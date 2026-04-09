Estados Unidos

Amtrak anunció expansión de rutas en el sur de California y ofrece 20% de descuento anticipando la Copa Mundial de la FIFA 2026

Un acuerdo permitirá a los usuarios beneficiarse de precios preferenciales y frecuencias adicionales en la ruta ferroviaria, fomentando la movilidad sostenible y el aprovechamiento de los eventos deportivos en la región

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Amtrak anuncia una importante ampliación de su servicio en el sur de California antes de la Copa del Mundo de la FIFA. Foto: pacificsurfline
Amtrak anuncia una importante ampliación de su servicio en el sur de California antes de la Copa del Mundo de la FIFA. Foto: pacificsurfline

La ciudad de Los Ángeles, a punto de ser epicentro global la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el verano de 2026, contará con una alianza estratégica que permitirá a los seguidores del deporte acceder a la región de manera más simple y económica.

El servicio de tren Pacific Surfliner, gestionado por la LOSSAN Rail Corridor Agency, y la organización Los Angeles Tourism & Convention Board anunciaron que ofrecerán a los viajeros un 20% de descuento en el precio de los boletos para viajar hacia y desde Los Ángeles durante el periodo de los partidos internacionales, con el objetivo de facilitar la movilidad y potenciar el turismo regional, según informaron ambas instituciones en un comunicado divulgado por PRNewswire.

El acuerdo llega en un contexto de alto flujo internacional: según datos proporcionados por la LOSSAN Rail Corridor Agency, el trayecto del Pacific Surfliner abarca 351 millas (565 kilómetros) de línea costera, conectando ciudades como San Diego, Santa Bárbara y San Luis Obispo a través de 29 estaciones y constituyendo la segunda ruta ferroviaria interurbana más transitada en Estados Unidos.

El servicio de tren Pacific Surfliner, gestionado por la LOSSAN Rail Corridor Agency, y la organización Los Angeles Tourism & Convention Board anunciaron que ofrecerán a los viajeros un 20% de descuento en el precio de los boletos para viajar hacia y desde Los Ángeles durante el periodo de los partidos internacionales. Foto: pacificsurfliner.
El servicio de tren Pacific Surfliner, gestionado por la LOSSAN Rail Corridor Agency, y la organización Los Angeles Tourism & Convention Board anunciaron que ofrecerán a los viajeros un 20% de descuento en el precio de los boletos para viajar hacia y desde Los Ángeles durante el periodo de los partidos internacionales. Foto: pacificsurfliner.

Durante la celebración de los partidos, el tren sumará un viaje adicional diario entre San Diego y Los ángeles, medida adoptada para mejorar la flexibilidad y la oferta ante la previsión de una demanda extraordinaria asociada al evento deportivo.

La asociación entre ambas entidades trasciende el traslado hacia los estadios. Jason Jewell, director general de la LOSSAN Rail Corridor Agency, expresó: “Gracias a la colaboración con Los Angeles Tourism & Convention Board, hacemos más fácil que los aficionados al fútbol, tanto internacionales como locales, puedan disfrutar de Los ángeles evitando el tráfico y los problemas de estacionamiento.

Además, promovemos la oportunidad de descubrir lo que ofrece el sur de California”. Jewell afirmó que la región está preparada para recibir a fanáticos de todas las latitudes, ofreciendo ventajas logísticas sin precedentes.

Durante la celebración de los partidos, el tren sumará un viaje adicional diario entre San Diego y Los ángeles, medida adoptada para mejorar la flexibilidad
Durante la celebración de los partidos, el tren sumará un viaje adicional diario entre San Diego y Los ángeles, medida adoptada para mejorar la flexibilidad

El turismo deportivo impulsa la conectividad y la promoción de la experiencia local

La promoción de la alianza aparece asociada a una amplia campaña de visibilidad. Un vagón especial del Pacific Surfliner, decorado con motivos futbolísticos y paisajes de la región, recorrerá el corredor ferroviario mientras estimula la anticipación de los partidos.

Además, los usuarios podrán consultar un calendario de 39 días de eventos y activaciones en sitios oficiales de LA Tourism, incluyendo una Fan Zone especial en Union Station del 25 al 28 de junio de 2026, sede principal de los trenes y punto de encuentro para las celebraciones previas y posteriores a los partidos.

Eileen Hanson, directora de marketing de Los Angeles Tourism & Convention Board, señaló la relevancia de la experiencia multimodal y sostenible: “Pacific Surfliner permite a los visitantes conocer Los ángeles como un local: llegan de manera sostenible, exploran más allá del estadio y descubren los barrios, playas y atractivos emblemáticos que distinguen a la ciudad como un destino global”.

Los aficionados que utilicen el tren tendrán disponibles asientos espaciosos, conectividad Wi-Fi gratuita, vagón cafetería y vistas al litoral californiano. La llegada directa al centro de Los ángeles posibilita una fácil conexión con el Metro, servicios lanzadera hacia los estadios, otros medios de transporte local y aplicaciones de viajes compartidos.

La intención de ambas organizaciones es que, además de acceder a los estadios, los visitantes aprovechen para conocer destinos costeros y culturales en toda la región.

Pacific Surfliner consolida su papel en la movilidad regional

El servicio Pacific Surfliner, operado por la LOSSAN Rail Corridor Agency con el respaldo administrativo de Orange County Transportation Authority, se posiciona como pieza clave de la infraestructura durante el evento, buscando incrementar pasajeros, ingresos y puntualidad en todos sus trayectos.

Gracias a la oferta especial de la temporada, la combinación de transporte ferroviario eficiente y acceso preferencial a experiencias turísticas refuerza la apuesta por un turismo deportivo integrador y descentralizado.

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