Hochul anunció una inversión de USD 74 millones para proyectos de agua y alcantarillado en Nueva York

La Environmental Facilities Corporation aprobó financiamiento y subvenciones para infraestructura hídrica con el fin de evitar aumentos significativos en las tarifas (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

La gobernadora Kathy Hochul anunció una inversión de USD 74 millones para abaratar proyectos locales de agua y alcantarillado en todo el estado de Nueva York. La inyección de fondos busca proteger la salud pública, reducir riesgos futuros, mejorar la calidad del agua y generar empleos bien remunerados, de acuerdo con el comunicado oficial.

La junta directiva de la Environmental Facilities Corporation (EFC) dio luz verde al financiamiento asequible y a las subvenciones previamente comunicadas, destinadas a los principales programas de inversión en infraestructura hídrica en Nueva York. Estas iniciativas buscan que las comunidades puedan evitar incrementos significativos en sus tarifas.

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La decisión de la Junta marca un hito en el proceso de obtención de fondos y habilita a las localidades para concretar acuerdos y disponer de estos recursos en sus proyectos. Aquellas iniciativas que logran la aprobación de la Junta han superado las evaluaciones ambientales y cumplen con los estándares exigidos por el programa.

Los fondos combinan dinero estatal y federal

El estado aprobó dinero para que municipios de distintas regiones reparen, amplíen o sustituyan redes de agua potable y saneamiento con préstamos, subvenciones o una mezcla de ambos instrumentos.

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La financiación procede de los fondos rotatorios estatales de agua limpia y agua potable, que movilizan más de USD 1.000 millones al año en préstamos de bajo costo y subsidios para comunidades de Nueva York.

La segunda vía son los subsidios estatales para mejoras de infraestructura hídrica, que desde 2015 permitieron ahorrar más de USD 8.300 millones a los usuarios en todo el estado.

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Los fondos de agua potable y agua limpia combinan dinero estatal y federal para modernizar sistemas, proteger la salud pública y mejorar la calidad del agua (REUTERS/Angelina Katsanis).

Proyectos en distintas regiones de Nueva York

En la región capital, el pueblo de Athens recibirá USD 1,8 millones en subsidios estatales y financiación de bajo costo para planificar, diseñar y construir mejoras en el alcantarillado sanitario con el fin de reducir infiltraciones y proteger la calidad del agua del río Hudson.

La ciudad de Troy obtuvo USD 15,6 millones en subsidios federales y financiación de bajo costo para instalar un nuevo sistema de tratamiento contra la corrosión y sustituir el sistema de alimentación de cal de la planta de tratamiento de agua. La oficina de la gobernadora indicó que esa obra mejorará la calidad del agua y la confiabilidad del sistema.

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En el centro de Nueva York, el pueblo de Lenox recibirá USD 660.000 para instalar 7.700 pies (2.347 metros) lineales de cañería de agua potable, además de sus componentes asociados y una conexión con la Autoridad de Agua del condado de Onondaga para abastecer a unas 36 viviendas que dependen de pozos privados.

El pueblo de Skaneateles obtendrá USD 4,4 millones para instalar 15.700 pies (4.785 metros) lineales de red y construir un tanque elevado de 150.000 galones (567.800 litros), junto con una nueva estación de bombeo.

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Los proyectos que reciben aprobación de la Junta superaron evaluaciones ambientales y cumplen con los estándares exigidos por el programa (REUTERS/David Dee Delgado).

En la región de Finger Lakes, Honeoye Falls recibió USD 17,8 millones para avanzar con mejoras en su planta de aguas residuales de 1930 y continuar obras orientadas a mejorar la calidad del agua en Honeoye Creek.

En Mohawk Valley, el condado de Oneida obtuvo USD 8,1 millones en financiación de bajo costo para planificar, diseñar y construir un sistema de desinfección ultravioleta en una planta de control de contaminación del agua, con impacto previsto sobre la calidad del río Mohawk.

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El pueblo de Wilna recibirá USD 154.527 para mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales que presta servicio a la aldea de Herrings y protege la calidad del río Black.

En el sur del estado, se le otorgó USD 23,1 millones al pueblo de Endicott en subsidios y financiación sin intereses para mejorar su planta de tratamiento de aguas residuales

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El pueblo de Margaretville obtuvo USD 1,5 millones para reemplazar un tanque antiguo por uno nuevo de 80.000 galones (302.800 litros), sustituir medidores de agua y actualizar la telemetría y los controles del sistema.

En el oeste de Nueva York, el pueblo de Alden recibirá USD 532.560 para crear el Distrito de Agua de Cayuga Creek con 6.500 pies (1.981 metros) lineales de tubería, hidrantes, medidores y otros componentes. El proyecto dará servicio seguro y confiable a residentes de Cayuga Creek Road y Three Rod Road que hoy utilizan pozos privados con fallas.

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