Un autobús se estrella contra un restaurante en Washington D.C. y deja tres mujeres hospitalizadas

Tres mujeres resultaron heridas leves tras la colisión de un autobús de transporte público contra el restaurante Ambar en Washington D.C (X: @dcfireems)

Tres mujeres fueron hospitalizadas este miércoles tras la colisión de un autobús del sistema de transporte público de Washington D.C. contra la fachada del restaurante Ambar, ubicado en la intersección de la calle 7 y la calle Q NW, según informó el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C. a la cadena CBS News.

El impacto ocurrió alrededor de las 07:13, en momentos en los que el establecimiento permanecía cerrado al público.

De acuerdo con los reportes oficiales, cuatro personas fueron evaluadas en el lugar y tres mujeres adultas resultaron trasladadas a un hospital cercano con heridas leves.

El conductor del autobús también presentó lesiones menores, según indicó la Policía de Tránsito Metropolitana a través de la red social X. La intervención de los servicios de emergencia permitió atender a los afectados y asegurar la zona.

El incidente se produjo mientras el restaurante Ambar, especializado en cocina balcánica, se preparaba para abrir sus puertas al público a las 09:20.

El local permanecía vacío porque el horario de atención aún no había iniciado. Imágenes captadas por medios locales mostraron la parte delantera del autobús incrustada en la fachada, rodeada de escombros, así como una furgoneta dañada involucrada en el accidente.

Equipos de bomberos y personal médico trabajaron en el sitio para retirar el vehículo y evaluar la seguridad de la estructura.

Tras una primera revisión, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C. no detectó daños estructurales significativos en el edificio.

Las autoridades aseguraron el perímetro y explicaron que la integridad final del inmueble será revisada a fondo una vez que el autobús sea removido. Las operaciones en la zona permanecen restringidas, mientras continúan la limpieza y evaluación.

El choque también afectó a una furgoneta particular. La policía local y los servicios de emergencia informaron que el tránsito en la intersección de la calle 7 y la calle Q NW fue desviado de manera temporal para permitir las maniobras de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de transeúntes y trabajadores.

Según el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C., la prioridad fue estabilizar la situación y minimizar riesgos, especialmente ante la posibilidad de daños ocultos en la estructura o fugas de gas.

El edificio fue inspeccionado por especialistas en seguridad y, aunque se descartaron daños inminentes, se recomendó una evaluación posterior más exhaustiva.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Un portavoz de la policía de tránsito explicó que se recopilan testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona para establecer la secuencia de hechos que llevó a la colisión.

Las líneas de investigación consideran una posible falla mecánica en el autobús, distracción al volante o factores externos que hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

Las autoridades señalaron que el conductor del autobús, empleado del sistema de transporte público de Washington D.C., fue sometido a pruebas de rutina para descartar consumo de sustancias y evaluar su estado de salud.

El informe preliminar descarta la implicación de alcohol o drogas, aunque los resultados completos se informarán en los próximos días.

El restaurante Ambar ofrece platos balcánicos en Washington D.C., principalmente en el horario de brunch de los fines de semana. El accidente ocurrió antes de la apertura, situación que evitó la presencia de clientes y limitó el número de heridos.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, la ciudad cuenta con una flota activa de más de mil 500 autobuses de transporte público, que diariamente trasladan a miles de pasajeros en rutas urbanas.

Incidentes en los que vehículos de transporte masivo impactan contra estructuras comerciales son poco frecuentes en la capital estadounidense; el último caso comparable, registrado por las autoridades locales, ocurrió en agosto de 2021, cuando un autobús colisionó contra un comercio en la zona de Columbia Heights y resultaron tres personas lesionadas.

Comercios del área manifestaron preocupación por la seguridad vial en la intersección y expresaron interés en colaborar con las autoridades para revisar señalización y protocolos de tránsito.

Investigación en curso sobre el accidente y medidas adoptadas

Según reportes oficiales, el informe preliminar descarta el consumo de alcohol o drogas por parte del conductor del autobús público (X: @dcfireems)

La Policía de Tránsito Metropolitana y el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C. mantienen abierta una investigación para determinar con precisión las causas del accidente. Entre las diligencias, se incluyen la recolección de pruebas materiales y el análisis de los sistemas de frenos y dirección del autobús.

Las autoridades recomendaron a los residentes evitar la zona mientras se desarrollan las reparaciones en la fachada del restaurante y se concluyen los procedimientos de remoción del vehículo. El tránsito fue restablecido parcialmente en la calle 7, aunque persisten restricciones en la calle Q NW hasta concluir las inspecciones.

Desde el sistema de transporte público de Washington D.C. se informó que se revisarán los protocolos internos luego del accidente. El restaurante Ambar podrá reanudar sus actividades una vez confirmada la seguridad total del edificio.

No se han reportado complicaciones graves entre las personas afectadas, quienes permanecen bajo observación médica. Las autoridades locales continúan recabando información mientras avanza la investigación.

Contexto del transporte público y antecedentes

Comerciantes y organizaciones vecinales solicitaron una revisión de las medidas de seguridad vial tras el accidente en Washington D.C (X: @dcfireems)

Washington D.C. es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor densidad de tráfico y un sistema de transporte público que moviliza a más de 400.000 personas diariamente, de acuerdo con cifras de la agencia de transporte público Washington Metropolitan Area Transit Authority.

Aunque la mayoría de los trayectos transcurren sin incidentes, la seguridad en las intersecciones urbanas representa un desafío para las autoridades.

El accidente ocurrido este miércoles reavivó el debate sobre la vigilancia y la infraestructura urbana en zonas de alta circulación vehicular y peatonal.

Organizaciones vecinales y comerciantes solicitaron la instalación de nuevas barreras de protección junto con la revisión periódica de los mecanismos de seguridad en el transporte público.