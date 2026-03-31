Estados Unidos

Un tribunal de Estados Unidos frenó la construcción del nuevo salón de baile en la Casa Blanca

La medida judicial exige que el Congreso apruebe expresamente la obra, valuada en USD 400 millones

Guardar
Vista exterior del Ala Este de la Casa Blanca, un edificio blanco con columnas y ventanas arqueadas, con grúas de construcción al fondo, césped verde y un camino
La suspensión impide avanzar en uno de los proyectos más ambiciosos para remodelar la residencia ejecutiva (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson))

Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó la suspensión de la construcción del nuevo salón de baile en la Casa Blanca, decisión que afecta directamente uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Donald Trump para remodelar la residencia ejecutiva.

El juez de distrito Richard Leon, designado por el expresidente George W. Bush, concedió la medida cautelar solicitada por el National Trust for Historic Preservation y condicionó cualquier avance de la obra a que el Congreso apruebe de forma explícita el emprendimiento.

El tribunal dispuso frenar la construcción del salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) en la Casa Blanca, una obra con capacidad para 999 personas y valuada en 400 millones de dólares.

El salón de baile proyectado tendría 8.400 metros cuadrados y capacidad para 999 personas (Reuters)
El salón de baile proyectado tendría 8.400 metros cuadrados y capacidad para 999 personas (Reuters)

La suspensión estará vigente hasta que el Congreso autorice expresamente el proyecto, que preveía financiamiento de donantes privados, incluido el presidente Trump.

El juez recalcó que ninguna ley federal otorga al mandatario la autoridad para demoler el Ala Este y construir una nueva estructura sin la intervención del Congreso. La orden judicial suspende la ejecución de la sentencia durante catorce días, período en el que el gobierno puede apelar la decisión.

Varios renders arquitectónicos y un plano aéreo de la modernización del Ala Este de la Casa Blanca, superpuestos sobre un fondo rojo, son visibles
La Comisión Nacional de Planificación de la Capital debía decidir sobre el futuro del proyecto (AP)

Poco después de conocerse el fallo, el Departamento de Justicia presentó la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

El proyecto del salón de baile se encontraba en la etapa final de evaluación ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), el organismo encargado de autorizar construcciones en propiedades federales del área metropolitana de Washington.

Además de la NCPC, la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron designados por Trump, ya había aprobado el diseño de la obra en una votación unánime. La audiencia de la NCPC para decidir sobre el proyecto estaba prevista para dos días después del fallo judicial.

El edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos con columnas blancas y escaleras. Una estatua verde en primer plano a la izquierda y otra blanca sentada a la derecha
La sentencia del tribunal permite al gobierno apelar la decisión en un plazo de catorce días (Reuters)

“Esto no es como el Congreso y los presidentes anteriores han gestionado la Casa Blanca durante siglos, y este tribunal no será el primero en sostener que el Congreso ha cedido sus poderes de forma tan significativa”, escribió el juez en la sentencia.

El salón de baile forma parte de un plan más amplio del presidente Trump para remodelar el núcleo monumental de Washington, que incluye la construcción de un arco monumental cerca del Lincoln Memorial y cambios en el Kennedy Center, el principal centro de artes escénicas de la ciudad.

Donald Trump impulsó personalmente la remodelación de la Casa Blanca, incluyendo el nuevo salón de baile (AP)
Donald Trump impulsó personalmente la remodelación de la Casa Blanca, incluyendo el nuevo salón de baile (AP)

La remodelación de la Casa Blanca ya abarcó obras como la creación de un patio junto al Rose Garden, la instalación de mástiles en los jardines, la reforma del baño de la Lincoln Bedroom y la incorporación de detalles dorados en la Oficina Oval y la columnata exterior.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Casa BlancaDonald TrumpEstados Unidos

Últimas Noticias

La autopista de Estados Unidos que supera todos los récords de tráfico diario sorprende a viajeros y expertos

La vía más transitada del país se ha convertido en un fenómeno de movilidad urbana, generando asombro por la cantidad de vehículos que circulan a diario y sus efectos en la vida de millones de personas

La autopista de Estados Unidos que supera todos los récords de tráfico diario sorprende a viajeros y expertos

Así fue el reencuentro entre un perro robado luego de cuatro años con su dueño

La mascota, rescatada por una organización y casi dada en adopción bajo otro nombre, pudo ser identificada antes de dejar el refugio por la oportuna difusión en internet que impulsó el contacto con su dueño

Así fue el reencuentro entre un perro robado luego de cuatro años con su dueño

Nueva York impulsa licencias laborales pagas para el cuidado de mascotas

Cambios sociales motivan nuevas ventajas en empresas, al tiempo que la relación con los animales domésticos cobra importancia en la rutina y el bienestar del equipo

Nueva York impulsa licencias laborales pagas para el cuidado de mascotas

El Brooklyn Book Crawl 2026 vuelve a reunir lectores en Nueva York: cuándo es

La edición de este año permitirá a los asistentes explorar decenas de librerías independientes de Brooklyn y participar en diversas actividades hasta el Día de las Librerías Independientes, que cerrará con un evento especial en The Center for Fiction

El Brooklyn Book Crawl 2026 vuelve a reunir lectores en Nueva York: cuándo es

Cómo ha cambiado la población de Estados Unidos en los últimos 50 años, según un informe

Un estudio reciente de Pew Research Center describe el crecimiento poblacional, el avance del envejecimiento y el aumento de la diversidad étnica en la sociedad estadounidense

Cómo ha cambiado la población de Estados Unidos en los últimos 50 años, según un informe

TECNO

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Instagram quiere que puedas ver las historias de tu ex sin que él o ella lo sepa con este truco

La IA está cambiando la atención al cliente en las tiendas online de América Latina

GTA 6 podría no costar 100 dólares, pero tendría publicidad para compensarlo

Paul McCartney daría un concierto especial por los 50 años de Apple

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Cuando Van Damme le dijo no a Stallone: la historia de una oportunidad casi perdida

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

‘XO, Kitty’: todo lo que se sabe de la tercera temporada

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

MUNDO

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad