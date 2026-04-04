OpenAI integra a TBPN, la nueva plataforma de contenidos tecnológicos que crece en Silicon Valley

OpenAI anuncia la adquisición de TBPN, su primer medio especializado, para fortalecer su estrategia de comunicación sobre inteligencia artificial (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

OpenAI concretó el 2 de abril la adquisición de TBPN, una plataforma mediática que ha redefinido el periodismo especializado en Silicon Valley, en su primera integración de un medio de comunicación bajo la dirección de Sam Altman.

Con este movimiento, la compañía busca fortalecer sus canales propios de información ante los desafíos de la inteligencia artificial, según un comunicado oficial de OpenAI confirmado por fuentes consultadas en Reuters y el portal especializado The Information.

La operación abre a OpenAI la posibilidad de acceder a una audiencia experta y de consolidar un canal propio sobre inteligencia artificial, tecnología y negocios.

De acuerdo con cifras del portal de estadísticas alemán Statista, el consumo global de contenidos audiovisuales sobre tecnología y negocios creció un 24% anual desde 2022, impulsado por la demanda entre profesionales del sector tecnológico e inversores de información precisa y segmentada, según el diario británico Financial Times.

El portal estadounidense Axios, citando al diario financiero The Wall Street Journal, reportó que TBPN generó USD 5 millones en ingresos publicitarios en 2025 y se mantuvo rentable sin inversores externos. La cadena económica CNBC anticipó que la plataforma prevé superar los USD 30 millones en ingresos durante 2026, una cifra superior a la mayoría de los nuevos medios digitales de Silicon Valley.

TBPN: de startup a referente en el ecosistema tecnológico

TBPN, fundada por John Coogan y Jordi Hays en 2024, destaca por su modelo en vivo enfocado en tecnología, IA, negocios y defensa (REUTERS)

La Red de Programación de Negocios Tecnológicos (TBPN) fue fundada en octubre de 2024 por John Coogan y Jordi Hays. En marzo de 2025, el proyecto evolucionó a un programa diario en vivo, centrado en tecnología, inteligencia artificial, negocios y defensa, como detalló la revista estadounidense Variety.

Durante transmisiones de tres horas diarias, la plataforma ha tenido como invitados a figuras como Mark Zuckerberg de Meta, Satya Nadella de Microsoft y Marc Benioff de Salesforce; también Sam Altman ha sido entrevistado varias veces.

El impacto de TBPN ha sido avalado por medios internacionales. Según The New York Times, es “la nueva obsesión de Silicon Valley” y “un SportsCenter para graduados de MBA conectados a internet”. TBPN cuenta con once empleados y una audiencia promedio de 70.000 espectadores por episodio a través de YouTube, X (antes Twitter), Spotify, Apple Podcasts, LinkedIn, Substack e Instagram, según datos de Variety y reportes de la consultora estadounidense Edison Research.

Entre los principales patrocinadores de TBPN están firmas fintech como Ramp y Plaid, además de Gemini de Google y la Bolsa de Valores de Nueva York.

Estas alianzas han sido clave para asegurar su independencia financiera y mantener un perfil alto entre ejecutivos tecnológicos, según análisis de la agencia de noticias financieras Bloomberg.

OpenAI redefine la comunicación institucional en IA

OpenAI mantendrá la independencia editorial de TBPN, aunque planea integrar herramientas avanzadas de inteligencia artificial en sus procesos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La adquisición de TBPN responde, según OpenAI, a la necesidad de establecer una nueva referencia en la comunicación institucional de inteligencia artificial, sin intención de intervenir en el contenido editorial. La empresa remarcó en su anuncio el carácter único de su actividad y los desafíos éticos y sociales de desarrollar IA general.

Fidji Simo, responsable de la implementación de IA general en OpenAI, afirmó: “Al reflexionar sobre el futuro de la comunicación en OpenAI, comprendí que el manual estándar de comunicación no aplica a nosotros. No somos una empresa convencional. Estamos impulsando una transformación tecnológica fundamental. Y con la misión de llevar la IA general al mundo, asumimos la responsabilidad de crear un espacio para una conversación genuina y constructiva sobre los cambios que genera la IA”, según declaración oficial reproducida por OpenAI y The Information.

La integración de TBPN implica un cambio en la forma en que las empresas tecnológicas gestionan su interlocución pública y la percepción de sus desarrollos, un movimiento que, según expertos citados por el Financial Times, podría sentar precedentes tanto en el sector de inteligencia artificial como en los medios digitales enfocados en innovación y tecnología.

El futuro de TBPN bajo la estructura de OpenAI

A diferencia de otras operaciones en el sector tecnológico, la incorporación de TBPN a OpenAI no traerá cambios inmediatos en el equipo editorial ni en su línea editorial.

Fuentes de la revista estadounidense Variety explicaron que la independencia operativa seguirá como principio base de TBPN, aunque está prevista la implementación de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para generación y análisis de contenidos.

El modelo multiplataforma y el enfoque hacia la cobertura en tiempo real han posibilitado a TBPN construir una comunidad influyente en la élite tecnológica.

El análisis de Statista y la compañía global de medición de medios Nielsen muestra que la demanda de análisis especializado y de voces de referencia en el sector aumentó considerablemente en los años recientes, lo que explica el crecimiento consistente de TBPN.

Actualmente, el sector tecnológico observa con atención el impacto de esta operación sobre la conversación pública relacionada con la inteligencia artificial y la credibilidad de la comunicación institucional.

OpenAI apuesta por TBPN como un instrumento estratégico para dialogar con la sociedad y los actores clave de la industria, en un contexto marcado por la aceleración y la complejidad de los avances tecnológicos.