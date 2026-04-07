Miami-Dade ofrece descuentos y elimina recargos para que miles recuperen sus licencias de conducir suspendidas

El programa Green Light permite a los conductores de Miami-Dade recuperar sus licencias suspendidas con descuentos de hasta el 30% en multas de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de conductores en el condado de Miami-Dade podrán acceder durante abril a un beneficio especial: la iniciativa Green Light (Luz Verde), un programa que facilita la regularización de multas de tránsito con descuentos, la recuperación de licencias suspendidas y la eliminación de recargos hasta el 19 de abril de 2026.

Esta medida responde al aumento en el número de suspensiones de licencias, que afecta de forma directa la movilidad y estabilidad laboral de numerosos residentes.

La oficina del secretario del Tribunal y Contralor del condado, Juan Fernández-Barquín, informó que durante el periodo de vigencia de Luz Verde se aplicará una reducción promedio del 30% en las deudas de tránsito elegibles. Además, se eliminarán los cargos adicionales relacionados con cuentas remitidas a agencias de cobro.

El programa, que puede gestionarse en línea, por teléfono o de manera presencial, forma parte de una estrategia estatal para disminuir la cantidad de licencias suspendidas por acumulación de infracciones impagas.

Según datos oficiales, la medida busca aliviar el impacto económico de las suspensiones, en particular cuando los pagos no pueden afrontarse o no se comparece ante la justicia en las fechas asignadas.

Desde el lunes 8 de abril, la operación está activa y se mantendrá durante dos años, permitiendo a los residentes regularizar su situación bajo condiciones más accesibles y sin la presión de los recargos habituales.

De este modo, se ofrece a los usuarios la posibilidad de reincorporarse al sistema legal y laboral, restableciendo actividades familiares y laborales que dependen de la movilidad.

El programa habilita varios canales de gestión, incluyendo plataformas digitales, líneas telefónicas y atención presencial en las sedes administrativas del condado. Estos mecanismos permitirán resolver citaciones de tránsito, multas de estacionamiento y algunos procedimientos penales relacionados con infracciones viales.

Para quienes regularicen sus deudas, la reincorporación como conductores habilitados implica recuperar la capacidad de conducir y retomar actividades laborales y familiares.

Fernández-Barquín destacó: “Operation Green Light brinda a las personas una oportunidad real de romper ese ciclo”, en referencia al círculo vicioso que provoca la suspensión de la licencia.

La alcaldesa del condado, Eileen Higgins, destacó que la restitución de la licencia de conducir significa más que recuperar el derecho a manejar un vehículo. “Recuperar una licencia no solo implica volver a conducir, sino también restablecer acceso a oportunidades laborales y servicios esenciales”, afirmó la funcionaria.

Cómo funciona el programa y quiénes pueden acceder

Green Light habilita plataformas digitales, atención telefónica y presencial para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la regularización de multas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa Green Light contempla requisitos y procedimientos para que los interesados accedan a los beneficios. Según la oficina del secretario del Tribunal, solo las deudas de tránsito y estacionamiento que no estén vinculadas a delitos graves serán elegibles para descuento y eliminación de recargos.

Las personas deben verificar si sus casos califican mediante el portal digital del condado o en las sedes administrativas.

El proceso para saldar cuentas es sencillo: el usuario consulta su estatus en línea, recibe asesoramiento y realiza el pago con el descuento aplicado.

Para quienes no tengan acceso digital, existen líneas telefónicas y módulos de atención presencial en varias localidades de Miami-Dade, de manera que nadie quede excluido por motivos tecnológicos o de transporte.

De acuerdo con la oficina del secretario del Tribunal, aproximadamente 250.000 licencias están suspendidas en el condado por multas impagas o ausencias a citaciones judiciales. Esta alta cifra motivó a las autoridades a diseñar estrategias para regularizar la situación de los conductores y reducir la carga administrativa y judicial vinculada a estas infracciones.

Durante el último evento de Green Light, en septiembre de 2023, más de 5.500 residentes resolvieron sus obligaciones económicas y se condonaron más de USD 275.000 en comisiones de cobro, según el informe oficial del condado de Miami-Dade.

Además, se establecieron más de 1.300 planes de pago y más de 1.500 personas recuperaron la elegibilidad para el sistema de licencias, siempre que no tuvieran pendientes en otros condados o estados.

Impacto económico y social de la recuperación de licencias

Durante el evento previo de Green Light, se condonaron más de USD 275.000 en recargos y más de 5.500 personas resolvieron sus obligaciones económicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de la licencia de conducir en Estados Unidos es una de las principales causas de pérdida de empleo entre trabajadores de sectores con exigencia de movilidad, según el Instituto de Políticas de Transporte de la Universidad de Florida, centro académico especializado.

La imposibilidad de conducir restringe el acceso al trabajo, dificulta el cumplimiento de horarios y reduce oportunidades de inserción social. En muchos casos, la acumulación de deudas genera un efecto dominó: la persona no puede trabajar, no puede saldar la multa y queda atrapada en un ciclo de exclusión económica.

La iniciativa Green Light busca revertir esta situación al ofrecer una alternativa para reinsertar a los conductores en el circuito legal y laboral. La eliminación de recargos y reducción de deudas contribuye también a disminuir la presión financiera sobre las familias más afectadas por la crisis económica y el aumento del costo de vida en el sur de Florida.

Plazos y recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades del condado insisten en la importancia de actuar dentro de los plazos establecidos. El programa estará disponible hasta el 19 de abril de 2026 y no se prevén prórrogas, por lo que recomiendan iniciar el proceso cuanto antes para evitar la acumulación de nuevas multas o restricciones adicionales.

Se aconseja conservar toda la documentación sobre el pago y la regularización de la licencia, ya que este respaldo puede ser necesario para futuras gestiones administrativas o ante eventuales controversias legales.

La medida implementada por el condado de Miami-Dade responde a una tendencia creciente en diversas jurisdicciones de Florida, donde las autoridades buscan opciones para reducir el número de licencias suspendidas y facilitar la reincorporación de los ciudadanos al sistema legal.

Se espera que, con la implementación de Green Light, miles de conductores recuperen su derecho a la movilidad y, al mismo tiempo, alivien la carga financiera de las deudas de tránsito acumuladas.