salidas desde horas antes y retorno tras los encuentros

El condado de Broward suma tres opciones de transporte público para partidos del Mundial en Miami

TECNO

Cómo es Qwant, el buscador que empieza a usarse cada vez más en Europa

Cómo es Qwant, el buscador que empieza a usarse cada vez más en Europa

La emoción por el regreso de Crazy Taxi queda opacada: Sega confirma que uso IA en su desarrollo

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

El RPG de vampiros en el que cada decisión tuya será clave para la historia: así es Vampire The Masquerade

Xbox revela las primeras imágenes de Gears of War: E-Day y confirma su fecha de lanzamiento

ENTRETENIMIENTO

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

MUNDO

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”