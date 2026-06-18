Tiros y caos en Nueva York tras los festejos por el título de los Knicks

El video muestra el momento del tiroteo que ocurrió alrededor de las 16:00 del jueves, poco después de la celebración multitudinaria por la victoria de los Knicks en el campeonato. En las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, se observa al menos a dos personas vestidas con ropa oscura que aparentemente abren fuego en la zona (X: @Breaking_4_News).

Las calles de Times Square se convirtieron en escenario de pánico durante la tarde del jueves, cuando se escucharon varios disparos que obligaron a turistas y transeúntes a correr en busca de refugio.

El incidente se produjo horas después del multitudinario desfile de celebración por el campeonato de la NBA obtenido por los New York Knicks, un evento que movilizó a más de 10.000 agentes del Departamento de Policía de Nueva York para resguardar el sur de Manhattan.

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La policía de Nueva York detuvo a un menor de 18 años minutos después de los disparos, según informaron fuentes oficiales.

La balacera ocurrió cerca de las 15:40 en la intersección de West 44th Street y Seventh Avenue, un punto habitualmente abarrotado y donde, desde el comienzo del Mundial, fanáticos del fútbol suelen reunirse.

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Imágenes de cámaras web muestran cómo al menos dos personas vestidas de negro irrumpieron en la intersección y extrajeron armas; abrieron fuego y luego huyeron.

Los disparos en Times Square desataron pánico entre turistas y transeúntes horas después del desfile de los New York Knicks en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los agentes recuperaron al menos un arma de fuego y mantuvieron la búsqueda de otros posibles implicados. Un video mostró a los uniformados en persecución directa de los sospechosos, mientras los peatones intentaban alejarse del lugar o resguardarse en el interior de edificios y comercios.

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La policía acordonó la zona y cortó el tránsito, lo que provocó interrupciones en calles aledañas y afectó el transporte público en las inmediaciones de West 45th Street y Eighth Avenue.

Ninguna de las fuentes oficiales confirmó víctimas fatales. El Departamento de Bomberos trasladó a una persona al hospital, aunque no ofreció detalles sobre su estado ni sobre la naturaleza de las heridas. La NYPD no precisó si el episodio fue un ataque dirigido o un hecho al azar.

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Operativo de seguridad tras las celebraciones masivas

El despliegue de seguridad montado durante el desfile de los New York Knicks fue el mayor en la historia reciente de la policía local para un evento planificado, según la comisionada Jessica Tisch.

El operativo incluyó equipos de armas pesadas, unidades K-9, agentes especializados en neutralización de drones y dispositivos antiterroristas, en respuesta a incidentes previos durante celebraciones multitudinarias del equipo, que habían dejado decenas de heridos y más de un centenar de arrestos.

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La comisionada advirtió: “No habrá tolerancia para la violencia y el desorden”, y subrayó que cualquier infracción sería respondida con “acción de cumplimiento rápida y consecuencias inmediatas”.

La policía de Nueva York detuvo a un menor de 18 años tras la balacera ocurrida cerca de West 44th Street y Seventh Avenue (REUTERS/Andrew Hofstetter)

Tisch sostuvo que no existía una amenaza creíble contra el desfile, aunque la policía mantenía una vigilancia especial ante la posibilidad de incidentes de tipo “lobo solitario”.

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Como parte de las medidas preventivas, el tránsito vehicular fue interrumpido desde las primeras horas de la mañana en el bajo Manhattan y se establecieron 23 puntos de control para el acceso peatonal.

Estuvieron prohibidos los bolsos grandes, mochilas, paraguas y botellas de vidrio o metal; se permitieron únicamente botellas plásticas con agua.

Repercusiones y antecedentes recientes en Times Square

El episodio se sumó a una serie de incidentes ocurridos en el área durante celebraciones recientes del equipo neoyorquino. El fin de semana anterior, un adolescente de 17 años resultó herido de bala en el centro de Times Square, en medio de los festejos por la victoria del equipo ante San Antonio, cuando una ambulancia no logró ingresar a causa de la multitud.

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La policía continuó investigando para determinar si existía relación entre los distintos hechos violentos registrados tras las celebraciones.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la seguridad y el orden en eventos de gran convocatoria en la ciudad.

El alcalde Mamdani entregó la Llave de la Ciudad a los campeones frente al City Hall, en una jornada marcada por la euforia y por la preocupación en torno a la seguridad pública en la ciudad de Nueva York.

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