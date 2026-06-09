Mundo

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo un operativo en la ciudad histórica de Tiro. Antes, habían emitido una orden de evacuación en la zona

Guardar
Google icon
Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este martes posiciones del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. El operativo se produjo en la ciudad histórica de Tiro, ubicada al sur de ese país, luego de que el ejército emitiera una orden de evacuación.

Ya advertimos de que terroristas de Hezbollah operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbollah en dicho barrio próximamente”, había asegurado el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adraee, en un comunicado.

PUBLICIDAD

El primer balance del operativo es que al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas, luego de que Israel emitiera esta mañana una orden de evacuación para distintas áreas, entre ellas la zona cristiana.

La acción se produce luego de que Israel e Irán anunciaron el cese de sus ataques mutuos el lunes tras el intercambio directo más intenso desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, en un episodio que amenazó con descarrilar las negociaciones de paz auspiciadas por Washington y que sacudió los mercados internacionales de energía.

PUBLICIDAD

El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Teherán respondió con una salva de misiles. Israel replicó con ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas la capital, y apuntó contra sistemas de defensa aéreos y el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste del país. Según el Ministerio de Emergencias de Irán, 15 personas resultaron heridas en esos ataques, 14 de ellas en el condado de Mahshahr, sin víctimas mortales.

Humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El mando de las fuerzas armadas iraníes fue el primero en anunciar el alto el fuego, afirmando haber “infligido una respuesta contundente” a Israel. No obstante, advirtió que “si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas”. Horas después, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó el cese por su parte: “Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos”.

Netanyahu añadió que si Irán “comete el error de reanudar sus ataques”, Israel respondería “con toda la fuerza”. El presidente estadounidense Donald Trump, quien había exigido a ambas partes que detuvieran “de inmediato” los ataques, publicó en redes sociales que las negociaciones avanzan “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

A pesar del cese de hostilidades entre los dos países, los combates en suelo libanés no se detuvieron. Un bombardeo israelí alcanzó un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur del país, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA. La Cruz Roja señaló que el impacto ocurrió cerca de uno de sus centros en la ciudad, con cuatro rescatistas heridos.

El Ministerio de Salud libanés reportó que otro ataque en la región de Nabatiyeh mató a siete personas, entre ellas un niño sirio y una mujer. El ejército israelí afirmó haber interceptado tres proyectiles lanzados desde Líbano; un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera constató tres explosiones en el aire.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó en un comunicado las advertencias iraníes sobre Líbano: “Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza”.

Israel mantiene que su campaña en ese país debe tratarse de forma independiente a cualquier acuerdo con Irán.

Autos alcanzados tras un bombardeo en Tiro (Europa Press)
Autos alcanzados tras un bombardeo en Tiro (Europa Press)

En tanto, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, reconoció que el proceso diplomático podría verse “afectado” por la escalada, aunque aseguró que las consultas seguían en marcha. Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores en Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP presente en la rueda de prensa. Baghaei describió el clima de los intercambios con Washington como de “extrema suspicacia” y acusó a Israel de actuar en Líbano para sabotear la diplomacia.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”. Los precios del petróleo subieron hasta un 5% durante el pico de los ataques, según Reuters, antes de recortar ganancias cuando Irán anunció el fin de su primera oleada. El dólar también retrocedió desde su nivel más alto en casi dos meses.

Teherán mantiene bloqueado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado del mundo, de acuerdo con Reuters. Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo incluyen el levantamiento de sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho. Trump ha condicionado cualquier pacto a garantías de que Irán no pueda desarrollar armas nucleares.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelLíbanoHezbollahÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

La agencia sanitaria de la ONU reportó 550 contagios y 19 altas médicas en el país, con la provincia de Ituri concentrando el 94 % de los registros y Bunia como principal foco de transmisión

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, afirmó que unidades costeras y policiales de Beijing hostigan embarcaciones en aguas taiwanesas y recomendó a las navieras no atender sus avisos por radio

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

El mandatario estadounidense afirmó que “será un acuerdo muy bueno” y estimó que podrían registrarse avances en “dos o tres días”, al tiempo que sostuvo que el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa plenamente vigente

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

“Los ataques provocaron incendios y dañaron al menos 18 vehículos; las ventanas estallaron y las fachadas de edificios residenciales de varios pisos sufrieron daños“, afirmó el gobernador regional, Oleg Synegubov

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones

“Las cifras hablan por sí solas”, declaró la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. La funcionaria sostuvo que el impacto sobre la economía rusa es considerable y aseguró que “ladrillo a ladrillo, los cimientos de la economía de guerra rusa se están derrumbando”

La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno y las universidades prevén firmar un acuerdo salarial, pero seguirá la demanda judicial ante la Corte Suprema

El Gobierno y las universidades prevén firmar un acuerdo salarial, pero seguirá la demanda judicial ante la Corte Suprema

Ciudadano holandés con circular roja de Interpol por narcotráfico y lavado de activos fue capturado en Medellín

Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

El Gobierno impulsa por cuarto año consecutivo el programa Verano Joven: cuándo empieza y quién puede solicitarlo

El actor Jensen Ackles reveló cómo fue su transformación extrema para “The Boys”: ganó 9 kilos de masa muscular

INFOBAE AMÉRICA

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

La OMS confirmó más de 100 muertes por ébola en la República Democrática del Congo

Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes

El Observatorio Cubano de DDHH denunció 332 acciones represivas en mayo: “El régimen aleja a la isla de un escenario de transición pacífica”

Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”

ENTRETENIMIENTO

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

El Oso ya tiene fecha para su despedida en Disney+ y llegará con sus ocho episodios de golpe

Hugh Jackman se convertirá en el icónico pirata Long John Silver en la próxima película de Ridley Scott

Mara Wilson, 30 años después: de niña prodigio a voz influyente en literatura y derechos

Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”