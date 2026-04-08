El precio medio de los vehículos usados aumentó 1,4% en marzo en Estados Unidos

El precio medio de los vehículos usados en Estados Unidos subió un 1,4% en marzo de 2026, alcanzando los 19.692 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de vehículos usados en Estados Unidos experimentó en marzo un nuevo incremento en el precio medio, impulsado por un contexto de alta demanda y un inventario limitado que está marcando el ritmo de las operaciones en los concesionarios. De acuerdo con los datos de Cox Automotive, el mes cerró con una subida del 1,4 % respecto a febrero, lo que situó el precio medio general en 19.692 dólares. Este valor, aunque representa un aumento mensual, es considerablemente inferior a los máximos alcanzados en años recientes, ofreciendo un panorama cambiante para compradores y vendedores en el segmento de segunda mano.

La variación interanual también fue notable: los precios de marzo de 2026 resultaron un 6,2 % más elevados que los registrados en el mismo mes del año anterior. Este ajuste al alza refleja el dinamismo del sector y la capacidad de los precios para responder a factores coyunturales y estacionales, como las devoluciones de impuestos que suelen estimular la demanda en el primer trimestre del año. El índice Manheim del Valor de Vehículos Usados, referencia clave para medir la evolución de los precios mayoristas en el país, alcanzó los 215,3 puntos, el registro más alto desde el verano de 2023.

El desempeño del precio medio de los vehículos usados en marzo de 2026 marca una tendencia de recuperación tras la estabilización observada en los últimos trimestres. El valor de 19.692 dólares, aunque refleja un repunte mensual, se mantiene lejos de los picos históricos que caracterizaron el periodo entre 2021 y 2024. Durante esos años, la combinación de restricciones de oferta, disrupciones en la cadena de suministro y un fuerte apetito de los consumidores llevó el precio medio a superar los 28.000 dólares, e incluso a alcanzar hasta 35.000 dólares en varios meses puntuales. Esta diferencia evidencia una corrección progresiva en el mercado, que ahora se asienta en niveles más accesibles, aunque todavía por encima de los promedios previos a la pandemia.

La comparativa histórica permite dimensionar el cambio en el comportamiento de precios y pone en perspectiva la magnitud de los ajustes experimentados en el sector. Mientras que en la actualidad la cifra promedio se ubica en el entorno de los 20.000 dólares, durante el periodo de mayor presión inflacionaria los consumidores enfrentaron barreras de acceso mucho más elevadas, complicando la renovación del parque automotor y extendiendo la vida útil de los vehículos en circulación.

Variaciones específicas por tipo de vehículo

La variación interanual muestra que los precios de vehículos usados en marzo de 2026 fueron un 6,2% más altos que el año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los precios por segmento revela diferencias significativas entre las distintas categorías de automóviles usados. Para vehículos eléctricos, el precio medio en marzo se situó en 28.511 dólares, lo que los posiciona como una opción de mayor valor respecto al promedio general del mercado. Este diferencial responde a factores como la creciente demanda impulsada por los altos precios de la gasolina y la percepción de los eléctricos como una alternativa más económica a largo plazo.

En lo que respecta a los segmentos de lujo y autos de tamaño medio, los datos de Cox Automotive muestran que son precisamente estos vehículos los que registraron los mayores incrementos de precio en el mes analizado. Para los automóviles con una antigüedad de tres años, el aumento fue del 2,2 % solo en marzo, consolidando la tendencia alcista en los modelos más recientes y demandados. Esta evolución responde tanto a la preferencia por autos con menos desgaste como al atractivo de las tecnologías y características avanzadas que suelen integrar los modelos de gama media y alta.

La segmentación de precios permite comprender mejor la dinámica interna del mercado de usados, donde la brecha entre diferentes tipos de vehículos se amplía en función de la demanda específica, los costos de operación y los incentivos al consumo.

Factores que impulsan la subida de precios y la demanda

Los autos de lujo y tamaño medio registraron los mayores aumentos de precio en marzo, consolidando la tendencia al alza para modelos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores que explican la reciente subida de precios destaca la anticipación de una mayor demanda por parte de los concesionarios. Según Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, la perspectiva de que los consumidores recibirán devoluciones más elevadas en sus declaraciones de la renta motivó a los vendedores a ajustar los precios al alza desde el inicio del año. Este fenómeno estacional suele traducirse en una mayor disposición de compra, especialmente en los primeros meses, cuando los recursos adicionales provenientes de reembolsos fiscales dinamizan el mercado.

A esto se suma el efecto del incremento en el precio de la gasolina, exacerbado por la guerra en Irán, que está orientando a los consumidores hacia los vehículos eléctricos usados, considerados más rentables en el contexto actual. La combinación de estos elementos ha generado un entorno de demanda saludable y ha mantenido los niveles de inventario en valores ajustados, lo que contribuye a la presión sobre los precios.

Velocidad de venta e inventario de vehículos usados

La rapidez con la que se venden los automóviles usados es otro indicador relevante para comprender la situación del mercado. El indicador de días de inventario —que mide cuántos días tardaría en agotarse el stock disponible al ritmo actual de ventas— se ubicó en 24,5 días en marzo, un nivel históricamente bajo. Este dato confirma que los vehículos se están vendiendo con mayor rapidez, reflejando tanto la solidez de la demanda como la escasez relativa de unidades en los concesionarios.

Los bajos niveles de inventario favorecen la competencia entre compradores, limitan la capacidad de negociación a la baja y sostienen los precios en rangos elevados, especialmente para los modelos más buscados y mejor valorados por el público.

Proyección de ventas para 2026 según Cox Automotive

De cara al cierre del año, las previsiones de Cox Automotive apuntan a que en 2026 se comercializarán en Estados Unidos alrededor de 15,8 millones de vehículos usados. Esta estimación consolida la importancia del segmento de segunda mano en la movilidad nacional y anticipa que, pese a la moderación en los precios respecto a los años de mayor tensión, la demanda seguirá siendo robusta.