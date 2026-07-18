Estados Unidos

Los 10 mejores estados de EE. UU. para disfrutar de playas naturales este verano

La investigación ordena destinos costeros según la presencia de arenales sin intervenciones y cruza ese recuento con reseñas de Tripadvisor, con el foco puesto en paisajes vírgenes, vegetación autóctona y fauna local

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio sobre playas naturales en Estados Unidos priorizó entornos con dunas, vegetación autóctona y fauna local, sin elementos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se piensa en vacaciones frente al mar en Estados Unidos, la imagen típica suele incluir sombrillas, paseos marítimos repletos y bebidas heladas. Sin embargo, existe un segmento creciente de viajeros que valoran más las dunas solitarias y los paisajes vírgenes que las multitudes y los comercios. Para quienes buscan playas verdaderamente naturales, un reciente estudio publicado por el sitio web SlotsLV ha elaborado una clasificación de los mejores estados del país para disfrutar de estos entornos únicos, empleando un enfoque que privilegia la autenticidad y la tranquilidad sobre la popularidad comercial.

El proceso de selección partió de un análisis exhaustivo de la cantidad de playas naturales presentes en cada estado. La definición de “natural” en este contexto excluye elementos artificiales, priorizando áreas donde predominan las formaciones costeras originales, la vegetación autóctona y la fauna local. El estudio, denominado “Índice de Estados Más Relajados”, no solo consideró el número de playas por estado, sino que cruzó esos datos con las valoraciones disponibles en Tripadvisor. Así, fue posible identificar en cada uno de los diez estados mejor posicionados una playa representativa especialmente apreciada por los usuarios, basada en su calificación y comentarios.

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Longnook Beach de Massachusetts
Massachusetts encabezó el ranking de los mejores estados de EE. UU. para playas naturales con 2.342 playas, según un estudio de SlotsLV

El estado que encabeza la lista es Massachusetts, con un total de 2.342 playas naturales. Este liderazgo no es casualidad, ya que el litoral de Massachusetts combina historia, conservación ambiental y una geografía rica en bahías y cabos. El ejemplo más destacado es Coast Guard Beach, situada en Eastham y dentro del Parque Nacional de Cape Cod. Esta playa fue reconocida por sus extensas dunas, la baja afluencia de visitantes y el estado prístino de su entorno, factores que le han otorgado una calificación de 4,7 estrellas en la plataforma Tripadvisor. Los usuarios también señalan la posibilidad de recorrer largos tramos de arena en soledad y la abundancia de paisajes costeros intactos, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza.

En el segundo lugar del ranking se encuentra Florida, que suma 1.880 playas naturales a lo largo de su costa. Si bien el estado es famoso por destinos como Miami Beach o Clearwater, el estudio prefirió destacar la menos conocida Playalinda Beach, ubicada en el Parque Nacional Canaveral, dentro de la llamada Costa Espacial. Esta playa se distingue por su condición de isla barrera virgen, donde la intervención humana es mínima. Quienes la visitan encuentran un ambiente sereno, dunas protegidas y una notable diversidad de fauna. El entorno resulta especialmente atractivo para quienes desean evitar el bullicio de los centros turísticos tradicionales y disfrutar de la contemplación de la naturaleza en estado puro.

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El tercer puesto corresponde a Nueva York, con 1.605 playas naturales registradas. En este caso, la playa seleccionada por su alta valoración es Cooper’s Beach, situada en Southampton, dentro de la región conocida como los Hamptons. Aunque esta playa dispone de servicios como socorristas y puestos de comida, lo que realmente la distingue es su amplia costa atlántica y las dunas cubiertas de hierba. Estos elementos naturales han sido resaltados en las reseñas de los usuarios, quienes le han otorgado una calificación de 4,6 estrellas. Cooper’s Beach combina la accesibilidad con el encanto de un paraje relativamente poco alterado, lo que le permite ofrecer tanto comodidad como una experiencia de playa auténtica.

En la cuarta posición se sitúa California, que contabiliza 1.536 playas naturales. La elegida como representativa es Limantour Beach, en el Parque Nacional de Point Reyes. Esta playa se encuentra a unos veinte minutos del Centro de Visitantes de Bear Valley y es reconocida por su paisaje agreste, la presencia de fauna local y el acceso relativamente sencillo a un entorno costero imponente. Limantour Beach es especialmente apreciada por quienes buscan observar aves y caminar por extensas franjas de arena donde el viento y el mar modelan el paisaje.

Más allá de las playas más conocidas y accesibles, el estudio también destaca ejemplos singulares que, aunque menos visitados, resultan memorables por sus características únicas. En el caso de Washington, la Shi Shi Beach solo puede alcanzarse tras una caminata a través de un bosque, lo que garantiza un entorno prácticamente virgen y la oportunidad de descubrir una costa salpicada de troncos arrastrados por la marea. En Minnesota, la Iona Beach se ha hecho famosa por sus guijarros de riolita rosa que, al ser bañados por las olas, generan un peculiar sonido conocido como “el canto de las piedras”. Estas playas ejemplifican cómo la experiencia natural puede implicar cierto esfuerzo para acceder, recompensando al visitante con paisajes y sensaciones difíciles de encontrar en los destinos convencionales.

Siesta Key Beach (FLORIDA
El ranking de playas naturales incluyó también a Michigan, Washington, Maine, Wisconsin, Ohio y Minnesota, aunque el estudio aclaró que no representa una lista absoluta de las mejores playas del país

La clasificación completa de los diez mejores estados para playas naturales es la siguiente:

  1. Massachusetts (2.342 playas naturales) — Coast Guard Beach
  2. Florida (1.880) — Playalinda Beach
  3. Nueva York (1.605) — Cooper’s Beach
  4. California (1.536) — Limantour Beach
  5. Michigan (1.241) — Oval Beach
  6. Washington (1.104) — Shi Shi Beach
  7. Maine (885) — Sand Beach
  8. Wisconsin (737) — Schoolhouse Beach
  9. Ohio (650) — Headlands Beach
  10. Minnesota (510) — Iona Beach

Es necesario advertir que la metodología aplicada por el estudio tiene ciertas limitaciones. En lugar de evaluar individualmente todas las playas a nivel nacional, se contabilizó el número de playas naturales por estado y se seleccionó solo una playa emblemática basada en las reseñas de Tripadvisor. Por tanto, las posiciones reflejan una combinación de cantidad y percepción, no un ranking absoluto de las mejores playas nacionales.

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