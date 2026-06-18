Entretenimiento

La sonrisa que Chaplin tardó 342 tomas en capturar y cambió para siempre el lenguaje del séptimo arte

95 años después de su estreno en Hollywood, el desenlace de “Luces de la ciudad” sigue inspirando a cineastas de todo el mundo, desde Woody Allen hasta Pixar, como modelo de emoción contenida sin una sola palabra

Guardar
Google icon
El final silencioso de 'Luces de la ciudad' de Chaplin sigue siendo un símbolo universal de emoción en el cine mudo

Han pasado 95 años desde que Charles Chaplin estrenó “Luces de la ciudad” en el Teatro Los Ángeles de Hollywood. Aquella noche de 1931, el cine mudo, que parecía agonizar ante el avance del sonido, entregó uno de sus momentos más perdurables.

El reencuentro entre Charlot y la vendedora de flores, culminado en una sonrisa contenida, marcó una revolución silenciosa en la historia del séptimo arte. Ese instante, según la BBC, no solo cerró una película, sino que inauguró una nueva forma de narrar emociones sin palabras, situando la imagen como portadora de una profundidad hasta entonces inédita. El plano final se convirtió en objeto de admiración, análisis y debate, tanto en círculos críticos como en la memoria colectiva de generaciones de espectadores.

PUBLICIDAD

El mítico gag de la danza de los panecillos
La producción de 'Luces de la ciudad' alcanzó un presupuesto de USD 1,5 millones, triplicando luego su inversión en taquilla

El poder de lo no dicho

El desenlace de “Luces de la ciudad” se sostiene en lo que no se explicita. La secuencia muestra a Charlot temeroso, sonriente y vulnerable, ante una vendedora de flores que lo reconoce y, al mismo tiempo, duda. La ausencia de diálogos potencia el impacto: la cámara se acerca, los rostros se cruzan y, en ese intercambio silencioso, se despliega una gama de emociones universales.

Charles Marland, citado por la BBC, explicó que Chaplin “comprendió cómo encuadrar los planos para intensificar el efecto emocional de la escena. La cámara se acerca desde un plano medio hasta un primer plano”. El propio Chaplin admitió: “Fue una sensación hermosa de no actuar. Estar fuera de mí mismo”.

PUBLICIDAD

La decisión deliberada de eludir cualquier resolución verbal transforma al espectador en partícipe activo: cada quien proyecta en esa sonrisa lo que necesita ver, sea compasión, amor, esperanza o desencanto.

Cómo entender el cine de Chaplin: 5 películas esenciales
Chaplin buscó la autenticidad absoluta en 'Luces de la ciudad', realizando 342 tomas para perfeccionar la emblemática escena

El crítico James Agee definió la escena como “el mayor momento de la actuación y punto culminante del cine”. La ambigüedad de la reacción de la vendedora de flores es, precisamente, su fortaleza: la interpretación nunca es definitiva y el significado queda abierto a cada mirada.

Por eso, directores como Stanley Kubrick, Orson Welles y Andrei Tarkovsky eligieron este film entre sus favoritos, y el Instituto Británico de Cine la mantiene entre las obras esenciales, reconociendo su capacidad de emocionar y de generar interpretaciones múltiples.

La obsesión detrás del instante

La perfección del desenlace no fue fruto de la casualidad, sino del perfeccionismo extremo de Chaplin. Según Jeffrey Vance, consultado por la BBC, el plano final requirió 342 repeticiones, un récord en la historia del cine.

Virginia Cherrill, debutante como la vendedora de flores, debió repetir la toma una y otra vez, bajo la mirada inflexible de Chaplin. “Chaplin sabía que la sencillez era muy difícil de lograr”, subrayó Vance. La depuración absoluta de cada gesto, cada mirada y cada pausa fue el camino que eligió Chaplin para alcanzar una autenticidad emocional irrepetible.

Charles Chaplin y El pibe
El legado de 'Luces de la ciudad' persiste en el lenguaje visual de internet y en la animación, reafirmando la vigencia de la emoción sin palabras

El rodaje de la película se extendió entre diciembre de 1928 y septiembre de 1930, en plena transición hacia el cine sonoro. Mientras la industria se volcaba a los diálogos, Chaplin desafió la tendencia y apostó por el silencio, convencido de que Charlot no sobreviviría al habla.

Este desafío elevó tanto la dificultad como el presupuesto: la producción alcanzó USD 1,5 millones, equivalentes a unos USD 30 millones actuales. La presión era enorme, pero el resultado superó las expectativas. La película triplicó su inversión en taquilla y consolidó a Chaplin como uno de los grandes arquitectos de la emoción cinematográfica, tal como desarrolló BBC.

La obsesión detrás de cada detalle no solo se tradujo en una escena perfecta, sino en una lección sobre la potencia de la sencillez. Chaplin demostró que menos puede ser infinitamente más cuando la emoción es genuina. Ese rigor creativo sentó las bases para una nueva forma de actuar y dirigir, donde el gesto mínimo puede contener la complejidad del alma humana.

La influencia del plano final de Chaplin llega al cine contemporáneo, replicada por directores como Woody Allen, Fincher y Pixar
La influencia del plano final de Chaplin llega al cine contemporáneo, replicada por directores como Woody Allen, Fincher y Pixar

Un eco que no se apaga

El legado de “Luces de la ciudad” trasciende su época y continúa influyendo en el cine contemporáneo. El recurso del plano final interrogativo, donde un personaje mira a la cámara y deja la emoción suspendida, ha sido retomado por directores de distintas generaciones.

Woody Allen en “Manhattan”, François Truffaut en “Los 400 golpes”, David Fincher en “Gone Girl”, Barry Jenkins en “Moonlight” y Pixar en “Monsters, Inc.” han recreado esa fórmula. La BBC destaca que la recurrencia de este recurso lo distingue frente a otros grandes desenlaces de la historia del cine, desde “El planeta de los simios” hasta “El Padrino”.

La influencia de Chaplin se percibe también en la animación, en series y hasta en el lenguaje visual de internet, donde la imagen detenida y la pausa se transforman en herramientas para provocar reflexión y empatía.

“Luces de la ciudad” no solo fue la cima de un arte que parecía extinguirse. Fue el nacimiento de un idioma nuevo: el del gesto mínimo que, en su aparente sencillez, contiene el universo entero. La escena final de Chaplin no necesita palabras para seguir hablando. Su poder permanece intacto y su eco sigue creciendo, como si cada nueva mirada escribiera un final distinto, siempre vigente, siempre humano.

Temas Relacionados

Luces de la ciudadCharlie ChaplinCine mudoPlano finalHollywoodInstituto Británico de CineNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

El actor que dio vida al Capitán Jack Sparrow atravesó una etapa de precariedad económica y dudas profundas en Los Ángeles, de la que solo salió gracias al apoyo de Nicolas Cage y una audición con Wes Craven

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

La cantante reveló a The Guardian cómo una conversación casual entre su niñera y Gram Parsons en un bar de Washington desencadenó la carrera que la convertiría en una de las voces más reconocidas del género

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

La actriz compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó el trabajo de Emma Heming Willis y su vínculo familiar

Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

Reservado, oscuro y devoto de los Dodgers: el lado B de Jason Bateman, la estrella de Arrested Development

En una charla íntima con W Magazine, el actor de 57 años combinó anécdotas de infancia, reflexiones sobre su personalidad introvertida y una declaración de amor al béisbol que nadie esperaba

Reservado, oscuro y devoto de los Dodgers: el lado B de Jason Bateman, la estrella de Arrested Development

River Phoenix era la clave: el pacto detrás de la cuenta compartida que Matt Damon y Ben Affleck abrieron en sus inicios

El acuerdo surgió en Boston a finales de los ochenta como estrategia de supervivencia mutua en Hollywood. Usaban los fondos para financiar viajes de cinco horas a Nueva York, enfrentar audiciones relámpago y costear sus primeras salidas

River Phoenix era la clave: el pacto detrás de la cuenta compartida que Matt Damon y Ben Affleck abrieron en sus inicios

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

Un jugador de Uzbekistán golpeó a un camarógrafo en la derrota ante Colombia y lo remedió con un cálido gesto

Guido Justo y Juan Estévez avanzaron a semifinales y sueñan con una final argentina en Asunción

La histórica decisión para recuperar la esencia de la Fórmula 1: “Está confirmada”

La espeluznante lesión que sufrió una figura de Canadá en el triunfo ante Qatar: la desesperada reacción de los jugadores

TELESHOW

Julieta Poggio encendió las playas de Miami con fotos osadas y un guiño a la Selección

Julieta Poggio encendió las playas de Miami con fotos osadas y un guiño a la Selección

Toto Kirzner contó quién era su crush famoso y le arruinaron la ilusión en vivo: “Te enamoraste de tu mamá”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

Mario Pergolini chicaneó a Lali Espósito y Ca7riel & Paco Amoroso: “Después los veo en Televisión Española”

INFOBAE AMÉRICA

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

La República Dominicana acoge la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea

Un ojo de vidrio, lágrimas en el supermercado y selfies en el banco: las anécdotas más curiosas de Gascoigne con sus fanáticos

EE.UU. ofrece hasta $15 millones por información para capturar a “Porky” y “Cuervo” líderes de la MS-13 en Honduras