La policía investiga si hubo negligencia criminal en la avalancha de Sierra Nevada

Una vista aérea muestra vastas extensiones de terreno cubierto de nieve con árboles dispersos en las montañas de California, tras intensas nevadas invernales. (Reuters)

La investigación por posible “negligencia criminal” tras la avalancha que arrasó un grupo de esquiadores y guías cerca de Lake Tahoe ha adquirido dimensiones inéditas en la Sierra Nevada de California, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada a CBS News.

El siniestro, que dejó al menos 8 víctimas fatales y un desaparecido, ha desencadenado una revisión integral de las prácticas de seguridad y la toma de decisiones en expediciones de montaña guiadas. Las autoridades investigan una posible negligencia criminal tras la mortal avalancha cerca de Lake Tahoe.

Decisión y estructura del grupo

De acuerdo con CBS News, el accidente se produjo cuando 11 esquiadores y 4 guías de Blackbird Mountain Guides descendían por la zona de Castle Peak, a unos 16 kilómetros al norte de Lake Tahoe. El grupo regresaba al final de una travesía de tres días por el backcountry, justo cuando una tormenta descargó hasta 2,1 metros (6,9 pies) de nieve y vientos de 96 km/h (60 mph).

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada señaló que la mañana del accidente había una “advertencia de avalancha con peligro ALTO” y riesgo de aludes grandes, sumada a una vigilancia emitida dos días antes. La sheriff Shannan Moon sostuvo ante CBS News que existían múltiples pronósticos sobre esta tormenta. El capitán Russel Greene, de la misma oficina, precisó que la avalancha los alcanzó de manera súbita.

Desde Blackbird Mountain Guides aseguraron a CBS News que los 4 guías contaban con formación como instructores en seguridad frente a avalanchas. La empresa suspendió sus operaciones de campo al menos hasta el 22 de febrero y podría extender la pausa mientras avanza la investigación.

Impacto y operativo de rescate

El subjefe Sam Brown contó que los sobrevivientes “entraron en un modo frenético para intentar encontrar a sus amigos y compañeros” y lograron desenterrar a tres personas, aunque ya no presentaban signos vitales. “Desenterrar a personas fallecidas, a quienes conocían y apreciaban, es simplemente horrible”, afirmó Brown.

Tres personas avanzan con equipo de esquí entre la profunda nieve acumulada en California, donde las autoridades mantienen una alerta de avalanchas por la intensa tormenta invernal. (Reuters)

Las condiciones complicaron severamente la operación de rescate: la zona carece de senderos, patrullas de esquí y presenta nieve profunda y terreno abrupto. Un mejoramiento del clima permitió a los equipos localizar 8 cuerpos de los 9, pero las autoridades advirtieron que las condiciones aún impiden retirarlos. Algunos de los fallecidos ya fueron identificados por sus familias, según CBS News.

El propio Brown explicó que la complejidad del operativo se debió a la necesidad de desplegar equipos de rescate adicionales para proteger a los rescatistas ante la posibilidad de una segunda avalancha.

Investigación penal

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada confirmó a CBS News que la investigación es un “procedimiento estándar” en incidentes con múltiples víctimas y busca determinar si alguna acción puede constituir negligencia criminal. La institución indicó que no existen declaraciones preparadas sobre el asunto y que “es demasiado pronto para saber si corresponderán cargos penales”. La policía investiga una posible negligencia criminal en la mortal avalancha.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) también investiga posibles infracciones de seguridad por parte de la empresa, con un plazo de hasta 6 meses para definir sanciones si corresponde. Las autoridades notificaron que examinarán los pronósticos meteorológicos, el historial de alertas, la gestión del grupo, la selección de terreno, la comunicación interna y los protocolos de seguridad implementados antes del accidente.

Expertos legales del ámbito penal, citados por CBS News, explicaron que para que exista negligencia criminal en California debe demostrarse una desviación grave respecto de lo que un guía profesional razonable haría en circunstancias similares, y que el umbral probatorio es alto.

Identificación de víctimas y cierre preventivo

Ya 6 víctimas han sido identificadas por sus familiares, entre ellas residentes de California y de Idaho, según informaron desde la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada y confirmaron medios locales. El único esquiador que sigue desaparecido es considerado fallecido por las autoridades.

El Servicio Forestal de Tahoe dispuso el cierre de la zona de Castle Peak desde el 20 de febrero hasta el 15 de marzo para evitar nuevos riesgos y facilitar las tareas de recuperación, según reportó CBS News. La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada remarcó que cualquier persona no autorizada que ingrese a la zona puede afectar negativamente las operaciones de recuperación de los seres queridos.

Equipos de diversas agencias, como California Highway Patrol Air Operations, Nevada County Sheriff’s Search and Rescue y Sierra Avalanche Center, colaboran en el operativo. Las autoridades evalúan si será necesario implementar detonaciones controladas para estabilizar el manto de nieve antes de continuar con la recuperación de los cuerpos.