Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

Demi Moore celebra públicamente el cumpleaños de Emma Heming Willis. (Instagram)

Demi Moore se sumó a las celebraciones por el cumpleaños número 50 de Emma Heming Willis con un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó el vínculo familiar y distintos proyectos profesionales de Heming.

La felicitación se difundió en Instagram y formó parte de una serie de publicaciones realizadas en torno a la fecha.

En su mensaje, Moore hizo referencia a la relación familiar que mantiene con Heming y a su rol dentro del entorno cercano del actor Bruce Willis, quien es esposo de Heming desde 2009.

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“¡Hoy me tomo un tiempo para celebrar el cumpleaños de @emmahemingwillis! ¡Felicidades por el lanzamiento de @maketimewellness en @target! Estoy muy orgullosa de ti y orgullosa de considerarte parte de mi familia. ¡Te queremos mucho!”, escribió.

Demi Moore felicitó a Emma Heming por su cumpleaños 50.

Las felicitaciones de Demi Moore se difundieron en paralelo a otras publicaciones realizadas por Emma Heming en el contexto de su cumpleaños. La exmodelo compartió un mensaje en el que reflexionó sobre su nueva década de vida y publicó un videol en el que aparece junto a Bruce Willis y sus hijas Mabel y Evelyn.

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En uno de los videos, el actor interpreta una versión de “Happy Birthday” tras inhalar helio, mientras participa en una celebración familiar.

“Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara. Mis cuarenta fueron difíciles, pero estoy orgullosa de lo mucho que he avanzado como esposa, madre, cuidadora y defensora”, escribió en el pie de foto.

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Y añadió: “También estoy orgullosa del trabajo que estamos realizando a través del Fondo Emma y Bruce Willis y de lo que nos depara el futuro”.

Emma Heming destacó la labor que hace al cuidar de Bruce Willis en su enfermedad.

Cabe recordar que Emma está casada con Bruce Willis desde 2009. La pareja tiene dos hijas en común y ha compartido en distintas ocasiones imágenes y mensajes relacionados con su vida familiar.

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El actor fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, lo que llevó a su retiro de la actuación. Posteriormente, en 2023, su familia informó públicamente que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, un trastorno neurológico que afecta funciones como el lenguaje y la conducta.

Desde entonces, distintos miembros de su familia han compartido actualizaciones ocasionales sobre su situación y sobre el proceso de adaptación familiar.

En ese contexto, Emma Heming Willis ha mantenido actividad pública en torno a iniciativas relacionadas con el cuidado de personas con demencia. Entre ellas se encuentra el Emma & Bruce Willis Fund, creado en 2024, que tiene como objetivo apoyar la investigación sobre la demencia frontotemporal y ofrecer recursos para cuidadores.

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Emma Heming abrió una fundación tras el diagnostico de Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Además, ha publicado un libro en el que describe su experiencia personal en el acompañamiento de personas con enfermedades neurodegenerativas.

En entrevistas recientes, Heming ha señalado que la familia mantiene una dinámica de apoyo en el contexto del estado de salud del actor.

También ha comentado que Bruce Willis recibe cuidados permanentes en un entorno adaptado a sus necesidades, con asistencia especializada. La escritora explicó que el protagonista de Duro de matar vive actualmente en una “segunda casa” cercana al hogar familiar, donde recibe atención las 24 horas del día.

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“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, confesó.

Emma Heming confesó que Bruce Willis tiene que vivir en otra casa para recibir atención las 24 horas de día. (Instagram Emma Heming Willis)

Para sus hijas, Mabel y Evelyn, Heming quiso mantener un ambiente estable y adaptado a sus necesidades, sin que la enfermedad de su padre se convirtiera en el centro absoluto de la vida familiar. Lejos de estar aislado, Bruce Willis comparte momentos cotidianos con sus hijas.

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“Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad. Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, dijo Emma, dejando en claro que la conexión emocional sigue siendo fundamental.