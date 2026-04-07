Estados Unidos

Preocupación en Chicago por videos de adolescentes tomando el control de las calles

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a numerosos jóvenes adueñándose de espacios públicos en la ciudad de Illinois, intensificando el debate sobre seguridad ciudadana

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Adolescentes organizan tendencias en Hyde Park de Chicago, causando daños materiales y preocupación comunitaria (Captura Fox News)
Adolescentes organizan tendencias en Hyde Park de Chicago, causando daños materiales y preocupación comunitaria (Captura Fox News)

Grupos de jóvenes, principalmente adolescentes, ocuparon durante la noche del 30 de marzo las vías y aceras de Hyde Park, en Chicago, protagonizando un fenómeno al que el alcalde Brandon Johnson ha denominado “tendencias adolescentes” que, advierte, pueden llegar a ser mortales.

La situación provocó daños materiales, inquietud en la comunidad y respuestas inmediatas de las autoridades, quienes subrayaron el riesgo creciente de estas aglomeraciones organizadas a través de redes sociales, según reportó Fox News.

El 30 de marzo, decenas de adolescentes se congregaron en Hyde Park y otras zonas de Chicago, ocupando espacios públicos y generando altercados que resultaron en daños a más de treinta vehículos y la emisión de citaciones por violar el toque de queda.

La policía local confirmó que, además de las infracciones administrativas, una joven de dieciséis años fue imputada por desorden y tenencia ilegal de un arma.

Las autoridades atribuyen la proliferación de estos encuentros a la coordinación digital y advierten sobre los riesgos para la seguridad y la convivencia vecinal.

Las autoridades de Chicago advierten sobre el riesgo mortal de las concentraciones juveniles coordinadas por redes sociales (Chitown Crime Chasers)
Las autoridades de Chicago advierten sobre el riesgo mortal de las concentraciones juveniles coordinadas por redes sociales (Chitown Crime Chasers)

En declaraciones obtenidas por FOX 32 Chicago e incluidas por Fox News, el residente Jason Hale relató que su automóvil fue uno de los afectados: “Mil dólares en daños, abolladuras por todos lados, huellas por todas partes”, describió.

La policía local, consultada por el mismo medio, detalló que el operativo concluyó con tres citaciones por violar el toque de queda y cargos penales derivados del episodio.

Durante varias horas, los adolescentes ocuparon intersecciones, rodearon vehículos estacionados, bailaron, se subieron a automóviles y participaron en incidentes menores.

Imágenes verificadas y difundidas por la cuenta ChitownCrimeChasers a Fox News muestran la magnitud del fenómeno.

Las autoridades de Chicago confirmaron que estos hechos no son aislados: barrios como Hyde Park y el centro han experimentado repetidamente este tipo de concentraciones, con consecuencias directas en la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los residentes.

Respuesta oficial y advertencias de las autoridades

Ante la escalada de estos episodios, el alcalde Brandon Johnson difundió el 3 de abril un mensaje dirigido a padres y tutores, transmitido por Fox News: “Actualmente estamos siguiendo cinco. Así es, cinco tendencias adolescentes en toda la ciudad este fin de semana. Hago un llamado a todos los padres: revisen dónde van a estar sus hijos. Por favor, no permitan que asistan a ninguna de estas tendencias este fin de semana”.

La policía de Chicago emite citaciones y detiene a una menor por desorden y tenencia ilegal de un arma durante los incidentes (Chitown Crime Chasers)
La policía de Chicago emite citaciones y detiene a una menor por desorden y tenencia ilegal de un arma durante los incidentes (Chitown Crime Chasers)

Johnson enfatizó el peligro inherente a estas aglomeraciones: “Son peligrosos y pueden volverse mortales. Nuestros agentes estarán patrullando para hacer cumplir el toque de queda de las 22:00 horas”.

La cadena de incidentes ha generado alarma entre los vecinos de Hyde Park. Jason Hale expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad pública y la necesidad de replantear su permanencia en la ciudad: “Tus hijos no deberían estar aquí afuera... Yo tuve padres que me guiaron. Estos padres solo los dejan andar a su aire”.

Organización digital y medidas de prevención

Las autoridades atribuyen el auge de estos eventos a la organización a través de redes sociales, que facilita la convocatoria y el desplazamiento de grupos numerosos de adolescentes en distintos barrios.

Funcionarios y residentes, consultados por Fox News, señalan que estas reuniones alternan entre la socialización masiva y situaciones desbordadas que derivan en daños a la propiedad y delitos penales.

La policía de Chicago sostiene que la implementación rigurosa del toque de queda será clave para disuadir la repetición de estos hechos y reducir el riesgo de incidentes graves en el corto y mediano plazo.

La policía refuerza la aplicación del toque de queda para prevenir nuevos episodios y proteger la convivencia urbana en Chicago (Captura Fox News)
La policía refuerza la aplicación del toque de queda para prevenir nuevos episodios y proteger la convivencia urbana en Chicago (Captura Fox News)

El fenómeno de las “tendencias adolescentes” se ha convertido en un desafío para las autoridades municipales, que buscan equilibrar la prevención del delito con el respeto al derecho de reunión y la gestión de la convivencia urbana.

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