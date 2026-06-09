El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este martes posiciones del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. El operativo se produjo en la ciudad histórica de Tiro, ubicada al sur de ese país, luego de que el ejército emitiera una orden de evacuación.

“Ya advertimos de que terroristas de Hezbollah operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbollah en dicho barrio próximamente”, había asegurado el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adraee, en un comunicado.

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El primer balance del operativo es que al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas, luego de que Israel emitiera esta mañana una orden de evacuación para distintas áreas, entre ellas la zona cristiana.

La acción se produce luego de que Israel e Irán anunciaron el cese de sus ataques mutuos el lunes tras el intercambio directo más intenso desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, en un episodio que amenazó con descarrilar las negociaciones de paz auspiciadas por Washington y que sacudió los mercados internacionales de energía.

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El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Teherán respondió con una salva de misiles. Israel replicó con ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas la capital, y apuntó contra sistemas de defensa aéreos y el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste del país. Según el Ministerio de Emergencias de Irán, 15 personas resultaron heridas en esos ataques, 14 de ellas en el condado de Mahshahr, sin víctimas mortales.

Humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El mando de las fuerzas armadas iraníes fue el primero en anunciar el alto el fuego, afirmando haber “infligido una respuesta contundente” a Israel. No obstante, advirtió que “si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas”. Horas después, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó el cese por su parte: “Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos”.

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Netanyahu añadió que si Irán “comete el error de reanudar sus ataques”, Israel respondería “con toda la fuerza”. El presidente estadounidense Donald Trump, quien había exigido a ambas partes que detuvieran “de inmediato” los ataques, publicó en redes sociales que las negociaciones avanzan “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

A pesar del cese de hostilidades entre los dos países, los combates en suelo libanés no se detuvieron. Un bombardeo israelí alcanzó un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur del país, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA. La Cruz Roja señaló que el impacto ocurrió cerca de uno de sus centros en la ciudad, con cuatro rescatistas heridos.

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El Ministerio de Salud libanés reportó que otro ataque en la región de Nabatiyeh mató a siete personas, entre ellas un niño sirio y una mujer. El ejército israelí afirmó haber interceptado tres proyectiles lanzados desde Líbano; un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera constató tres explosiones en el aire.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó en un comunicado las advertencias iraníes sobre Líbano: “Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza”.

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Israel mantiene que su campaña en ese país debe tratarse de forma independiente a cualquier acuerdo con Irán.

Autos alcanzados tras un bombardeo en Tiro (Europa Press)

En tanto, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, reconoció que el proceso diplomático podría verse “afectado” por la escalada, aunque aseguró que las consultas seguían en marcha. Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores en Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP presente en la rueda de prensa. Baghaei describió el clima de los intercambios con Washington como de “extrema suspicacia” y acusó a Israel de actuar en Líbano para sabotear la diplomacia.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”. Los precios del petróleo subieron hasta un 5% durante el pico de los ataques, según Reuters, antes de recortar ganancias cuando Irán anunció el fin de su primera oleada. El dólar también retrocedió desde su nivel más alto en casi dos meses.

Teherán mantiene bloqueado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado del mundo, de acuerdo con Reuters. Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo incluyen el levantamiento de sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho. Trump ha condicionado cualquier pacto a garantías de que Irán no pueda desarrollar armas nucleares.

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