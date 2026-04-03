Revelan nuevos hallazgos en la investigación de la avalancha que dejó 9 muertos en California

Ocho de las nueve víctimas fueron halladas bajo más de dos metros de nieve, en una de las peores avalanchas de Estados Unidos en cuatro décadas (Facebook).

El National Avalanche Center, tras la investigación realizada por el Sierra Avalanche Center, publicó el informe sobre el alud que el 17 de febrero provocó la muerte de nueve esquiadores en la zona de Sierra Nevada, cerca de Lake Tahoe. El documento indica que la tragedia, considerada la más grave en Estados Unidos en más de cuarenta años, ocurrió mientras el grupo se desplazaba por un terreno reconocido por su alta incidencia de avalanchas, en medio de una tormenta con visibilidad casi nula y vientos de hasta 125 millas por hora (201 km/h), lo que incrementó el riesgo.

El accidente superó en número de víctimas al desastre de Alpine Meadows de 1982, en el que fallecieron siete personas en incidentes similares, de acuerdo con el reporte publicado por ABC7 News. Entre las víctimas mortales se encontraban varias mujeres de la zona de la Bahía de San Francisco y tres guías profesionales. El grupo, conformado por once clientes y cuatro guías, fue sorprendido por el alud mientras regresaba a la base después de fusionarse dos equipos para el tramo final hacia el Castle Peak Snowpark.

El grupo y la ruta elegida, factores bajo escrutinio en el desastre de Castle Peak

Las conclusiones del informe no atribuyen el alud exclusivamente a causas naturales, aunque subrayan que el tamaño del grupo, quince personas, pudo haber influido en el desenlace. La investigación resalta que, en recorridos de montaña con riesgo de avalanchas, la práctica recomendada es exponer a una sola persona. De acuerdo con el informe, el análisis de accidentes de avalanchas anteriores ha demostrado que los grupos más grandes (de 4 o más personas) tienen mayor probabilidad de quedar atrapados en una avalancha.

El día del accidente, los guías de Blackbird Mountain condujeron al grupo a través de un sector identificado como de riesgo elevado de avalanchas, a pesar de que existían al menos dos rutas alternativas consideradas más seguras. A las 11:00, mientras una tormenta azotaba la zona con fuertes nevadas y ráfagas sostenidas de hasta 75 millas por hora (cerca de 121 km/h), la avalancha sepultó a trece de las quince personas. Sólo seis lograron sobrevivir, cuatro de ellas tras haber sido rescatadas por compañeros.

La avalancha ocurrió en una zona remota de la Sierra Nevada, cerca de Lake Tahoe, California (Facebook)

Errores en los equipos de seguridad y condiciones extremas contribuyeron a la tragedia

Ocho de las nueve personas fallecidas fueron encontradas bajo entre 90 y 240 centímetros de nieve acumulada, distribuidas en un área de seis metros por lado. Varios integrantes portaban mochilas con airbags diseñadas para mantenerlos a flote en caso de alud, pero ninguna llegó a activarse al momento del desastre.

Los informes precisan que ni la reacción ni la visibilidad permitieron el uso de estos dispositivos. Dale Atkins, especialista de rescate con más de medio siglo de experiencia, explicó a ABC7 News: “La visibilidad era como intentar navegar en una habitación llena de espuma. Es probable que ni siquiera advirtieran que estaban en la zona de descarga del alud”.

Además, añadió que, debido a la baja altitud en las laderas donde ocurrió el incidente, es poco probable que los airbags hubieran funcionado, incluso si el grupo hubiera estado preparado. Indicó: “Probablemente no podían ver nada y, de repente, se encontraron en una situación desesperada; el terreno cedió bajo sus pies, una pared de nieve los golpeó, cayeron y lucharon por sus vidas. No tuvieron oportunidad de desplegar los airbags”.

La tormenta con vientos de hasta 201 km/h y visibilidad casi nula agravó el peligro para los 15 esquiadores en Castle Peak (Reuters).

Supervivientes y rescate: el azar y la rapidez marcaron la diferencia entre la vida y la muerte

La reconstrucción de los momentos previos y posteriores al alud proviene, en gran parte, de los dos sobrevivientes situados al final del grupo, por un problema en el equipo de uno de ellos. Este retraso fue determinante: al no estar con los demás durante el accidente, quedaron fuera del alcance de la avalancha y lograron auxiliar en los rescates posteriores.

Respecto a ello, el reporte explica que “dos de los cuatro sobrevivientes que permanecieron enterrados requirieron de un rescate inmediato por parte de sus compañeros para poder liberar sus vías respiratorias”. De no haber sido localizados y extraídos con rapidez, las víctimas posiblemente habrían sufrido otro desenlace.

Hasta el momento, las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada mantienen abierta una investigación criminal para determinar posibles responsabilidades. La policía informó al medio estadounidense People que no se ha establecido un plazo estimado para la conclusión de la misma.