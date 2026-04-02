Estados Unidos

Marco Rubio condenó la detención de buques panameños por parte del régimen chino

El secretario de Estado norteamericano dijo que las recientes acciones “suscitan seria preocupación” y expresó su apoyo a la soberanía de Panamá

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el aumento en la detención de buques panameños en los puertos chinos y expresó su “apoyo a la soberanía de Panamá”.

“Las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña suscitan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio vital para el comercio mundial”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Gobierno panameño reconoció un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión a una empresa de Hong Kong para la gestión de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, en medio de presiones de Washington.

Estas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales realizadas por las autoridades portuarias chinas.

Rubio afirmó que el fallo del Supremo panameño “deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio”.

Agregó que las detenciones o demoras de los buques panameños “perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales” y generarán un aumento en los costos para empresas y consumidores.

Un dron muestra a Panama Ports Company (PPC) después de que la Gaceta Oficial de Panamá publicara un fallo judicial anulando formalmente las concesiones de CK Hutchison Holdings de Hong Kong para dos puertos a lo largo de su canal estratégico (REUTERS/Enea Lebrun)
Un dron muestra a Panama Ports Company (PPC) después de que la Gaceta Oficial de Panamá publicara un fallo judicial anulando formalmente las concesiones de CK Hutchison Holdings de Hong Kong para dos puertos a lo largo de su canal estratégico (REUTERS/Enea Lebrun)

“Estados Unidos apoya firmemente a Panamá y espera fortalecer su cooperación económica y de seguridad con este importante socio”, declaró.

El Supremo de Panamá anuló el 30 de enero la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison con sede en Hong Kong, lo que permitió al Estado panameño tomar control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

Durante el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según él, ejercía China sobre esa infraestructura estratégica para el comercio global.

Rubio visitó Panamá en febrero del año pasado, en su primer viaje internacional como secretario de Estado, y se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien prometió una auditoría sobre las concesiones en el Canal.

Panamá ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como principal usuario, y ha reiterado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña”, según palabras del presidente panameño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca, en Washington (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca, en Washington (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

El comunicado de Marco Rubio

Las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña generan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio vital para el comercio mundial. Las detenciones, demoras u otros impedimentos al movimiento de buques perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costos para empresas y consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional.

Las acciones de China contra buques con bandera panameña se producen tras la reciente decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Este fallo soberano defendió la transparencia, el estado de derecho y responsabilizó a los operadores privados ante el interés público. La sentencia también deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio. Estados Unidos apoya firmemente a Panamá y espera fortalecer su cooperación económica y de seguridad con este importante socio.

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