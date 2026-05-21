Una guardería de Minneapolis fingió alimentar a niños durante la pandemia y se quedó con el dinero de las donaciones

La guardería Future Leaders Early Learning de Minneapolis enfrentó acusaciones de fraude por simular alimentar a miles de niños durante la pandemia (Captura de video)

La reciente imputación federal contra Fahima Mahamud, propietaria de una guardería en Minneapolis, ha destapado un extenso esquema de fraude vinculado al uso indebido de fondos destinados a la alimentación infantil. La acusación oficial, hecha pública el miércoles, sostiene que Mahamud intentó abandonar Estados Unidos apenas dos días después de cerrar su centro, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su conducta y ha puesto de relieve la magnitud del caso.

La secuencia de los hechos revela que la propietaria de Future Leaders Early Learning fue acusada formalmente de un delito de fraude electrónico y de conspiración para defraudar a Estados Unidos mediante el uso del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Minnesota (CCAP, por sus siglas en inglés). Según la acusación federal, Mahamud se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, a la espera del desarrollo judicial de su caso. El relato de la fiscalía indica que, tras comunicar el cierre del centro en febrero, la acusada reservó un vuelo con destino a Londres ese mismo día, lo que ha sido interpretado por las autoridades como un intento de huida ante el avance de las investigaciones.

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La investigación detalla que el fraude se centró en el funcionamiento del centro Future Leaders Early Learning, patrocinado por la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future. Durante la pandemia, los fiscales sostienen que Mahamud y sus colaboradores simularon alimentar a miles de niños, falsificando registros y facturas para justificar las solicitudes de reembolso ante los organismos estatales y federales. El centro llegó a reportar la atención mensual de hasta 60.000 menores, una cifra que, según las autoridades, no se correspondía con la realidad de la actividad desarrollada. El núcleo del fraude consistía en presentar documentación apócrifa para aparentar la prestación regular de servicios alimentarios, cuando en realidad una porción considerable de los fondos era desviada para beneficio propio.

Las investigaciones federales revelaron que solo una fracción de los fondos destinados a la alimentación infantil se usó realmente para comprar alimentos (Captura de video)

La operatoria fraudulenta se sustentó en el acceso a subvenciones federales canalizadas a través de Feeding Our Future, una entidad que ha quedado en el centro de un escándalo que, según las estimaciones de las autoridades federales, involucraría alrededor de 250 millones de dólares desviados del Programa Federal de Nutrición Infantil. Solo entre enero y julio de 2021, la guardería de Mahamud recibió más de 850.000 dólares, de los cuales solo una fracción se destinó a la compra efectiva de alimentos para los menores. La acusación sostiene que la mayoría de esos fondos públicos se emplearon con otros fines, sin beneficiar a los destinatarios previstos.

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En los años 2020 y 2021, Mahamud presentó recibos en los que aseguraba haber servido dos comidas diarias a 1.000 niños diferentes, los siete días de la semana. Estos documentos, incorporados a la causa judicial, han sido identificados como parte del entramado de falsedades utilizado para obtener reembolsos indebidos. La presentación sistemática de facturas y registros alterados permitió a la acusada acceder de manera regular a fondos públicos, incrementando el monto de los desvíos en cada ciclo de solicitudes.

Entre 2022 y 2025, la acusación precisa que Mahamud elevó alrededor de 13.000 reclamaciones por un valor total de 4,6 millones de dólares a través del CCAP, en nombre de beneficiarios a quienes no se les aplicaron los copagos exigidos por la normativa. Esta metodología permitió a la guardería mantener el flujo de fondos públicos incluso cuando no correspondía su desembolso, profundizando el daño al erario y ampliando el alcance del fraude. El patrón de reclamaciones falsas se sustentó en la utilización de nombres y datos de menores que no recibían los servicios declarados, en una secuencia que se repitió a lo largo de varios años fiscales.

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Fahima Mahamud, propietaria del centro infantil, intentó salir de Estados Unidos tras cerrar la guardería, intensificando el caso judicial en su contra

El centro Future Leaders Early Learning no solo ha quedado bajo la lupa por el desvío de fondos, sino también por irregularidades administrativas y de cumplimiento normativo. En noviembre de 2025, inspectores estatales de licencias realizaron una revisión en el centro, detectando deficiencias en la limpieza y la ausencia de documentación de vacunación en los expedientes de los niños, lo que derivó en la imposición de una multa. A finales de ese año, el centro fue incluido en un video viral realizado por el youtuber conservador Nick Shirley, que visitó diez guarderías de Minneapolis, contribuyendo a la exposición pública del caso. En febrero, tras la notificación de cierre por parte de Mahamud, se activaron nuevas alarmas en las autoridades, al coincidir esta decisión con su intento de salida del país.

En abril, como parte de una operación federal de gran escala, agentes realizaron allanamientos en al menos 20 guarderías y centros para niños con autismo en Minnesota. Si bien no se ha confirmado oficialmente si Future Leaders Early Learning fue objeto de estos procedimientos, el despliegue policial evidencia el alcance de la investigación y el interés de las autoridades en desarticular redes de fraude en el ámbito de la asistencia social y educativa.

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El caso de Mahamud es solo una pieza de un escándalo mayor: hasta la fecha, cerca de 100 personas han sido imputadas por su participación en el esquema de Feeding Our Future. El Departamento de Justicia ha anunciado una conferencia de prensa para dar detalles de esta operación coordinada contra el fraude, con la presencia de figuras como el fiscal general interino Todd Blanche, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., y el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.