Estados Unidos retiró las sanciones contra Francesca Albanese, la relatora de la ONU para los territorios palestinos

Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos (REUTERS/Denis Balibouse)

El Gobierno de Estados Unidos retiró las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos, una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas dictadas por la administración estadounidense en 2025 contra la abogada italiana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo cual dejó sin efecto la prohibición para que la relatora ingrese a Estados Unidos y cancelando las restricciones financieras vigentes en su contra.

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Estados Unidos sancionó a Albanese en julio de 2025 en el marco del programa relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI), después de que la relatora criticara la ofensiva israelí en Gaza y solicitara investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses. Washington acusó entonces a la experta de la ONU de promover acciones legales contra aliados y funcionarios de Estados Unidos en tribunales internacionales.

El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington había suspendido temporalmente las sanciones al considerar que posiblemente constituían una restricción inconstitucional contra la libertad de expresión.

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La familia de Albanese, residente en Estados Unidos, denunció que las medidas impuestas afectaron la vida personal de la relatora, quien no pudo acceder a su hogar en Washington, donde vive su hija, ciudadana estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) (REUTERS/Pierre Albouy)

La eliminación de las sanciones por parte del Tesoro contradijo la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en febrero calificó a Albanese como promotora de una “guerra jurídica” contra Estados Unidos.

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El juez de distrito Richard Leon suspendió la medida impuesta por la Administración Trump contra Francesca Albanese, de nacionalidad italiana, al considerar que las sanciones violaban sus libertades de la Primera Enmienda al dirigirse directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

El magistrado señaló que la medida también afectaba al esposo de Albanese, el economista italiano del Banco Mundial, Massimiliano Cali, y a la hija menor de ambos. Además, recordó que la Orden Ejecutiva que sancionó a la relatora de la ONU buscaba hacer frente a la “amenaza extraordinaria” que representarían los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas”, imponiendo sanciones a extranjeros que hayan participado directamente en esas acciones.

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La confrontación de Albanese con Estados Unidos

El alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, Nikolay Mladenov, advirtió la semana pasada que el desarme del grupo Hamas en la Franja de Gaza es “no negociable” y que sin esa condición la reconstrucción del territorio resulta imposible. Mladenov reconoció que el alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre “no es perfecto” y registra violaciones “todos los días”.

Nickolay Mladenov (AP/Adel Hana, Archivo)

El diplomático búlgaro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa ante la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Jerusalén Este, luego de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Mladenov subrayó que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo no benefician ni a Israel ni a los palestinos.

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“Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves”, afirmó. Añadió que estas infracciones tienen consecuencias concretas: “Significan que todavía se mata a civiles”.

Por su parte, la letrada italiana calificó a la Junta de Paz para Gaza como “lo opuesto” a una solución de paz, al considerarlo la continuación de una “limpieza étnica” bajo un nuevo disfraz diplomático. “El ‘Plan Trump’ (...) es continuar con la destrucción del pueblo palestino como tal en la poca tierra que les queda”, afirmó Albanese en una entrevista con EFE.

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La relatora de la ONU sostuvo que es “necesario” crear una coalición alternativa a la llamada Junta de Paz y abogó por reforzar los mecanismos de justicia internacional. “El camino a la paz es respetar el derecho internacional, y no ha habido nada de eso”, afirmó.

Albanese criticó los planes de desarrollo comercial contemplados en el acuerdo: “El plan de reconstruir Gaza sobre fosas comunes, sobre una escena del crimen, sin tener en cuenta los derechos de propiedad ni lo que fue destruido... Es la anarquía elevada a sistema”.

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(Con información de agencias)