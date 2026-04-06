Cuáles estados tienen los impuestos planos sobre la renta más altos y más bajos para 2026

La diferencia en la carga fiscal entre estados responde principalmente a la estructura del impuesto estatal sobre la renta y el ingreso medio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la carga fiscal que enfrentan los ciudadanos varía notablemente dependiendo del estado de residencia. De acuerdo con un análisis de FinanceBuzz reportado por el medio USA Today, Oregon registrará en 2026 la mayor proporción de ingresos destinados al pago de impuestos en comparación con el resto del país.

La combinación entre altos impuestos estatales y un ingreso medio elevado sitúa a este estado a la cabeza del ranking, mientras que Florida y Nevada, ambos carentes de impuesto estatal sobre la renta, se posicionan al final de la lista, ofreciendo los menores gravámenes efectivos para sus contribuyentes.

El estudio proyecta para Oregon un ingreso medio anual de USD 65.249 entre los declarantes individuales, quienes tendrán que destinar cerca de USD 15.925 en impuestos, lo que equivale al 24,4% de sus ganancias.

En contraste, los habitantes de Florida, con un ingreso medio de USD 54.375, enfrentarán una carga fiscal de USD 8.557, equivalente al 15,7% de su salario, de acuerdo con cifras del Censo, y normativas tributarias nacionales y estatales para el año fiscal 2025.

Oregon alcanzará en 2026 la mayor carga fiscal de Estados Unidos, destinando el 24,4 % del ingreso medio individual a impuestos

La proporción efectiva de impuestos representa el total de gravámenes —federales y estatales— en relación con el ingreso anual. Josh Koebert, investigador de datos en FinanceBuzz, explicó que los altos ingresos medianos de Massachusetts hacen que gran parte de su población ingrese en los tramos más gravados: “Massachusetts tiene uno de los, si no el más alto, ingresos medianos de cualquier estado del país, lo que los lleva al tramo máximo de impuestos”.

Por su parte, Koebert subrayó que el caso de Oregon destaca porque mantiene tasas estatales notoriamente superiores al resto.

Diferencia entre estados: impacto del impuesto estatal y federal

Para el año fiscal 2025, se estima que los contribuyentes individuales en Oregon asumirán un 24,41% de su ingreso en impuestos estatales y federales, mientras que los de Massachusetts seguirán con un 23,62%.

En el caso de Hawaii, el tipo efectivo estatal es del 5,07%, en segunda posición tras Oregon, que marca un 7,86%. Los residentes de Massachusetts —con un ingreso medio de USD 76.732— deben dedicar USD 18.538 a impuestos anuales.

Hacia el extremo opuesto, Nevada, Tennessee y Dakota del Sur ofrecen cargas fiscales efectivas para individuos del 15,77%, 15,80% y 15,82% respectivamente, según lo divulgado por FinanceBuzz. Estos estados, al igual que Florida, no aplican gravámenes sobre la renta a nivel estatal, diferencia fundamental respecto a las regiones con mayores tasas.

Ocho estados han reducido sus tasas sobre la renta y Ohio adoptó un impuesto plano, reflejando la tendencia hacia sistemas fiscales simplificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias para parejas casadas y nuevas tendencias fiscales

El análisis también revela matices para parejas que presentan declaraciones conjuntas. Oregon nuevamente encabeza la estadística, con una carga fiscal promedio para parejas del 23,96%, debido a que el tramo estatal sigue liderando a nivel nacional: un 7,79%.

Tennessee se destaca con la carga más baja en este segmento: solo el 15,68 % sobre un ingreso medio de USD 105.402, por no aplicar impuesto estatal. Tras Tennessee, Wyoming (15,75%), Florida (15,84%), Dakota del Sur (15,85%) y Nevada (15,99%) siguen en la lista de estados con menores tasas para parejas.

Un fenómeno reciente, impulsado por políticas federales y la competencia fiscal, es la proliferación de impuestos planos (flat tax). USA Today informó que, para 2026, 8 estados han reducido sus tasas sobre la renta y Ohio adoptó un sistema de tipo único, sumándose así a otros 14 estados con este modelo.

Koebert indicó en diálogo con el medio que este cambio responde a una tendencia de simplificación: “Muchos estados están implementando impuestos planos para facilitar la comprensión de lo que cada contribuyente debe”.

Estos datos se elaboraron a partir de los ingresos medianos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos y las alícuotas federales y estatales vigentes, según detalló en el informe de FinanceBuzz.

Para parejas casadas, Oregon lidera las tasas de carga fiscal, mientras Tennessee ofrece el porcentaje más bajo para este grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oregon y Massachusetts destacan como los estados donde los individuos enfrentan el mayor porcentaje de su ingreso anual pagado en impuestos para 2026. Por el contrario, Florida ofrece la menor carga fiscal para declarantes individuales.

Esta disparidad responde tanto a las diferencias en los ingresos medianos como a la estructura del impuesto estatal sobre la renta, con consecuencias directas sobre el dinero disponible para los habitantes de cada estado.

Estrategias y recomendaciones para reducir la carga fiscal

La investigación de FinanceBuzz sugiere que existen diversos mecanismos legales para disminuir la presión impositiva, incluso en los estados de mayor tributación. Acciones como aprovechar deducciones, invertir en planes educativos o aplicar técnicas de compensación de pérdidas pueden resultar en ahorros significativos para los contribuyentes.

El informe recomienda conocer a fondo las opciones disponibles y planificar con anticipación cada ciclo fiscal, en especial en jurisdicciones con tasas impositivas elevadas.

FinanceBuzz recomienda aprovechar deducciones, invertir en planes educativos y usar software tributario para aliviar la carga fiscal en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones del análisis detallan además que utilizar herramientas y software de gestión tributaria, así como efectuar los pagos mediante tarjetas para obtener beneficios adicionales, pueden facilitar la gestión durante la temporada de declaraciones. Estos recursos adquieren mayor importancia frente a la complejidad y variabilidad de las normativas estatales en Estados Unidos.