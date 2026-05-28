La historia de la mexicana que abastece con sus tortillas a varios restaurantes de Estados Unidos, incluido uno en Disneyland

Fátima Juárez lidera Komal Molino en Los Ángeles, apostando por tortillas artesanales elaboradas con maíz criollo mexicano y técnicas tradicionales (@PincheFatima_ en Instagram)

La historia de Fátima Juárez, una cocinera originaria de la Ciudad de México con raíces familiares en Oaxaca y Michoacán, es un ejemplo de cómo la cocina puede convertirse en un puente entre culturas, recuerdos y nuevas oportunidades. Desde pequeña, Juárez estuvo rodeada de los sabores y técnicas tradicionales mexicanas: creció cocinando con su madre y su abuela en el restaurante familiar, ubicado cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, y atesora recuerdos de jugar con masa fresca en la cocina. Su infancia estuvo marcada por los antojitos, los aromas a maíz nixtamalizado y las reuniones familiares alrededor de la mesa, elementos que más tarde se transformarían en la esencia de su propuesta gastronómica en Los Ángeles.

En 2016, Juárez y su esposo, Conrado Rivera, migraron a Los Ángeles con la intención de trabajar, ahorrar y eventualmente regresar para abrir una panadería en México. Sin embargo, el rumbo de su vida cambió al integrarse a la escena culinaria del Mercado La Paloma, un espacio multicultural en el sur de la ciudad. Ella ingresó como ayudante de cocina y lavaplatos en Chichén Itzá, mientras Rivera trabajaba como mesero y encargado del salón. Pronto, ambos colaboraron con el chef Gilberto Cetina en la apertura de Holbox, un restaurante de mariscos que más tarde recibiría una estrella Michelin. La experiencia adquirida en estos establecimientos, sumada al apoyo y mentoría de Cetina, resultó clave para el siguiente paso en su carrera.

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Fundación y concepto de Komal Molino en Mercado La Paloma

Komal Molino abastece de masa y tortillas a destacados restaurantes del sur de California, incluyendo establecimientos en Downtown Disney y Holbox (@PincheFatima_ en Instagram)

El 25 de septiembre de 2024, Juárez y Rivera abrieron Komal Molino en el Mercado La Paloma, marcando así su independencia profesional. El concepto nació en la trastienda de Holbox, donde Juárez comenzó a nixtamalizar maíz y a elaborar masa mientras aún trabajaba para el restaurante. Gracias a la confianza y el respaldo de Cetina, quien les cedió un espacio y también se convirtió en su primer cliente, el pequeño molino fue creciendo hasta consolidarse como un proyecto propio. Komal Molino es una oda a los platillos prehispánicos y la comida callejera de la Ciudad de México y Oaxaca, con la particularidad de utilizar maíz indígena traído directamente de agricultores mexicanos y nixtamalizado en el propio local.

El restaurante se integra al bullicioso ambiente del Mercado La Paloma, un antiguo complejo textil convertido en punto de encuentro culinario y cultural en el sur de Los Ángeles. El local de Komal fue acondicionado por sus propios dueños, quienes colocaron azulejos en tonos amarillos que evocan los granos de maíz y planean instalar una barra de ocho asientos para brindar atención personalizada.

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Proceso de nixtamalización y uso de maíz criollo mexicano

El proceso diario de nixtamalización en Komal Molino inicia a las cuatro de la mañana y conserva la autenticidad de los sabores ancestrales del maíz mexicano (@PincheFatima_ en Instagram)

Uno de los sellos distintivos de Komal Molino es el proceso artesanal de nixtamalización y molienda de maíz criollo, una labor que Juárez y su equipo llevan a cabo diariamente desde las cuatro de la mañana. El maíz, proveniente de pequeñas parcelas en Oaxaca y el Estado de México, se cocina, se deja reposar entre 12 y 14 horas y se muele en el molino del restaurante. La variedad de granos —como el bolita amarillo, el cónico rojo y el chalqueño azul— aporta matices de sabor, aroma y textura únicos a cada platillo. La masa resultante se vende por libra, en forma de tortillas frescas o como base de antojitos y tostadas raspadas que solo se preparan por encargo.

Este compromiso con el maíz criollo no solo busca preservar la biodiversidad y los sabores ancestrales, sino también apoyar a los agricultores mexicanos mediante el pago de precios justos y la creación de canales de suministro directos. Juárez compara la riqueza de variedades de maíz con el mundo del vino, destacando que cada tipo tiene su propia personalidad y aplicación culinaria.

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Menú, platillos destacados y filosofía culinaria de Komal Molino

El menú de Komal Molino destaca antojitos mexicanos y guatemaltecos, como molotes de plátano, tlacoyos de frijol y chuchitos, que celebran la diversidad culinaria (@PincheFatima_ en Instagram)

El menú de Komal Molino está inspirado en la memoria afectiva de Juárez y en la cocina callejera de su infancia. Ofrece antojitos como los molotes de plátano rellenos de queso y bañados en mole negro oaxaqueño, tlacoyos de frijol ayocote coronados con nopal y queso fresco, y el Taco Sonia, una tortilla de maíz azul de gran tamaño cubierta con paleta de res, chorizo casero y puré de papas o nopales, en homenaje a la taquera favorita de Juárez en la Ciudad de México. En la sección de quesadillas destacan las de flor de calabaza, hongos ostra y papa, todas con queso oaxaqueño derretido. Los postres incluyen rebanadas de pan de calabaza con crema agria, siguiendo recetas familiares.

La carta de bebidas ofrece opciones como agua de nopal con pepino, Boing en botella de vidrio, Topo Chico y Coca-Cola mexicana, reforzando el vínculo con los sabores originales de México. La filosofía culinaria de Juárez combina el respeto por la tradición con la creatividad, utilizando ingredientes frescos y técnicas heredadas para crear platillos que evocan la nostalgia y la alegría de compartir.

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Relación de Fátima Juárez con Holbox y otros restaurantes abastecidos, incluido Disneyland

El éxito de Komal Molino se reflejó rápidamente en su rama mayorista: cada semana, Juárez y su equipo producen entre 2.500 y 3.000 libras de masa para abastecer a restaurantes de la región, incluyendo Holbox, El Matatan en Orange y los tres establecimientos del chef Carlos Gaytán en Downtown Disney. La calidad y autenticidad de sus tortillas han convertido a Komal en proveedor de referencia para quienes buscan productos artesanales y genuinos en el sur de California.

Impacto comunitario y conexión emocional de Komal Molino con la comunidad migrante

Komal Molino se ha convertido en un espacio de encuentro para la comunidad migrante, ofreciendo recetas que evocan la identidad y los recuerdos de la tierra natal (@PincheFatima_ en Instagram)

Komal Molino no solo es un espacio gastronómico, sino también un punto de encuentro para la comunidad migrante de Los Ángeles. El aroma del maíz nixtamalizado y la textura de la masa fresca evocan recuerdos de la infancia y de la tierra natal en quienes, como Juárez, han dejado sus países para buscar nuevas oportunidades. El restaurante se ha convertido en un refugio emocional, donde los sabores y tradiciones mexicanas y centroamericanas ayudan a reconectar con la identidad y el pasado.

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Juárez destaca que muchos empleados y clientes del Mercado La Paloma comparten historias similares de migración y añoranza, y que el proyecto de Komal es una forma de rendir homenaje a esas experiencias, brindando consuelo y sentido de pertenencia a través de la comida.

Participación de mujeres en la cocina y rescate de técnicas e ingredientes tradicionales

El equipo de cocina de Komal Molino está formado exclusivamente por mujeres, muchas de ellas originarias de Guatemala, quienes aportan su conocimiento y herencia culinaria a las preparaciones diarias. Además de los antojitos mexicanos, el menú incorpora el chuchito, un tamal guatemalteco cocido en agua y relleno de cerdo estofado, verduras encurtidas y hierbas frescas. Este cruce de tradiciones refleja el enfoque incluyente y respetuoso de Juárez hacia las mujeres que la rodean, poniendo en valor sus aportaciones y la riqueza de la cocina casera transmitida de generación en generación.

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