La astronauta de la NASA Christina Koch: “No es la luna que estoy acostumbrada a ver”

La astronauta destaca que la visión de la Luna desde Orión difiere notablemente de la observada desde la Tierra, evidenciando características únicas de la cara oculta (Captura de video: NBC News).

La tripulación de Artemis II ha marcado un hito en la exploración espacial al convertirse en los primeros seres humanos en más de cinco décadas en aproximarse a la Luna y observar su cara oculta desde el espacio profundo. Según informó NBC News, los cuatro astronautas compartieron sus impresiones iniciales durante una entrevista realizada a más de 300.000 kilómetros de la Tierra.

Este avance significa que los astronautas han superado el umbral de distancia alcanzado por las misiones anteriores y, por primera vez desde el programa Apolo, la humanidad observa directamente regiones de la Luna que permanecen ocultas desde nuestro planeta. La misión incluye la recopilación de datos científicos clave y la realización de experimentos que sentarán las bases para futuras expediciones tripuladas.

Una perspectiva inédita desde el espacio

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, destacó que volar entre la Tierra y la Luna les ha ofrecido una perspectiva poco común de ambos cuerpos celestes. “La Tierra está casi en pleno eclipse. La luna está casi en pleno día y la única manera de obtener esa vista es estando a medio camino entre ambos cuerpos celestes”, señaló Wiseman en diálogo con NBC News.

Por su parte, Christina Koch, ingeniera de vuelo, explicó que la visión de la Luna desde la cápsula Orión difiere notablemente de la que se tiene desde la superficie terrestre: “Las zonas oscuras no están en el lugar al que estamos acostumbrados. Me hace sentir que no es la luna a la que estoy acostumbrada a ver”. Al comparar sus observaciones con material de referencia, la tripulación confirmó que se encontraban ante la cara oculta, una región que no puede observarse directamente desde la Tierra.

Respecto a las imágenes difundidas a nivel global, Jeremy Hansen, astronauta canadiense de la misión, declaró en entrevista con el medio estadounidense: “Sé que esas fotos son increíbles, pero déjenme asegurarles que aquí arriba es algo aún más asombroso”.

La tripulación de Artemis II confirma que ha contemplado la cara oculta de la Luna, región invisible para los observadores terrestres (Captura de video: NBC News).

El componente emocional ha sido un eje central en las declaraciones de la tripulación. El piloto Victor J. Glover subrayó que las comunicaciones con sus familias han tenido un valor especial durante la misión. “Ha sido interesante escuchar lo que mi familia ha visto en las noticias y en las redes sociales. También su experiencia de lanzamiento. Lo que vieron, lo que sintieron y lo que pensaron”, expresó Glover en la entrevista.

El comandante Wiseman también resaltó el impacto de los encuentros virtuales: “Cuando mis hijas aparecieron en pantalla, fue como estar reunido de nuevo, a pesar de la distancia. Ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida”.

Por otro lado, Hansen destacó el sentimiento de humildad y esperanza que genera la experiencia: “Lo que vemos aquí es difícil de asimilar. Nos sentimos exploradores y eso nos llena de gratitud. Mi emoción es esperanza en el futuro de la humanidad. El hecho de que podamos hacer esto ahora mismo, significa que podríamos hacer mucho más”.

Los desafíos técnicos de Artemis II

Durante el trayecto, la tripulación de Artemis II ha enfrentado desafíos técnicos y situaciones cotidianas propias de la vida en el espacio. Koch describió que, pese a la emoción del viaje, la rutina diaria conserva aspectos habituales: “Somos personas intentando salir adelante. Podemos estar mirando la cara oculta de la Luna y, al mismo tiempo, pensando en buscar un par de calcetines limpios”.

La misión ha abarcado pruebas de los sistemas de soporte vital y la resolución de pequeños inconvenientes, como fallos en el correo electrónico y el baño de la cápsula. No obstante, de acuerdo con la NASA, la tripulación ha logrado resolver estos contratiempos y mantiene un desarrollo estable del vuelo.

Una alerta de advertencia en pleno vuelo obligó a los astronautas de Artemis II a revisar los sistemas del baño espacial (NASA).

Observaciones científicas y próximos hitos

La misión contempla la observación y documentación de regiones inexploradas de la superficie lunar. Los astronautas se aproximarán a unos 7.400 kilómetros de la Luna y captarán imágenes de cráteres, cordilleras y antiguos flujos de lava. De acuerdo con NBC News, estas fotografías proporcionarán material fundamental para el estudio del origen de la Luna y del sistema solar.

Durante el tránsito por la cara oculta, la cápsula Orión experimentará un eclipse solar desde el espacio, cuando el Sol quede oculto tras la Luna durante aproximadamente una hora. Este fenómeno permitirá a la tripulación observar la corona solar y registrar posibles impactos de micrometeoritos en la superficie lunar.

El regreso y el legado de la misión

Tras completar la observación de la Luna, los astronautas comenzarán el retorno a la Tierra, con el amerizaje programado frente a las costas de San Diego. La tripulación calificó el vuelo como un “logro magnífico”, destacando que representa el inicio de una nueva etapa en la exploración lunar y establece las bases para futuras misiones tripuladas al satélite.

En este sentido, el comandante Reid Wiseman subrayó durante la transmisión de NBC News que el objetivo de la misión trasciende el avance tecnológico: “Somos los cuatro afortunados que estamos aquí, pero lo importante es regresar y compartir esta experiencia con toda la humanidad. La clave de la exploración es el factor humano”.