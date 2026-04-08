Estados Unidos

Wall Street cerró con fuertes ganancias tras la tregua en Medio Oriente

Los mercados celebraron la mediación de Pakistán que permitió un alto el fuego, provocando subidas de más del 2% en los índices estadounidenses, a pesar de la incertidumbre sobre el paso marítimo clave

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Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones en Wall Street cerraron el miércoles con fuertes ganancias, impulsadas por el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, negociado con la mediación de Pakistán. El acuerdo, dado a conocer menos de 90 minutos antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, reavivó el optimismo de los inversores y provocó un repunte mundial en los mercados bursátiles.

Los tres principales índices estadounidenses subieron con fuerza desde la apertura. El S&P 500 avanzó un 2,5% y sumó 166,63 puntos hasta alcanzar 6.783,48 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 2,8% (620,05 puntos) y el Dow Jones Industrial ascendió un 2,85% (1.329,56 puntos) a 47.914,02 unidades. El índice de Transportes del Dow Jones marcó un máximo histórico, y el índice Russell 2000 de pequeñas empresas superó a los valores de mayor capitalización. El índice de volatilidad CBOE se redujo a su nivel más bajo desde el inicio del conflicto, reflejando una disminución de la ansiedad de los inversores.

La jornada estuvo marcada por la volatilidad. Aunque el alto el fuego generó euforia inicial, la prensa iraní informó que el estrecho de Ormuz permanecía cerrado al finalizar la tarde, contrariamente a los informes de la Casa Blanca. Este paso es clave para el transporte mundial de petróleo. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sacudido los mercados internacionales y agravado los temores a una inflación mayor debido al encarecimiento del crudo.

El precio del petróleo Brent y del crudo estadounidense se desplomó más de un 13% y un 16% respectivamente, quedando ambos por debajo de USD 95 por barril. Sin embargo, se mantienen por encima de los niveles previos a la guerra, que rondaban los USD 70, debido a la amenaza de un posible reinicio de las hostilidades. El movimiento de los precios dependerá de la capacidad de los buques petroleros para salir del golfo Pérsico. Firmas de inteligencia marítima, como Windward, señalaron que todos los barcos deben coordinar su paso con las autoridades iraníes, que exigen tasas de hasta USD 1 por barril de crudo exportado, pagadas en criptomonedas. Los mayores superpetroleros pueden transportar hasta 3 millones de barriles.

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los índices bursátiles en Europa y Asia también registraron fuertes subidas. El DAX alemán subió un 5,1%, el CAC 40 francés un 4,5%, el Nikkei japonés un 5,4%, el Kospi surcoreano un 6,9% y el Hang Seng de Hong Kong un 3,1%. En este contexto, compañías estadounidenses con altos costes de combustible, como United Airlines, Delta Air Lines y Carnival, rebotaron con fuerza. United Airlines subió 7,9% y Carnival 11,2%. Delta Air Lines avanzó 3,7% tras publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado, aunque la empresa declinó actualizar sus previsiones anuales debido a la incertidumbre derivada de la guerra.

Las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal de Estados Unidos reflejaron una creciente disposición a subir las tasas de interés, ya que la institución elevó sus previsiones de inflación para 2026 ante la crisis petrolera. Sin embargo, la caída de los precios del crudo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense alimentó esperanzas de que la Fed pueda retomar los recortes de tasas antes de fin de año. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4,29%.

Aunque los mercados celebraron el alto el fuego, persiste la incertidumbre sobre su duración y la estabilidad en la región. Las informaciones contradictorias sobre el estado del estrecho de Ormuz y la continuidad de los ataques israelíes en Líbano mantienen la tensión. La Casa Blanca desmintió los reportes iraníes sobre el cierre total del estrecho y aseguró que algunos buques ya estaban transitando la vía marítima, aunque analistas independientes afirmaron no haber detectado cambios significativos en el tráfico.

El conflicto en Oriente Medio ha evidenciado la fragilidad de los mercados ante los riesgos geopolíticos y la influencia de los anuncios políticos en la evolución de los precios del petróleo y las acciones.

(Con información de AP y Reuters)

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