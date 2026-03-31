Un tribunal de Estados Unidos frenó la construcción del nuevo salón de baile en la Casa Blanca

La suspensión impide avanzar en uno de los proyectos más ambiciosos para remodelar la residencia ejecutiva (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson))

Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó la suspensión de la construcción del nuevo salón de baile en la Casa Blanca, decisión que afecta directamente uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Donald Trump para remodelar la residencia ejecutiva.

El juez de distrito Richard Leon, designado por el expresidente George W. Bush, concedió la medida cautelar solicitada por el National Trust for Historic Preservation y condicionó cualquier avance de la obra a que el Congreso apruebe de forma explícita el emprendimiento.

El tribunal dispuso frenar la construcción del salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) en la Casa Blanca, una obra con capacidad para 999 personas y valuada en 400 millones de dólares.

El salón de baile proyectado tendría 8.400 metros cuadrados y capacidad para 999 personas (Reuters)

La suspensión estará vigente hasta que el Congreso autorice expresamente el proyecto, que preveía financiamiento de donantes privados, incluido el presidente Trump.

El juez recalcó que ninguna ley federal otorga al mandatario la autoridad para demoler el Ala Este y construir una nueva estructura sin la intervención del Congreso. La orden judicial suspende la ejecución de la sentencia durante catorce días, período en el que el gobierno puede apelar la decisión.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital debía decidir sobre el futuro del proyecto (AP)

Poco después de conocerse el fallo, el Departamento de Justicia presentó la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

El proyecto del salón de baile se encontraba en la etapa final de evaluación ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), el organismo encargado de autorizar construcciones en propiedades federales del área metropolitana de Washington.

Además de la NCPC, la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron designados por Trump, ya había aprobado el diseño de la obra en una votación unánime. La audiencia de la NCPC para decidir sobre el proyecto estaba prevista para dos días después del fallo judicial.

La sentencia del tribunal permite al gobierno apelar la decisión en un plazo de catorce días (Reuters)

“Esto no es como el Congreso y los presidentes anteriores han gestionado la Casa Blanca durante siglos, y este tribunal no será el primero en sostener que el Congreso ha cedido sus poderes de forma tan significativa”, escribió el juez en la sentencia.

El salón de baile forma parte de un plan más amplio del presidente Trump para remodelar el núcleo monumental de Washington, que incluye la construcción de un arco monumental cerca del Lincoln Memorial y cambios en el Kennedy Center, el principal centro de artes escénicas de la ciudad.

Donald Trump impulsó personalmente la remodelación de la Casa Blanca, incluyendo el nuevo salón de baile (AP)

La remodelación de la Casa Blanca ya abarcó obras como la creación de un patio junto al Rose Garden, la instalación de mástiles en los jardines, la reforma del baño de la Lincoln Bedroom y la incorporación de detalles dorados en la Oficina Oval y la columnata exterior.

(Con información de AP y Reuters)