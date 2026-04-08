El futuro de un lago californiano con la extracción de litio enfrenta oportunidades económicas y preocupaciones ambientales

El Salton Sea alberga depósitos de litio valorados en 500 mil millones de dólares, clave para la industria de baterías y autos eléctricos (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Bajo la superficie del Salton Sea, en el árido sureste de California, yacen depósitos de litio valorados en USD 500 mil millones, lo que impulsó tanto la esperanza de una transformación económica como el temor a un nuevo desastre ambiental para los 182.000 habitantes del condado de Imperial.

El surgimiento de la llamada “Lithium Valley” (El Valle del Litio) responde a la urgencia de una región con el 50% de sus caminos sin pavimentar, alto desempleo y graves deficiencias de infraestructura, que ahora ve en el metal blanco una posible salida de décadas de abandono, según reveló el medio The New York Times.

La magnitud del potencial impacto queda de manifiesto con el impuesto legislado en 2022 por la Asamblea del estado de California: el 80% de los ingresos por extracción de litio se destinará directamente a las comunidades de Imperial y solo el 20% irá al propio estado, principalmente para financiar la restauración ambiental del Salton Sea.

El condado de Imperial recibiría el 80% de los ingresos por extracción de litio, destinados a mejorar infraestructuras y restaurar el Salton Sea (REUTERS/David Swanson)

Además, de acuerdo con un informe elaborado por la organización RAND Corporation, la nueva industria podría generar hasta 1.000 puestos de construcción y 700 empleos permanentes, cada uno de los cuales arrastraría consigo dos posiciones adicionales en sectores vinculados, como el comercio minorista y el inmobiliario.

Actualmente, solo tres empresas compiten por transformar la promesa en realidad, sin que hasta el momento ninguna extraiga litio a escala industrial. Controlled Thermal Resources, una de estas compañías, prevé comenzar la explotación comercial en 2028, según confirmó su director ejecutivo Rod Colwell al periódico.

El método planteado, conocido como extracción directa de litio, se presenta como una alternativa menos devastadora al minado tradicional, aunque detractores denuncian que podría requerir, al menos, el doble de agua dulce que los métodos convencionales.

Solo tres empresas compiten por iniciar la extracción de litio en California, sin operaciones industriales a gran escala hasta la fecha (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Oportunidad frente al recelo: el futuro de la “Lithium Valley” divide a Imperial County

La región, históricamente dedicada a la agricultura gracias a la fertilidad generada por los desbordes del Colorado y con un promedio de 300 días de sol al año, arrastra una larga lista de desencantos.

Michael Luellen, alcalde de Calipatria, describió a The New York Times la realidad cotidiana: “Parece tierra de fantasmas —es realmente sorprendente las condiciones en que viven nuestros residentes. Desafortunadamente, todas las otras promesas fracasaron”. El recuerdo de la llegada de plantas geotérmicas en los años 80, sin la revitalización prometida, alimenta la desconfianza generalizada.

Esta explotación de litio —clave en la fabricación de baterías para autos eléctricos, teléfonos y sistemas de almacenamiento energético— es considerada prioritaria por el gobierno federal de Estados Unidos, que solo opera una mina activa en Nevada y debe importar la mayor parte del metal desde Sudamérica, Australia o China, según The New York Times. El Salton Sea podría cubrir la demanda nacional durante décadas.

El litio del Salton Sea podría abastecer la demanda de baterías en Estados Unidos durante décadas, reduciendo la dependencia de importaciones (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Sin embargo, el propio entorno del lago está marcado por el abandono: la recesión progresiva de sus aguas expone lechos contaminados por pesticidas, lo que eleva los índices de asma y enfermedades cardiovasculares de la zona a los más altos de California, conforme a la Oficina Estatal de Evaluación de Riesgos Ambientales para la Salud.

La técnica de extracción propuesta implica bombear salmuera mineralizada de acuíferos profundos; la inquietud recae en su potencial para agravar la crisis hídrica y aumentar la dispersión de polvo tóxico, con consecuencias directas sobre la salud y el medioambiente.

Entre esperanzas de empleo y riesgos ambientales: comunidades divididas

A la par de las grandes cifras, el escepticismo es palpable. Jazmín Rodriguez, jornalera de 24 años en Calexico, resumió el clima de resignación: “Te mojas y puedes enfermarte, pero tenemos que aguantarlo. No hay nada más aquí”.

El sentimiento de que los beneficios se quedarán lejos permea conversaciones cotidianas y se refuerza por las acciones legales iniciadas por organizaciones ambientales.

En 2024, dos ONG llevaron a la Corte al condado de Imperial al considerar insuficiente la evaluación del impacto ambiental para un proyecto de Controlled Thermal Resources; aunque el caso fue desestimado, la apelación sigue abierta. Jared Naimark, gerente de minería en Earthworks —una de las demandantes— afirmó: “No nos oponemos al desarrollo del litio, queremos ver que se haga bien”.

El supervisor del condado, Ryan Kelley, también expresó su urgencia ante The New York Times: “No estamos viviendo el sueño californiano”. Es así que remarcó la necesidad de recursos para reparar puentes y sistemas de aguas residuales.

Residentes y organizaciones ambientales temen que la extracción de litio agrave la crisis hídrica y aumente la contaminación en el condado de Imperial (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Extracción de litio: transformación de la economía y el ambiente en Imperial

El litio hallado bajo el Salton Sea representa una de las mayores reservas mundiales, y podría modificar la estructura productiva del condado de Imperial, tradicionalmente agrícola y con índices elevados de pobreza y desempleo.

De extraerse a gran escala, el mineral sería destinado a satisfacer la industria nacional de baterías para tecnología y movilidad eléctrica, con una recaudación fiscal en la que el 80% retornaría al propio condado.

Sin embargo, los riesgos de contaminación, sobreconsumo de agua y la memoria social de promesas incumplidas configuran una dicotomía crítica: el bienestar económico versus la sostenibilidad ambiental y social. La decisión sobre el futuro de “Lithium Valley” aún está en construcción, con todas sus luces y sombras expuestas.