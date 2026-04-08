Estados Unidos

La ciudad de Nueva York se convierte en museo interactivo a cielo abierto por aniversario del Museo del Tránsito

Un programa con eventos, exposiciones y recorridos especiales busca acercar la historia del sistema de transporte urbano a residentes y visitantes, con actividades distribuidas hasta el primero de noviembre en todos los barrios

Guardar
El Museo del Tránsito de Nueva York celebra 50 años ofreciendo un programa extendido que abarca los cinco distritos de la ciudad.
El Museo del Tránsito de Nueva York celebra 50 años ofreciendo un programa extendido que abarca los cinco distritos de la ciudad.

El Museo del Tránsito de Nueva York celebra su 50.º aniversario con un programa extendido que despliega actividades a lo largo de los cinco distritos y convierte la ciudad en un museo interactivo a cielo abierto.

El evento central, a partir del 1.º de junio, animará a neoyorquinos y turistas a redescubrir sitios relacionados con el sistema de transporte urbano mediante una aplicación móvil especial para la ocasión, según la revista de ocio y cultura Time Out New York.

El Desfile de Trenes del 6 y 7 de junio permitirá viajar en formaciones históricas por la línea Brighton, requiriendo solo la tarifa estándar del metro.
El Desfile de Trenes del 6 y 7 de junio permitirá viajar en formaciones históricas por la línea Brighton, requiriendo solo la tarifa estándar del metro.

La propuesta reafirma la importancia histórica y actual del transporte público en la ciudad: más de un millón de piezas conforman el acervo, la cifra más alta entre las instituciones dedicadas al transporte masivo en América del Norte.

Esta colección, con sede en Brooklyn, sitúa al museo como referencia patrimonial en la agenda de actividades de la ciudad por encima de otras entidades similares.

El calendario de festejos se extiende hasta el 1.º de noviembre. El museo busca acercar su acervo a públicos diversos con eventos como la apertura exclusiva para miembros el 18 de abril —un recorrido nostálgico en vagones centenarios modelo BMT Standard— y el 17 de mayo con Party on Wheels, una jornada de recaudación de fondos en la que se destacan actividades artísticas, traslados en trenes antiguos y la emblemática torta de cumpleaños dentro de la estación histórica.

Propuestas interactivas y recorridos por la ciudad

El proyecto central del aniversario es una búsqueda del tesoro digital que llevará a los participantes a 50 puntos de la red de transporte —incluidas estaciones de metro, puentes y túneles— y permitirá acceder a historias y trivias sobre la infraestructura ferroviaria. La dinámica, accesible para toda la comunidad, invita a explorar la ciudad desde el prisma del transporte colectivo.

El calendario de festejos incluye eventos exclusivos como recorridos en vagones centenarios y la tradicional Party on Wheels con actividades artísticas.
El calendario de festejos incluye eventos exclusivos como recorridos en vagones centenarios y la tradicional Party on Wheels con actividades artísticas.

Entre los actos destacados, el Desfile de Trenes convocado para el 6 y 7 de junio, presentará formaciones históricas que recorrerán la línea Brighton desde Brighton Beach hasta Kings Highway.

Según la revista Time Out New York, la entrada se habilita para quienes abonen la tarifa regular del sistema de transporte, brindando acceso directo al legado ferroviario de la ciudad en pleno movimiento.

El 17 de junio será inaugurada una exposición dedicada a las historias y protagonistas menos usuales del transporte local: desde avances técnicos que no llegaron a concretarse hasta figuras recordadas como los conductores de ómnibus que amenizaban los viajes con canciones.

Además, durante el fin de semana del 4 de julio se ofrecerán trayectos especiales por la resucitada línea HH, creada originalmente para enlazar Court Street y Hoyt–Schermerhorn.

Fechas emblemáticas y autoridades

La agenda festiva se dirige hacia el otoño, donde uno de sus hitos será la gala Vinyl Nights el 26 de septiembre, una noche de recaudación inspirada en los ritmos de 1976, con disco, funk y hip hop.

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (Metropolitan Transportation Authority, MTA), Janno Lieber, destacó el alcance del aniversario en declaraciones para la revista Time Out New York: “A cincuenta años de su apertura, el Museo del Tránsito ha consolidado su espacio como un destino ineludible de la ciudad. Los neoyorquinos de todas las edades sienten una verdadera pasión por el transporte público y se merecen un lugar donde puedan celebrar este vínculo permanente con nuestro sistema”.

El museo, inaugurado originalmente en 1974 como exhibición temporal por el Bicentenario en una estación fuera de servicio de 1936, se transformó en un centro que resguarda la historia de una red que, con 121 años de funcionamiento, sigue siendo fundamental para la vida urbana de Nueva York, sostiene Time Out New York.

Temas Relacionados

Museo del Tránsito de Nueva YorkBrooklynTransporte PúblicoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los mejores y peores estados para alquilar vivienda en EEUU en 2026, según ranking reciente

Un informe nacional revela fuertes contrastes regionales en costos, acceso y respaldo legal para quienes buscan residencia en alquiler

Estos son los mejores y peores estados para alquilar vivienda en EEUU en 2026, según ranking reciente

Qué dijeron los astronautas de Artemis II en su primera comunicación con la Estación Espacial Internacional

El intercambio incluyó frases de sorpresa y emoción, un momento decisivo para la colaboración entre tripulaciones y el avance científico más allá de la Tierra

Qué dijeron los astronautas de Artemis II en su primera comunicación con la Estación Espacial Internacional

Dos trabajadoras de una escuela primaria de Oklahoma son acusadas de agresión a estudiantes

Las autoridades del estado informaron la detención y procesamiento de dos empleadas de un plantel educativo, tras recibir denuncias sobre conductas violentas hacia menores, lo que ha generado inquietud entre familias y personal docente

Dos trabajadoras de una escuela primaria de Oklahoma son acusadas de agresión a estudiantes

Netanyahu advirtió que la tregua con el régimen de Irán no pone fin a la guerra: “Seguimos con el dedo en el gatillo”

El primer ministro israelí aseguró que la pausa acordada entre Washington y Teherán es solo una etapa y que Israel está preparado para retomar las operaciones militares si lo considera necesario

Netanyahu advirtió que la tregua con el régimen de Irán no pone fin a la guerra: “Seguimos con el dedo en el gatillo”

Irán publicó un plan de 10 puntos para negociar con Estados Unidos, pero la Casa Blanca negó que sea el marco real del acuerdo

El régimen de Teherán detalló sus demandas para avanzar en las conversaciones, mientras que funcionarios estadounidenses insisten en que los términos aceptados son diferentes y se discutirán en privado

Irán publicó un plan de 10 puntos para negociar con Estados Unidos, pero la Casa Blanca negó que sea el marco real del acuerdo

TECNO

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

Apple sugiere qué hacer si el iPhone no enciende y su pantalla está negra

Meta presenta Muse Spark, su nueva IA con razonamiento humano y que se puede usar en WhatsApp

Por qué los negocios ya no compiten con productos, sino con procesos en la nube

Estos son 100 juegos gratis en Steam y Epic Games que puedes jugar ya mismo

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles será el curador estrella del Meltdown Festival 2026 en Londres: cómo será el evento

Harry Styles será el curador estrella del Meltdown Festival 2026 en Londres: cómo será el evento

Jane Kaczmarek: así es la vida de la estrella de ‘Malcolm el de en medio’ tras casarse con su novio de la secundaria

Caso Matthew Perry: sentencian a la ‘Reina de la ketamina’ a 15 años de prisión por la muerte del actor

Chloe Fineman, estrella de “Saturday Night Live”, se enfrenta a duras críticas tras revelar que le bajó los pantalones a un menor

La madrastra de Matthew Perry pide la pena máxima para la ‘Reina de la ketamina’: “Tú causaste esto”

MUNDO

Tras casi 40 años de investigación, el histórico robo del Museo Gardner aún es un misterio

Tras casi 40 años de investigación, el histórico robo del Museo Gardner aún es un misterio

El mercado energético registró fuertes bajas por las expectativas de la tregua en Medio Oriente

Francia se blinda: rearme nuclear, portaaviones gigante y control de exportaciones

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

La industria criminal del ransomware se fragmentó en 2025 y eso la hizo más peligrosa, pero también más vulnerable