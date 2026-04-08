Elon Musk exige destituir a Sam Altman de OpenAI y reclama USD 134.000 millones

Musk reclama cerca de USD 134.000 millones en indemnizaciones por ganancias que considera obtenidas ilícitamente por OpenAI y su inversor Microsoft. (Reuters)

Elon Musk busca destituir a Sam Altman de la dirección de OpenAI y ha intensificado su demanda en un tribunal federal de California tras denunciar que fue convencido a donar USD 38 millones a la compañía con la promesa de que mantendría su carácter sin fines de lucro. Musk alega que ese compromiso no se respetó.

Según la cadena financiera CNBC, sus abogados reclamaron ante la justicia que la empresa, ahora controlada por Altman, director ejecutivo, y Greg Brockman, presidente de OpenAI, le habría “transformado de manera fraudulenta” al abandonar su misión original, una acusación que ha escalado el conflicto a nivel empresarial.

En la solicitud judicial presentada el martes, los abogados de Musk especificaron que el empresario solicita que tanto Altman como Brockman sean apartados de sus cargos en OpenAI. El documento indica: “la destitución de los responsables y directores de una organización benéfica es una solución habitual cuando esas personas no cumplen con su deber de proteger o llevar adelante la misión pública de la entidad”.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. (Reuters)

De confirmarse, el tribunal podría ordenar que OpenAI regrese a operar exclusivamente como una organización sin fines de lucro, tras una reestructuración en octubre que dejó a la fundación con el 26% de participación en el brazo comercial que incluye a ChatGPT, según detalla CNBC.

El dueño de X lanzó en 2024 una demanda contra OpenAI y Sam Altman bajo el argumento de que la empresa, cofundada por ambos en 2015 junto a otros socios, se desvió deliberadamente de sus objetivos originales. La demanda reclama hasta USD 134.000 millones en indemnizaciones contra OpenAI y su principal inversor, Microsoft, al sostener que corresponden a ganancias obtenidas ilícitamente en virtud de su aporte inicial y asesoría a la organización, según informó CNBC.

Las demandas legales de Musk no solo exigen la destitución de los directivos actuales, sino que todos los beneficios obtenidos, incluidos los de Microsoft, se restituyan a la rama benéfica. El juicio tendrá lugar ante un tribunal de distrito en Oakland, California.

El periodo de selección del jurado está programado para el 27 de abril en Estados Unidos.

OpenAI responde a los señalamientos de Musk y lo acusa de buscar su propio beneficio

Luego de la presentación judicial más reciente, OpenAI publicó en X una respuesta en la que afirma que Musk está “fingiendo cambiar su postura sobre atacar a la fundación” OpenAI Foundation. Según la compañía, “este caso siempre ha tratado sobre Elon consiguiendo más poder y más dinero para sus propios fines. Su demanda no es más que una campaña de acoso impulsada por el ego, la envidia y el deseo de frenar a un competidor”, citó CNBC.

OpenAI responde a Elon Musk y lo acusa públicamente de buscar su propio beneficio y frenar a un competidor en inteligencia artificial. (Reuters)

En 2018, Musk dejó la dirección de OpenAI tras proponer —sin éxito— fusionarla con Tesla, la empresa de vehículos eléctricos que él mismo lidera. En 2023, fundó la empresa rival xAI, que desarrolló el generador de imágenes y chatbot Grok; dicha compañía fue adquirida en febrero por SpaceX.

Esta operación, que unifica los activos de SpaceX, xAI y la plataforma X (antes Twitter), se valoró en USD 1,25 billón (sistema estadounidense, mil millones), de acuerdo con CNBC.

OpenAI solicita intervención de fiscales y aporta acusaciones adicionales

En paralelo al avance judicial, OpenAI envió una carta a los fiscales generales de California y Delaware, solicitando que investiguen posibles conductas impropias y anticompetitivas por parte de Musk y sus colaboradores. En ese escrito, el director de estrategia de OpenAI, Jason Kwon, afirmó que Musk ha ejecutado ataques sistemáticos contra la organización, incluso coordinando acciones con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

La disputa incluye acusaciones de que Musk fue malinformado sobre la naturaleza sin fines de lucro de OpenAI cuando realizó donaciones millonarias. (Reuters)

La disputa surgió cuando los abogados de Musk alegaron que él "fue malinformado con respecto a la naturaleza sin ánimo de lucro" de OpenAI, lo que motivó donaciones multimillonarias bajo supuestos falsos. OpenAI sostiene, en cambio, que las verdaderas motivaciones de Musk responden a intereses personales vinculados a mantener su influencia y posición competitiva en el desarrollo de inteligencia artificial.

Los acontecimientos judiciales programados a partir del 27 de abril definirán el futuro de la permanencia de Altman y Brockman a cargo de OpenAI y el reparto de sus beneficios económicos.