Estos son los destinos que reciben estadounidenses sin pasaporte

Un pasaporte estadounidense abierto con visa y una tarjeta de embarque se encuentran sobre una superficie blanca, junto a una maleta de viaje, con el ambiente borroso de un aeropuerto al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintos destinos a los que los estadounidenses pueden viajar sin necesidad de pasaporte para ingresar al país. El Departamento de Estado de Estados Unidos detalla que el proceso para obtener un pasaporte implica un costo de USD 130, más una tarifa de aceptación de USD 35, y el trámite habitual demora entre 4 y 6 semanas, sin considerar los tiempos de envío por correo.

Incluso al abonar un adicional de USD 60 para acelerar el proceso, el plazo de entrega se mantiene en un margen de 3 y 5 semanas, según información publicada por el diario estadounidense USA Today.

Debido a esta demora y al costo, muchos ciudadanos buscan opciones de viaje que no exijan pasaporte. Seis destinos principales ofrecen esa alternativa, aunque requieren cumplir requisitos específicos de identificación.

Existen distintos destinos a los que los estadounidenses pueden viajar sin necesidad de pasaporte para ingresar al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), y organismos turísticos consultados por USA Today señalan que para abordar vuelos domésticos se exige una real ID u otra identificación estatal aceptada.

Cuáles son los requisitos para viajar sin pasaporte

Todos los viajeros estadounidenses que deseen ingresar a ciertos destinos sin pasaporte deben portar una identificación estatal válida, preferentemente una real ID. Este documento, establecido por el gobierno federal, será indispensable para vuelos internos a partir de mayo de 2025 y es reconocido como prueba de identidad en controles aeroportuarios y marítimos.

La TSA subraya que aquellos que no presentan una real ID deben portar una identificación estatal equivalente. Además, para casos particulares como viajes en cruceros o desplazamientos a territorios de ultramar, pueden exigirse documentos adicionales, como partidas de nacimiento certificadas o licencias de conducir extendidas.

Todos los viajeros estadounidenses que deseen ingresar a ciertos destinos sin pasaporte deben portar una identificación estatal válida, preferentemente una real ID.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Territorios de Estados Unidos que permiten el ingreso sin pasaporte

Puerto Rico es uno de los destinos caribeños más visitados y, debido a su condición de territorio estadounidense, acepta a viajeros sin pasaporte siempre que cuenten con una identificación estatal válida. La misma política rige en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que comprenden Saint Thomas, Saint John y Saint Croix.

La página oficial del Departamento de Turismo de las Islas Vírgenes de Estados Unidos precisa: “Si usted es ciudadano estadounidense, no necesita pasaporte, aunque este sigue siendo la mejor forma de identificación para viajar. De lo contrario, debe estar preparado para presentar prueba de ciudadanía al salir de las islas, como una partida de nacimiento con sello y una identificación con foto emitida por el gobierno”.

Puerto Rico es uno de los destinos caribeños más visitados y, debido a su condición de territorio estadounidense, acepta a viajeros sin pasaporte siempre que cuenten con una identificación estatal válida Foto: Instagram @puertoricogram

Islas Marianas del Norte

Las Islas Marianas del Norte, un grupo de 14 islas del Pacífico que incluye a Saipán, Tinian y Rota, permiten la entrada de ciudadanos estadounidenses sin pasaporte, gracias a su estatus de mancomunidad.

Según la Oficina de Visitantes de Guam, para viajes desde Hawái se precisa presentar una real ID o una identificación estatal vigente acompañada de una copia certificada del acta de nacimiento.

Los desplazamientos a Guam o las Islas Marianas del Norte desde cualquier otro origen se consideran internacionales, por lo que sí es obligatorio portar un pasaporte.

Viajar a estas jurisdicciones sin documentación internacional exige superar los controles aeroportuarios con una real ID o identificación aceptada. En los retornos o durante trasbordos, pueden requerirse pruebas adicionales de ciudadanía.

Las Islas Marianas del Norte, un grupo de 14 islas del Pacífico que incluye a Saipán, Tinian y Rota, permiten la entrada de ciudadanos estadounidenses sin pasaporte, gracias a su estatus de mancomunidad. Foto: Wikimedia

Programas de identificación y rutas por cruceros

Las opciones no se limitan a los territorios estadounidenses. Los integrantes del programa NEXUS, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y Canadá para viajeros frecuentes y preseleccionados, pueden atravesar los puntos fronterizos terrestres o marítimos presentando su credencial en lugar del pasaporte, según el sitio oficial del gobierno canadiense citado por USA Today.

La membresía de NEXUS cuesta USD 120 y tiene una vigencia de cinco años; los menores de 18 años pueden solicitarla sin cargo. Esta credencial solo autoriza el ingreso por vías terrestres o marítimas y no es válida en aeropuertos.

Otra posibilidad son los llamados cruceros cerrados (“closed-loop cruises”), rutas que inician y concluyen en el mismo puerto estadounidense y navegan únicamente dentro del Hemisferio Occidental.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los ciudadanos en estas travesías pueden salir o ingresar al país con pruebas de ciudadanía, como una licencia de conducir extendida (“Enhanced Driver’s License”) o una partida de nacimiento oficial.

Para menores de 16 años, se aceptan certificados de naturalización o informes consulares de nacimiento en el extranjero. El organismo advierte que ciertos puertos de destino podrían exigir el pasaporte, por lo que se recomienda consultar con la empresa de cruceros, asesores de viaje o embajadas locales.

Recomendaciones y advertencias

Aunque estas alternativas amplían las posibilidades para quienes no disponen de pasaporte tradicional o buscan facilidades, las autoridades siempre recomiendan verificar las regulaciones vigentes en cada destino. Llevar el pasaporte sigue siendo la forma más universal de evitar inconvenientes durante el viaje, especialmente si surge una situación imprevista en el extranjero.