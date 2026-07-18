Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia

Courtney Gartshore fue declarada culpable en Escocia por el homicidio culposo de su beba Dahlia-Rose tras quemarla con un secador de pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Courtney Gartshore, de 28 años, fue declarada culpable por el Tribunal Superior de Aberdeen, en Escocia, por el homicidio de su hija de tres meses, Dahlia-Rose. Según la sentencia, dictada tras 7 días de juicio, la muerte de la pequeña se produjo como consecuencia de diversas quemaduras provocadas por un secador de pelo. Asimismo, la resolución quedó aplazada hasta el 14 de agosto.

De acuerdo con el fallo, Gartshore expuso de manera temeraria a la bebé al calor del aparato mientras se encontraba bajo su cuidado. Las lesiones fueron tan graves que le causaron la muerte, según informó la BBC.

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El jurado tardó poco más de una hora en alcanzar un veredicto unánime. Gartshore, que había negado el cargo por los hechos ocurridos en Peterhead, Aberdeenshire, rompió en llanto al conocer la decisión y fue retirada de la sala por agentes de seguridad.

El jurado emitió un veredicto unánime en poco más de una hora después de un juicio de siete días por los hechos ocurridos en Peterhead, Aberdeenshire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso judicial, la fiscalía señaló que Gartshore había consumido alcohol antes de los hechos. El tribunal también escuchó que la bebé sufrió quemaduras en el 18% de la superficie corporal y que su ADN fue hallado en un secador de pelo, según informó la BBC.

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Además, la acusación presentó como prueba una llamada al servicio de emergencias 999. En la grabación, Gartshore afirmó que su hija se había puesto “morada” mientras ella dormía.

La discusión sobre la causa de la muerte

Uno de los principales puntos debatidos durante el juicio fue la relación entre las lesiones y el fallecimiento de la bebé.

El doctor Timothy Burge, cirujano especialista en quemaduras y cirugía plástica, convocado por la defensa, sostuvo que heridas causadas por el calor no habían provocado la muerte. “Podría ser que ya estuviera muerta”, afirmó. Con esa hipótesis, planteó que esas lesiones se habrían producido después del fallecimiento.

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La fiscalía rechazó esa interpretación. En su alegato final, Alan Cameron calificó el caso como “terrible” y “desgarrador”. Recordó que Gartshore y Dahlia-Rose eran las únicas personas dentro de la vivienda, por lo que solo la acusada pudo haber encendido el aparato.

El juez Simon Collins mantuvo a Courtney Gartshore bajo custodia y aplazó la sentencia hasta el 14 de agosto en una próxima audiencia en Edimburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cameron también citó las declaraciones de testigos que no advirtieron lesiones en el cuerpo de la niña durante las horas previas. Añadió que el jurado no necesitaba determinar el motivo por el cual Gartshore usó el secador; sin embargo, mencionó el consumo de alcohol y el estado de intoxicación como una posible explicación de su conducta. El fiscal pidió a los jurados que no se dejaran llevar por la “simpatía o el prejuicio” al evaluar las pruebas.

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Por su parte, Murray Macara KC, abogado defensor de Gartshore, sostuvo que la acusación debía demostrar que las lesiones habían causado la muerte y argumentó que esa “conexión causal” no había quedado acreditada.

Las reacciones tras la condena

Por su parte, el juez Simon Collins calificó el caso de “perturbador”, mantuvo a Gartshore bajo custodia y aplazó la imposición de la pena hasta una próxima audiencia en el Tribunal Superior de Edimburgo. Además, agradeció al jurado por su labor y comunicó a sus integrantes que podían acceder a servicios de apoyo psicológico si lo necesitaban.

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La fiscalía rechazó esa hipótesis y afirmó que Gartshore y la bebé eran las únicas personas en la vivienda cuando se habría encendido el secador de pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del veredicto, el detective inspector James Callander declaró a la BBC que “los niños están indefensos y deben ser protegidos”. Añadió que la muerte de cualquier menor resulta especialmente dolorosa y que la de un niño a manos de uno de sus padres es “increíblemente perturbadora”.

El policía señaló además que todos los implicados en la investigación quedaron afectados por las circunstancias de la muerte de Dahlia-Rose. También sostuvo que el objetivo de la pesquisa era esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a la persona responsable.

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