EEUU advirtió a sus ciudadanos que reconsideren sus viajes a Medio Oriente ante la posibilidad de una “escalada imprevista” en la guerra con Irán

Vista general del edificio del Departamento de Estado de EEUU en Washington DC, el 11 de julio de 2025 (REUTERS/Annabelle Gordon)

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre el aumento de las tensiones en Medio Oriente y alertó que el entorno de seguridad en la región “sigue siendo complejo, con potencial de una escalada imprevista”. Este comunicado surge en medio del fuego cruzado en la región entre el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y el Ejército iraní.

A través del mensaje difundido en la red social X, la autoridad instó a los ciudadanos estadounidenses presentes en la zona a mantener la precaución y a monitorear constantemente las noticias para seguir los últimos acontecimientos. El texto también recomendó a quienes viajen en o a través de Medio Oriente a consultar con sus aerolíneas para confirmar el estado de los vuelos y reconsiderar los desplazamientos a la región debido al contexto actual.

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El CENTCOM informó este viernes que las fuerzas estadounidenses completaron su séptima noche consecutiva de ataques contra Irán, con una operación que concluyó a las 21:30 hora de la costa este (01:30 GMT del sábado). Según el cuerpo militar, los bombardeos estuvieron dirigidos a instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas iraníes. Para la operación, Estados Unidos empleó aviones de combate, drones, buques de guerra y otros medios militares.

El mando militar anunció que continúa responsabilizando a Irán por la escalada del conflicto y, por orden presidencial, mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Además, más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio en estado de alerta y preparados para responder a nuevas amenazas.

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El CENTCOM detalló que durante el bombardeo utilizó aviones de combate, drones y buques de guerra e informó que más de 50 mil militares estadounidenses están desplegados en todo Medio Oriente y permanecen a disposición del Ejército.

Ambos comunicados de Estados Unidos surgieron en medio de la incertidumbre sobre el paradero de los tres estadounidenses detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad que estuvo más de un año bajo investigación por presunto espionaje, según informó The New York Times.

Karari, de 53 años y residente en California, viajó a Shiraz en diciembre de 2024 para visitar familiares. Durante su estancia, las autoridades iraníes le confiscaron el pasaporte y le prohibieron salir del país. Fue interrogada en varias ocasiones por funcionarios del Ministerio de Inteligencia y enfrentó acusaciones de espionaje y colaboración con un gobierno hostil, cargos que pueden conllevar severas penas en Irán.

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Uno de los estadounidenses que permanece encarcelado es Kamran Hekmati, joyero de 70 años, arrestado tras viajar a Irán en mayo de 2025. Según su familia, fue trasladado a la prisión de Evin en Teherán, centro conocido por albergar a detenidos por cuestiones de seguridad nacional. Hekmati fue condenado a dos años de prisión en un proceso vinculado a un viaje previo a Israel para asistir al bar mitzvá de su hijo.

El joyero iraní-estadounidense Kamran Hekmati, y el periodista Reza Valizadeh

Otro caso es el del periodista Reza Valizadeh, condenado a diez años de prisión por supuesta colaboración con un Estado enemigo de Teherán. Valizadeh trabajó para Radio Farda, medio persa asociado a Radio Free Europe, entidad financiada por el Gobierno estadounidense. Su abogado indicó que la sentencia está relacionada con su labor periodística.

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Una tercera ciudadana estadounidense permanece detenida en Irán, aunque su identidad no ha sido revelada. Organizaciones de derechos humanos confirmaron que se encuentra recluida en la prisión de Evin. Según estos grupos, varios ciudadanos con vínculos con Estados Unidos fueron arrestados tras los enfrentamientos militares entre Teherán, Tel Aviv y Washington el año pasado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene la política de no comentar públicamente casos individuales de ciudadanos detenidos en Irán por razones de privacidad y seguridad. Por su parte, organizaciones de familiares de estadounidenses retenidos en el extranjero han solicitado que estos casos figuren en las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. La liberación de Karari se produjo el miércoles, cuando el presidente Donald Trump anunció que Irán había permitido su salida del país.

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