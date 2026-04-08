Estados Unidos

Alerta en Nueva York: una plaga invasora pone en riesgo áreas urbanas y agrícolas

Expertos señalan que un insecto asiático podría causar daños ambientales y pérdidas económicas en cultivos y zonas urbanas de la ciudad

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Primer plano de una linterna moteada con alas blancas y negras moteadas, posada verticalmente sobre el tronco oscuro y texturizado de un árbol
La linterna moteada, un insecto invasor, se aferra a la corteza oscura de un árbol con el cielo azul de fondo. (AP)

Científicos advierten que la linterna manchada (Lycorma delicatula), un insecto invasor asiático similar a una cigarra, volverá a Nueva York en 2026. Las autoridades temen nuevos daños en áreas urbanas y agrícolas, ya que la especie muestra una notable adaptación a la ciudad.

Los avistamientos en Nueva York pasaron de 5.000 a 9.500 entre 2021 y 2022. Especialistas consultados por New York Post atribuyen la reciente baja en 2024 a fluctuaciones naturales, no a campañas de exterminio.

Expansión y cambios adaptativos de la linterna manchada

El linterna manchada llegó a Pensilvania en 2014 procedente de China y se extendió a 21 estados, incluyendo Nueva York, donde actualmente figura en la mitad de los 62 condados, según New York Post. Un informe de la Universidad de Nueva York, institución de referencia en investigaciones urbanas publicado en 2024, detalla que en ambientes urbanos el insecto prolonga su etapa adulta hasta cinco meses más de lo habitual.

La temperatura elevada de las ciudades y la ausencia de depredadores naturales permiten a los lanternfly duplicar su reproducción y extender su permanencia. Cada hembra puede depositar dos grupos de 30 a 50 huevos, que sobreviven al invierno y aparecen como ninfas en primavera, alimentándose de hasta cien especies vegetales diferentes.

Primer plano de múltiples linternas moteadas (Lycorma delicatula) con cuerpos negros y alas grises con puntos negros, posadas sobre la corteza oscura de un árbol
Cientos de linternas moteadas (Lycorma delicatula) se agrupan en un tronco de árbol, mostrando la magnitud de la infestación de esta especie invasora que representa un grave peligro para los cultivos. (AP)

Fallon Meng, doctoranda y autora principal del estudio, subrayó que las ciudades actúan como “incubadoras evolutivas”, incrementando la tolerancia del insecto al calor y a los pesticidas, mientras Julie Urban, profesora asociada del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Pensilvania, confirmó que el ambiente urbano favorece este proceso.

Los árboles Ailanthus altissima o “árbol del cielo”, también de origen asiático, potencian la diseminación del insecto. Frecuentes en corredores urbanos como la autopista I-95, estos árboles expulsan compuestos tóxicos que eliminan otras especies vegetales y ofrecen alimento estable a estos insectos, explicó Urban a New York Post.

Impacto económico y molestias urbanas

La proliferación de la plaga afecta directamente tanto a la vida urbana como a la agricultura. En Nueva York, el mayor impacto radica en la suciedad originada por la expulsión de gotas azucaradas de excreción “honeydew”.

Dicha sustancia, que incentiva la formación de moho negro y ensucia superficies en espacios públicos, fue destacada por Urban para New York Post. Gil Bloom, entomólogo y presidente de Standard Pest Management, señaló que el problema va más allá de la incomodidad: la sustancia pegajosa atrae avispas y afecta negativamente la vida de residentes y turistas.

Un insecto tipo efímera con alas superiores blancas y puntos negros, y alas inferiores rojas visibles, posado sobre tierra de color marrón
La plaga de spotted lanternfly amenaza la agricultura y espacios urbanos de Nueva York desde su llegada a Estados Unidos en 2014. (AP)

Aunque la plaga rara vez destruye árboles adultos, reduce los niveles de almidón en las raíces y debilita la fotosíntesis, ralentizando el desarrollo y generando fatiga en muchas especies. Para la industria vitivinícola en áreas como Finger Lakes y Lake Erie, donde en 2024 se notificó su presencia por primera vez, esto implica pérdidas económicas de USD 1,5 millones en el primer año y hasta USD 8,8 millones en tres años si la infestación continúa.

El avance rápido tiene como explicación la capacidad del insecto para migrar al agotarse los recursos y su dieta variada. Urban detalló: “Pueden alimentarse de tantas especies distintas que, si han agotado los árboles de un área, simplemente migran a la siguiente”.

Estrategias de control

Diversas acciones intentaron contener la infestación con resultados variables. En 2023, la campaña “Stomp It” animó a la ciudadanía a aplastar los insectos, incluso con participación infantil, aunque el descenso en 2024 fue temporal y vinculado a causas naturales, según la Universidad de Cornell, centro de investigación agrícola.

Las alternativas químicas tienen limitaciones, ya que coinciden con la presencia de polinizadores clave durante los meses de máxima actividad, lo que impide el uso seguro de pesticidas, explicó Bloom. El aspirado manual ha tenido cierto éxito en zonas residenciales, pero en parques y bosques resulta inviable.

Primer plano de un insecto linterna jaspeada sobre un tronco de árbol, mostrando sus alas delanteras grises con puntos negros y alas traseras rojas y negras
Los avistamientos de spotted lanternfly crecieron de 5.000 a 9.500 entre 2021 y 2022, alcanzando cifras récord en la ciudad de Nueva York. (AP)

La recomendación actual consiste en localizar y destruir los sacos de huevos antes de la eclosión, detectando manchas marrones de entre 2,5 y 3,8 centímetros adheridas a señales y barandillas urbanas. En algunos equipos se han incorporado perros adiestrados para detectar estos huevos, una práctica avalada por la Universidad de Cornell.

Control biológico y fauna local

Aunque el control no es sencillo, recientes observaciones señalan que algunas aves y murciélagos de Nueva York han comenzado a consumir el insecto, ejerciendo control natural sobre la plaga.

Al mismo tiempo, un grupo liderado por la bióloga Hannah Broadley planea introducir el parasitoide ninfal: un agente de control biológico originario de China que ataca las crías de lanternfly.

Según Urban, en una reunión de entomología que tendrá lugar en Saratoga Springs, el equipo presentará en las próximas semanas una solicitud para autorizar la liberación experimental de este organismo, con la meta de iniciar el programa en 2028.

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