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Más de 400.000 libaneses regresaron a sus hogares en el sur del país tras la pausa parcial del conflicto con Israel

La ministra Hanine El Sayed señaló que la cifra de retornados representa aproximadamente el 40% de la población desplazada

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Habitantes del sur del Líbano vuelven a sus viviendas en Sidón luego de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, tras meses de tensión en la región (REUTERS)
Habitantes del sur del Líbano vuelven a sus viviendas en Sidón luego de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, tras meses de tensión en la región (REUTERS)

El retorno de cientos de miles de libaneses desplazados al sur del país ha cobrado ritmo tras la reducción de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, según informó este martes el Ministerio de Asuntos Sociales. El fenómeno, que involucra a unas 400.000 personas, ocurre después de cuatro meses de hostilidades que obligaron a cerca de un millón de habitantes a abandonar sus comunidades.

La ministra Hanine El Sayed señaló que la cifra de retornados representa aproximadamente el 40% de la población desplazada.

“Estas son familias que pueden regresar a algo, aunque sea lo mínimo indispensable”, afirmó. El Ministerio estima que en los próximos días la cifra de personas que vuelvan a sus lugares de origen seguirá en aumento, aunque advirtió que aún persisten obstáculos para un retorno masivo y seguro.

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El número de personas alojadas en refugios colectivos se ha reducido de manera considerable. Actualmente, cerca de 13.000 personas permanecen en estos centros, frente a las 37.000 que había en el punto más álgido de la crisis. La cantidad de refugios también experimentó un descenso, pasando de 692 a 479. Aun así, la ministra indicó que varios refugios seguirán operativos para quienes no puedan volver por el estado de sus viviendas o la falta de servicios básicos.

Varias personas intentan encender una hoguera junto a tiendas de campaña en un campamento provisional para desplazados en Beirut (REUTERS)
Varias personas intentan encender una hoguera junto a tiendas de campaña en un campamento provisional para desplazados en Beirut (REUTERS)

“El hecho de que otros no hayan regresado significa que atraviesan una situación mucho más complicada”, sostuvo El Sayed, quien detalló que el gobierno mantiene programas de asistencia, incluyendo apoyo económico de emergencia y ayudas para alquiler, a fin de cubrir las necesidades de quienes siguen desplazados.

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Las autoridades esperan que durante la próxima semana puedan precisar el número exacto de familias que no podrán retornar a sus hogares debido al daño total de sus viviendas.

“Dentro de aproximadamente una semana, sabremos realmente cuántos no pueden regresar en absoluto porque sus casas han quedado totalmente destruidas”, explicó El Sayed.

Desafíos para las familias que regresan

El regreso a casa no implica necesariamente la recuperación de la vida cotidiana. Muchas familias encuentran sus viviendas dañadas o destruidas, junto con la ausencia de servicios esenciales como electricidad y agua, y la pérdida de fuentes de empleo y negocios. El gobierno se encuentra trabajando en la restauración de los servicios básicos y en la ampliación de los programas de asistencia económica y laboral.

“Muchos de los habitantes del sur están fuertemente ligados a su tierra y quieren ejercer su derecho a recuperarla”, declaró El Sayed.

Habitantes desplazados expresan emoción al regresar a sus hogares en el sur del Líbano, en Qasmiyeh (REUTERS)
Habitantes desplazados expresan emoción al regresar a sus hogares en el sur del Líbano, en Qasmiyeh (REUTERS)

El gobierno calcula que serán necesarios miles de millones de dólares para reconstruir viviendas e infraestructuras. En el último conflicto, cerca de 90.000 unidades habitacionales resultaron parcial o totalmente destruidas, lo que se suma a los daños previos por enfrentamientos anteriores.

El reciente acuerdo marco firmado por Israel y Líbano, bajo mediación de Estados Unidos, establece un proceso gradual en el que el ejército libanés tomará el control de las zonas actualmente ocupadas por tropas israelíes, a medida que se concrete el desarme de Hezbollah. Este pacto prevé iniciar la reconstrucción en áreas piloto designadas, permitiendo así el regreso paulatino de la población civil.

El Sayed enfatizó que, aunque la reducción de los combates brinda una oportunidad para el retorno, la situación sigue siendo compleja para quienes han perdido sus hogares por completo. “Son familias que no encuentran dónde volver. El tamaño real del problema se conocerá cuando sepamos cuántos no tienen casa a la que regresar”, subrayó.

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