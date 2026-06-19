La Corte Suprema limita la prohibición de posesión de armas de fuego aplicada a consumidores habituales de marihuana

La Corte Suprema de Estados Unidos limitó la prohibición de armas aplicada a consumidores habituales de marihuana bajo la Ley de Control de Armas de 1968 (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)

La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de una disposición de la Ley de Control de Armas de 1968 que prohíbe la tenencia de armas a ciertos consumidores de drogas.

Según la agencia de noticias Reuters, el tribunal confirmó por nueve a cero la desestimación del cargo contra Ali Hemani y dejó en duda que el gobierno pueda encuadrar a millones de usuarios habituales de marihuana como personas peligrosas bajo la Segunda Enmienda.

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En su decisión unánime, el tribunal sostuvo que, en este caso, el gobierno no cumplió con la carga de justificar el proceso penal en relación con el derecho constitucional a “poseer y portar armas”. El fallo fue redactado por el juez conservador Neil Gorsuch, de acuerdo con Reuters.

El alcance del pronunciamiento, planteó la defensa, excede la situación de Hemani. Cecillia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y representante legal del acusado, afirmó que casi la mitad de los estadounidenses declara haber consumido marihuana alguna vez y que la sentencia limita la capacidad del gobierno de imponer sanciones a gran escala sobre esa base.

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El fallo puso el foco en la falta de pruebas sobre “peligrosidad”

El fallo unánime confirmó la desestimación del cargo contra Ali Hemani y puso en duda que el gobierno pueda considerar peligrosos a millones de usuarios de marihuana bajo la Segunda Enmienda (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

La disposición discutida integra la Ley de Control de Armas de 1968 y prohíbe la posesión de armas de fuego a cualquier persona que sea consumidora ilegal o adicta a una sustancia controlada.

La Corte Suprema no fijó con precisión hasta dónde puede llegar esa regla ni definió qué drogas, si alguna, implican un riesgo particular de uso indebido de armas.

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Gorsuch escribió que la acusación contra Hemani quedó debilitada porque las autoridades ni siquiera alegaron que fuera adicto. Según el razonamiento del tribunal, el gobierno tampoco probó que el consumo habitual de marihuana del acusado lo volviera un peligro para sí mismo o para otros.

La sentencia ratificó lo resuelto por un tribunal inferior que había anulado el cargo por posesión ilegal de armas contra Hemani, un residente de Texas con doble nacionalidad estadounidense y paquistaní. En el caso, Hemani declaró a las autoridades que consumía marihuana de manera habitual.

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Gorsuch también subrayó que la administración del presidente Donald Trump suavizó a mitad del proceso su defensa de la prohibición aplicada a consumidores de marihuana.

Ese giro, escribió el juez, “lo deja en una posición incómoda para sugerir que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana con regularidad son categórica e inusualmente peligrosos”.

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Naz Ahmad, abogada de Hemani, afirmó: “El fallo unánime del tribunal protegerá a millones de estadounidenses de castigos draconianos, simplemente porque consumen marihuana y poseen un arma de fuego”.

Wang consideró que la sentencia “envía un mensaje de que el gobierno no puede criminalizar la conducta de un gran número de personas basándose en suposiciones categóricas e infundadas sobre si son peligrosas o no”.

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La letrada añadió: “Dado que casi la mitad de los estadounidenses declaran haber consumido marihuana en algún momento de su vida, este fallo protege los derechos de millones de personas y limita la capacidad del gobierno para imponer sanciones arbitrarias y discriminatorias”.

La investigación incluyó una redada del FBI en Texas

Hemani fue acusado en 2023 después de una redada de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la casa que compartía con sus padres en el condado de Denton. Durante el registro, los agentes encontraron una pistola de 9 mm, marihuana y cocaína, y Hemani declaró que consumía marihuana aproximadamente cada dos días.

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Las autoridades no lo acusaron de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del operativo.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia, el FBI había investigado a Hemani por un viaje a Irán y por la asistencia de su hermano a una universidad iraní, aunque la acusación solo incluyó un cargo bajo la Ley de Control de Armas.

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En paralelo, la restricción debatida había cobrado notoriedad nacional en 2024, cuando fiscales federales la usaron para condenar a Hunter Biden, quien luego recibió ese mismo año un indulto de su padre, el entonces presidente Joe Biden.

Según Reuters, el hijo del presidente fue acusado de mentir sobre su consumo de narcóticos en 2018, cuando compró una pistola Colt Cobra.

El debate por la clasificación de la marihuana y un estándar de 2022

El fallo se apoyó en el estándar de 2022 sobre la Segunda Enmienda y dejó en pie la decisión del Quinto Circuito que anuló el cargo contra Hemani (REUTERS/Will Dunham)

La marihuana estuvo durante años clasificada en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, junto con la heroína, el éxtasis y el peyote, una categoría que implica alto potencial de abuso y ausencia de valor médico.

Después de que Trump firmara una orden ejecutiva sobre la marihuana, el Departamento de Justicia flexibilizó en abril las restricciones sobre algunos productos derivados y reclasificó la droga como menos peligrosa.

Ante la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la marihuana consumida por Hemani debía tratarse como sustancia de la Lista I porque esa era su clasificación al momento del presunto delito.

A la vez, argumentaron que el tribunal podía reconocer una excepción a la restricción de armas para productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o cubiertos por licencias estatales de marihuana medicinal.

Hemani pidió que se desestimara la acusación por considerar que violaba la Segunda Enmienda. También invocó el criterio fijado por la Corte Suprema en una decisión de 2022, que exige que las leyes sobre armas sean “coherentes con la tradición histórica nacional de regulación de armas de fuego” para ser compatibles con la Constitución.

En 2025, el tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, anuló el cargo y concluyó que la prohibición no puede aplicarse a una persona salvo que esté bajo la influencia de drogas mientras posee un arma.

El tribunal descartó la analogía con los “borrachos habituales”

En su apelación, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema una regla que permitiera procesar a “consumidores habituales” de drogas ilícitas y comparó esa restricción con leyes del siglo XIX que autorizaban desarmar temporalmente a los “borrachos habituales”.

Gorsuch rechazó esa analogía. “Se dirigieron a distintos tipos de personas, con distintos propósitos y de maneras diferentes”, escribió. Y agregó: “No es necesario que decidamos si alguno de estos problemas, tomado de forma aislada, resultaría fatal para la causa del gobierno. Considerados en conjunto, sostenemos que sin duda lo son”.

Se espera que la Corte Suprema emita a finales de junio otro fallo sobre la Segunda Enmienda, en un caso que cuestiona una ley de Hawái que restringe el porte de armas en propiedades privadas abiertas al público, como la mayoría de los comercios, sin permiso del propietario.