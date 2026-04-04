Estados Unidos

La revelación de un oficial que podría dar un giro inesperado en el caso de la mujer que apareció en Arizona tras 32 años

La mujer desaparecida en Arizona en 1994 fue localizada y confirmó que escapó con ayuda de familiares

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Primer plano de una niña de perfil, mirando hacia la izquierda, con cabello castaño, un pendiente dorado y una leve sonrisa
La investigación reveló que Christina Marie Plante no fue secuestrada en Arizona, sino que huyó voluntariamente con ayuda familiar. (The Gila County Sheriff’s Office)

Una investigación reveló que Christina Marie Plante, desaparecida en Arizona en 1994 a los 13 años, no fue secuestrada y huyó voluntariamente con asistencia de miembros de su familia, quienes facilitaron su salida del estado. Plante, quien actualmente vive bajo otro nombre, reafirmó ante las autoridades su negativa a ser encontrada y solicitó privacidad para continuar su vida adulta, según informó el jefe adjunto James Lahti del Gila County Sheriff’s Office a NBC News.

El caso, considerado durante décadas una posible sustracción infantil, tras permanecer desaparecida por casi 32 años, fue reexaminado luego de localizar a Plante. El sheriff del condado, Adam Shepherd, anunció este miércoles la aparición de la mujer, lo que amplificó el impacto mediático y dirigió la atención pública hacia la voluntad de Plante de no ser encontrada en todo ese tiempo.

Documentación inédita y antecedentes de la desaparición

En los primeros años de la investigación, salieron a la luz documentos que muestran que entre junio de 2004 y mayo de 2006, una persona con el nombre y fecha de nacimiento de Plante residió en Portland, Oregón. La búsqueda oficial continuó abierta; sin embargo, tanto la policía local como la oficina del sheriff en Portland confirmaron a NBC News que nunca tuvieron contacto directo con Plante en ese periodo.

La investigación original fue dirigida por Terry Hudgens, entonces agente del Gila County Sheriff’s Office, quien desde el inicio manejó otra hipótesis: “Descubrimos que el padre tenía la custodia, pero ella quería vivir con su madre. Se reunieron mientras la joven iba al establo para atender a su caballo, y luego madre e hija viajaron en avión fuera del estado y quizá incluso fuera del país”, declaró Hudgens a NBC News.

Agregó que el caso fue tratado como una disputa de custodia, quedando la policía al margen tras corroborar que Plante se encontraba bien.

La implicación directa de familiares fue confirmada también por Lahti, quien especificó en NBC News que esa información solo se conoció recientemente. Plante confirmó ante la unidad de casos no resueltos que contó con asistencia de familiares y que su deseo siempre fue no ser ubicada.

La última pista antes de desaparecer

Christina Marie Plante residía en Star Valley, Arizona, cuando fue vista por última vez el 16 de mayo de 1994 dirigiéndose a un establo donde cuidaba a su caballo, informó la oficina del sheriff en su ficha de persona desaparecida. En ese momento vivía con unos tíos, quienes ofrecieron una recompensa de USD 10.000 por información sobre su paradero, según documentación revisada por NBC News.

Su caso fue ingresado en bases de datos nacionales de menores desaparecidos y continuó bajo revisión periódica a medida que nuevas pistas se agotaban.

Un documento del Sheriff del Condado de Gila con el texto "LOCALIZADA" sobre una foto de una niña con cabello largo, al lado de un comunicado de prensa
Christina Marie Plante vivió casi 32 años bajo una identidad diferente tras desaparecer a los trece años en 1994, según la policía de Arizona. (The Gila County Sheriff’s Office)

Faltando pruebas y sin rastros de la menor, algunos amigos y el propio Hudgens señalaron tiempo después que Plante había hablado de fugarse, aunque nadie lo tomó en serio por “creer que nunca dejaría atrás a su caballo y a su hermano”, consignó el diario local Payson Roundup el 18 de mayo de 1994.

La declaración de Plante y la perspectiva actual

La capitana Jamie Garrett, responsable de localizar finalmente a Plante, reveló en el programa Jesse Weber Live de la cadena estadounidense NewsNation que la mujer, hoy de 44 años, reafirmó ante las autoridades su decisión de no querer ser encontrada: “Ella dijo que eso fue hace mucho, que era una vida pasada. Está en su vida adulta, ahora tiene su familia. Ni siquiera piensa en aquello”, declaró Garrett, citada por NBC News.

Garrett explicó que el motivo de la huida estuvo vinculado a conflictos familiares y expuso: “Supongo que no estaba feliz con su lugar ni con la persona con la que vivía, y se fue de casa”. Según detallaron fuentes policiales a NBC News, la investigación se mantuvo bajo la presunción de secuestro y fue categorizada oficialmente como un delito en registros oficiales.

Evolución del caso y situación actual

El caso de Christina Marie Plante fue sometido a revisiones periódicas por el Gila County Sheriff’s Office durante casi tres décadas, sin novedades relevantes hasta este año. El reciente hallazgo y el testimonio de la mujer cambiaron la comprensión oficial sobre el caso. Ahora la causa principal se atribuye a conflictos familiares y la elección voluntaria de Plante.

La agencia encabezada por el sheriff Adam Shepherd ha informado que, en respeto a la privacidad de Plante, no difundirán su ubicación actual ni detalles de su vida presente. La última información oficial sostiene que Plante reside bajo un nombre distinto y ha pedido que no la contacten, mientras la investigación permanece activa en espera de información adicional, según confirmó Lahti a NBC News.

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