El juicio por el asesinato de la joven ucraniana en un tren de Charlotte el año pasado está suspendido por incapacidad mental del acusado

El tribunal de Mecklenburg declaró incompetente a Decarlos Brown Jr., acusado de homicidio de Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte, por problemas de salud mental (Redes Sociales)

Un tribunal del condado de Mecklenburg declaró incompetente para enfrentar un proceso penal a Decarlos Brown Jr., el hombre acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte en agosto pasado.

El juicio estatal por homicidio quedó suspendido mientras se resuelve la salud mental del acusado, un proceso que podría extenderse durante meses, según informó el canal local WBTV.

El 29 de diciembre, especialistas del Hospital Regional Central realizaron una evaluación psiquiátrica a Brown, que concluyó que el acusado no posee actualmente las condiciones mentales necesarias para ser juzgado.

El tribunal mantuvo en reserva los resultados hasta la presentación formal de una moción el 7 de abril, lo que introdujo un matiz procedimental inusual respecto a otros casos similares. Desde entonces, la continuidad del proceso judicial depende de que un juez valide este informe, mientras el caso permanece en pausa a la espera de que la capacidad mental de Brown pueda ser restablecida conforme a los mecanismos legales previstos.

Brown permanece bajo custodia federal en Chicago y, según WBTV, la evaluación psiquiátrica federal obligatoria seguía pendiente, lo que demoró la reactivación del caso penal.

La situación se complica por la custodia federal de Decarlos Brown Jr., actualmente retenido en Chicago. El defensor público argumentó en la moción que, al encontrarse el acusado bajo jurisdicción federal, la audiencia exigida por la legislación de Carolina del Norte no puede llevarse a cabo en la instancia estatal ni el tribunal local tiene autoridad para gestionar su restablecimiento de capacidad.

De acuerdo con WBTV, Brown enfrenta cargos federales desde el 22 de octubre, fecha en la que un gran jurado lo imputó por delitos relacionados con violencia en compañías ferroviarias y sistemas de transporte público, cargos que derivaron en la muerte de Zarutska.

Documentos judiciales revelados por WBTV hasta el cierre de marzo, indicaban que la evaluación psiquiátrica federal obligatoria seguía pendiente, y el plazo para completarla fue extendido.

Los desafíos de salud mental y el sistema judicial

El caso resalta las carencias del sistema de salud mental en Carolina del Norte, donde los acusados pueden esperar más de un año para tratamiento o evaluación (CMPD)

El caso de Brown expone los desafíos estructurales del sistema de salud mental en Carolina del Norte. Según el canal local WBTV, los hospitales estatales presentan una escasez de camas y recursos, lo que provoca que los acusados considerados incompetentes deban esperar más de un año para recibir tratamiento o evaluación.

Esto provoca demoras sistemáticas en la reactivación de procesos penales, como ocurre en este caso.

La víctima, Iryna Zarutska, había llegado a Estados Unidos tras huir de la guerra en Ucrania, según medios estadounidenses.

Zarutska, de 23 años, fue asesinada en el interior de un tren ligero de Charlotte, un hecho que quedó registrado en video y tuvo amplia repercusión en la opinión pública nacional. El caso atrajo la atención de figuras políticas y generó debates sobre la seguridad en el transporte público y los procedimientos de liberación bajo fianza.

Brown, de treinta y cinco años, contaba con antecedentes psiquiátricos y penales previos al asesinato. Su madre declaró al diario estadounidense New York Post que su hijo ha sido diagnosticado con esquizofrenia.

Registros policiales recopilados por WBTV indican que, desde 2007, Brown fue arrestado al menos 14 veces en Carolina del Norte por delitos que incluyen agresión, posesión de armas de fuego y robo con agravantes.

El proceso judicial y la liberación bajo fianza

Decarlos Brown Jr., con antecedentes de esquizofrenia y al menos 14 detenciones anteriores en Carolina del Norte, estaba en libertad bajo fianza sin pago al momento del crimen ( Captura de video)

En el momento del crimen, ocurrido a fines de agosto, Brown se encontraba en libertad bajo fianza sin pago en efectivo. Según los registros judiciales citados por WBTV, había sido liberado por un magistrado bajo la condición de una “promesa por escrito” de comparecer ante el tribunal, tras haber realizado una llamada falsa al 911.

La muerte de Zarutska y la posterior difusión de las imágenes del crimen generaron una reacción a nivel nacional. El entonces presidente Donald Trump solicitó públicamente la pena de muerte para Brown en el marco del proceso federal, de acuerdo con datos recopilados por WBTV. El caso se convirtió en un tema de debate sobre la política de fianzas y la gestión de antecedentes penales en el contexto de la seguridad pública.

El impacto legislativo tras el asesinato de Iryna Zarutska

Organizaciones civiles y médicas alertan sobre las consecuencias negativas de la falta de infraestructura en el tratamiento de la salud mental dentro del sistema judicial estadounidense (Captura de video)

El asesinato de Zarutska derivó en cambios normativos en Carolina del Norte. Dos meses después de la muerte de la joven ucraniana, el gobernador Josh Stein promulgó la denominada Ley de Iryna, que restringe la posibilidad de obtener fianza sin pago en casos de delitos violentos y reincidencia.

Esta legislación endurece los controles judiciales sobre la liberación de acusados bajo fianza y busca evitar la repetición de situaciones como la que permitió que Brown estuviera en libertad en el momento del crimen.

La aprobación de la Ley de Iryna fue respaldada por datos del Departamento de Seguridad Pública del estado, que muestran un incremento en los delitos violentos cometidos por personas liberadas bajo condiciones de fianza no supervisada.

Según expertos consultados por el canal local WBTV y el periódico The Charlotte Observer, la nueva ley representa un cambio en la política de justicia preventiva y responde a la presión social tras el caso Zarutska.

Las demoras judiciales y los desafíos del sistema de salud mental

La prolongación de los procesos judiciales para acusados declarados incompetentes ha sido objeto de debate en Carolina del Norte. Organizaciones de defensa de derechos civiles y asociaciones médicas han señalado que la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de personas con enfermedades mentales agudiza los problemas del sistema judicial.

La situación de Brown, quien permanece bajo custodia federal mientras se posterga la evaluación psiquiátrica, ilustra la dificultad para coordinar jurisdicciones y acelerar los procedimientos necesarios.

Según la revista médica The Lancet Psychiatry, los retrasos en la restauración de la capacidad mental de los acusados pueden tener consecuencias tanto para las víctimas como para los propios imputados, incluyendo el agravamiento de condiciones psiquiátricas y el deterioro de pruebas judiciales.

El caso Brown evidencia la necesidad de reformas en la atención de personas con enfermedades mentales dentro del sistema penal estadounidense.

Antecedentes y repercusiones del caso

La muerte de Iryna Zarutska no solo motivó cambios legislativos, sino que puso en primer plano el debate sobre la protección de personas vulnerables, como los refugiados, en espacios públicos.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han solicitado mayor vigilancia y protocolos de seguridad en el transporte público, así como una revisión de los mecanismos de evaluación de riesgo para la concesión de libertad bajo fianza.

El proceso judicial contra Decarlos Brown Jr. continúa suspendido, y su futuro dependerá de la conclusión de las evaluaciones psiquiátricas y de la coordinación entre las autoridades estatales y federales. Mientras tanto, el caso sigue siendo un punto de referencia para los debates sobre seguridad, justicia y atención a la salud mental en Estados Unidos.