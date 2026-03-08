Creación de riqueza y más millonarios a partir de las rebajas impositivas

El valle de Jackson Hole, donde se emplaza el condato de Teton, es una gran belleza paisajística REUTERS/Jim Urquhart/File Photo

A raíz de las reducciones de impuestos el valor de las casas que se construyen en Jackson, una localidad del condato de Teton, en el estado de Wyoming, se disparó a millones de dólares.

Tras haber sido durante mucho tiempo el condado con mayor riqueza per cápita de los Estados Unidos, Teton alberga la brecha de riqueza más importante del país del norte. Con ayuda del Caucus de la Libertad (agrupación de simpatizantes políticos apoyada por donantes de altos ingresos), el 1% más rico ha influido en muchas decisiones sobre uso del suelo, educación y política fiscal

El análisis muestra la velocidad con la que aumentó la fortuna del 1% en los últimos años. Los estadounidenses más pudientes vieron aumentar su patrimonio neto un 120% entre 2017 y 2025, una escalada colosal con respecto al crecimiento del 45% que habían disfrutado durante los anteriores ocho años. Como resultado, el número de multimillonarios estadounidenses saltó un 50 % entre 2017 y 2025.

Además, el 0,1 % de los hogares más prósperos vio crecer su fortuna a un ritmo más rápido que el resto, en parte porque la gente adinerada es la que más beneficiada por el aumento de los valores bursátiles. El 1% más rico de los hogares de Estados Unidos, aquellos con un patrimonio neto particular de al menos 11,1 millones de dólares, posee en conjunto alrededor de 25,6 billones de dólares en acciones y fondos de inversión, la misma cantidad que el 99% restante del país, según estimaciones de la Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos. .

Las rebajas de impuestos de Trump también incrementaron la venta de aviones privados y las ganancias corporativas. La ley fiscal permitió que los compradores de jets privados dedujesen el costo de los aviones —en principio adquiridos con fines de negocios— y entre 2017 y 2025 las transacciones globales de jets crecieron un 42 %, basándonos en datos de la corporación Global Jet Capital. La ley también duplicó la cantidad de dinero que cada unidad familiar puede transferir a sus herederos libre de impuestos.

Rebaja impositiva

La disposición que redujo del 35% al 21% la tasa impositiva de las empresas tuvo su mayor impacto en los tramos más altos de ingresos. A medida que se volvían más rentables, las compañías fueron utilizando los beneficios adicionales para recomprar acciones propias. El mercado bursátil se disparó, favoreciendo a la clase ejecutiva, que recibe gran parte de la remuneración en acciones de sus respectivas empresas. De todos modos, según un análisis de la Brookings Institution, un centro de estudios de tendencia “progresista” con sede en Washington, pocas firmas reinvirtieron significativamente en negocios y empleados, y los aumentos salariales no necesariamente compensaron el aumento del costo de vida en los lugares en que más aumentaron la riqueza, los valores inmobiliarios y el costo de vida.

La pandemia de coronavirus acrecentó los efectos de los recortes impositivos. Los precios de la tecnología levantaron vuelo a medida que el personal empleado se disponía a trabajar desde la casa y los avances tecnológicos contribuyeron a originar aproximadamente la mitad de la riqueza de todos los multimillonarios. Alrededor de dos tercios de los nuevos magnates surgidos desde principios de 2020 también amasaron su fortuna en el sector tecnológico.

Elon Musk lideró el grupo con una riqueza que superó por mucho el medio billón de dólares partiendo de 25.000 millones a principios de 2020, un incremento del 2.100 %. El patrimonio neto de Jeff Bezos trepó un 165 %, el de Mark Zuckerberg se multiplicó por más de cuatro y Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle, vio ascender su fortuna un 275 por ciento.

La pandemia hizo evidentes las diferencias socioeconómicas. La mayor parte del país se guareció en su casa y capeó una fuerte recesión a comienzos de 2020 para luego afrontar un fuerte aumento de la inflación que socavó gran parte de los aumentos salariales que proporcionaron las empresas.

Para las personas con mayores recursos, fue una oportunidad para comprar acciones, bienes raíces y otros activos básicamente en oferta. El banco de inversión UBS descubrió que los aproximadamente 2.000 multimillonarios que había en el mundo en ese momento aumentaron su riqueza en más de 2 billones de dólares, un 28 % de alza entre abril y julio de 2020. Y su desembolso, especialmente en bienes raíces y construcción, contribuyó a que subieran los costos de la vivienda y la construcción para todos.

Esta serie de desarrollos impactó fuertemente en el condado de Teton, donde los ricos vieron crecer sus fortunas desde el primer gobierno de Trump. Durante la pandemia se incorporaron todavía gran cantidad más de familias millonarias y se dispararon los valores inmobiliarios y los precios en general. El precio promedio de una vivienda unifamiliar superó los 7 millones de dólares.

Ingreso por habitante

Para 2024 el ingreso per cápita del condado de Teton superaba los USD 500.000, la cifra más alta para un condado en todo el país y casi el doble que el valor en el segundo condado más rico, Summit, en Utah, donde el precio es de 280,000 dólares. Esos promedios se debieron principalmente al 1% de los residentes más ricos, cuya entrada anual según datos que estimó The New York Times, es de unos USD 35 millones. Además, el “Caucus de la Libertad” llegó al poder en la Legislatura Estatal a fin de 2024, gracias en parte a donantes prósperos como el ex operador de commodities Dan Brophy, y poco después de las elecciones generales se aprobó una reducción sustancial de los impuestos a la propiedad. También se aprobó un programa universal de vales escolares que otorgaría a las familias de Wyoming 7.000 dólares por año de fondos impositivos para gastar fuera del sistema escolar público, lo que favorecería el desarrollo de colegios privados y escuelas autónomas. La Corte Suprema de Wyoming está evaluando si la ley entra en vigor.

Por cierto, no todo esto favoreció al grueso de los residentes locales. Teton contaba con mejor atención médica que el resto del estado, pero el último boom multimillonario también fue a la parte de los problemas de financiación de escuelas, fuerzas policiales, mantenimiento de carreteras, estacionamientos y hospitales, según Mike Yin, legislador estatal demócrata de Teton, donde la escasez de vivienda accesible es un problema desde hace décadas e incluso se agravó.