Estados Unidos

Trump afirmó que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán

El presidente norteamericano compartió un video del bombardeo en su red Truth Social

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El presidente Donald Trump emitió un mensaje sobre un ataque masivo en Teheran

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán, según comunicó en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

En la publicación, Trump compartió un video que muestra el bombardeo, pero no proporcionó información sobre el día, la hora o la modalidad exacta del operativo.

DONALD TRUMP
Hasta el momento no se sabe los detalles del ataque de Estados Unidos (Captura de video)

Según el mensaje difundido en Truth Social, Trump afirmó que “muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán”.

El mandatario calificó el operativo militar como “ataque masivo” en su red Truth Social (Europa Press)
El mandatario calificó el operativo militar como “ataque masivo” en su red Truth Social (Europa Press)

El anuncio del presidente de Estados Unidos se produjo tras una jornada marcada por fuertes tensiones y enfrentamientos en la región. Durante las horas previas al mensaje, Trump recordó públicamente que el régimen de Irán contaba con un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo con Washington.

En su publicación, escribió: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz?. El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”

Trump amenazó con acciones militares si Irán no abría el Estrecho de Ormuz (Europa Press)
Trump amenazó con acciones militares si Irán no abría el Estrecho de Ormuz (Europa Press)

La advertencia de Trump se sumó a la escalada retórica de los últimos días entre Washington y Teherán. El comando militar central de Irán respondió al ultimátum con un rechazo categórico.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó la amenaza estadounidense como una “acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” y aseguró que “se les abrirán las puertas del infierno”, en alusión directa a la frase del mandatario norteamericano.

La jornada estuvo marcada por un aumento en la intensidad de los operativos militares en Medio Oriente. De acuerdo con información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ejército israelí llevó a cabo bombardeos simultáneos contra una instalación petroquímica y otros objetivos clave del régimen iraní.

Israel destruyó un camión que se utilizaba como lanzador de misiles balísticos de Irán

El operativo incluyó ataques en Líbano y diversos puntos de Irán, y se reportaron más de 140 objetivos atacados en territorio libanés y más de 200 en la república islámica en menos de 48 horas.

Según el comunicado oficial de las FDI, los ataques en Irán incluyeron la destrucción de un centro de la Guardia Revolucionaria Islámica que almacenaba lanzadores de misiles balísticos, así como instalaciones dedicadas a la producción de estos armamentos y a sistemas de defensa aérea iraníes.

La agencia estatal iraní Fars informó que varias instalaciones en la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, resultaron dañadas y que al menos cinco personas sufrieron lesiones.

Bombardeos israelíes dañaron instalaciones en la provincia iraní de Juzestán (Europa Press)
Bombardeos israelíes dañaron instalaciones en la provincia iraní de Juzestán (Europa Press)

El ejército israelí también notificó la destrucción de un camión utilizado como lanzador móvil de misiles balísticos en la zona de Tabriz, en el oeste de Irán, y señaló que la neutralización de este equipo frustró los planes de ataque con misiles hacia el Estado de Israel desde esa región.

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