Estados Unidos

Tiger Woods anunció un retiro temporal tras su accidente y dijo que buscará tratamiento médico

El golfista estadounidense prioriza su bienestar mientras la investigación sigue su curso y su presencia en futuras competencias aún no se confirma

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Un SUV negro volcado de lado en una calle asfaltada, con el tren de aterrizaje visible, junto a una acera, un hidrante rojo y vegetación densa
Tiger Woods anuncia una pausa en sus actividades públicas tras declararse no culpable de conducir bajo la influencia en Florida (Foto AP/Jason Oteri)
Tiger Woods comunicó que se mantendrá alejado de los eventos públicos mientras inicia un proceso de tratamiento médico especializado, tras presentarse ante la justicia y declararse no culpable de conducir bajo la influencia luego de un accidente acontecido el viernes en Jupiter, Florida.

El deportista, con más de tres décadas en el golf profesional, fue detenido luego de que su vehículo, un Land Rover, colisionara en una vía local, según reportó el Departamento de Policía local de Jupiter, Florida.

Woods, de cincuenta años, publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en el que reconoció la seriedad del episodio y remarcó que su principal preocupación es su estado físico y emocional: “Me tomaré un tiempo para buscar tratamiento y centrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y lograr una recuperación duradera”, expresó el golfista.

Esta declaración pone en pausa toda actividad pública del deportista mientras avanza tanto el proceso judicial como su recuperación personal, que ahora cobra un perfil más público.

De acuerdo con el informe difundido por el Departamento de Policía local de Jupiter, Florida, los agentes que acudieron al lugar observaron signos evidentes de que Tiger Woods se encontraba bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas.

Por este motivo, se le realizaron diversas pruebas de sobriedad en el sitio. Las autoridades indicaron que la evaluación y los resultados de las pruebas determinaron el arresto inmediato del golfista, quien se negó a hacer declaraciones ante la prensa local.

El contexto del accidente y la salud de Woods

La policía de Jupiter, Florida, detuvo a Tiger Woods tras detectar signos de consumo de alcohol o sustancias tras el impacto de su Land Rover (Foto AP/Jim Rassol)
La policía de Jupiter, Florida, detuvo a Tiger Woods tras detectar signos de consumo de alcohol o sustancias tras el impacto de su Land Rover (Foto AP/Jim Rassol)

Este episodio se suma a una serie de desafíos personales y profesionales que Woods ha atravesado en los últimos años, incluyendo lesiones, cirugías y episodios relacionados con su salud mental y física. Según información publicada por la cadena internacional CNN, el accidente ocurrió en la madrugada del viernes, cuando el vehículo de Woods impactó contra una señal de tráfico antes de detenerse en la berma.

Las imágenes del automóvil muestran daños considerables en la parte frontal, aunque el golfista no presentó lesiones graves, según los reportes médicos iniciales.

La decisión de buscar ayuda médica representa un cambio en la postura pública de Woods, quien en ocasiones anteriores había optado por mantener la privacidad sobre su estado de salud.

Expertos en psicología deportiva, como la doctora Susan Carter, profesora en la Universidad de Florida, consideran que la búsqueda activa de tratamiento puede ser clave para la recuperación integral de atletas sometidos a altos niveles de presión y exposición mediática.

Carter explicó en una entrevista reciente con el diario estadounidense The New York Times: "El reconocimiento de la necesidad de ayuda profesional es un paso fundamental para restablecer el equilibrio personal y garantizar una recuperación sostenible".

Woods ha provocado reacciones en la comunidad deportiva internacional y entre sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo a través de redes sociales. Diversos colegas del circuito profesional, entre ellos Jon Rahm y Phil Mickelson, expresaron mensajes de respaldo, subrayando la importancia de priorizar la salud personal frente a los compromisos deportivos.

El PGA Tour, principal organizador de torneos de golf en Estados Unidos, difundió un comunicado en el que destacó la contribución histórica de Woods al deporte y ratificó su disposición a acompañarlo durante el proceso de recuperación.

Las autoridades investigan el contexto del accidente

Actualmente, la policía de Jupiter continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y si existen antecedentes de consumo de sustancias por parte de Woods en fechas previas al suceso.

Voceros del Departamento de Policía local de Jupiter, Florida informaron que se están revisando registros de cámaras de tráfico y recopilando testimonios de testigos presenciales. Además, las autoridades confirmaron que el análisis toxicológico será incorporado como prueba en el proceso judicial.

Este nuevo episodio revive el debate sobre la salud mental y el consumo de sustancias entre atletas de alto rendimiento, una problemática que ha sido objeto de atención en la última década.

Según datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, el principal ente federal en salud pública sobre drogas de Estados Unidos, el 7 % de los deportistas profesionales han enfrentado algún tipo de intervención médica relacionada con el abuso de alcohol o sustancias en los últimos cinco años, lo que ha impulsado la implementación de programas de prevención y apoyo psicológico en diversas ligas y federaciones.

El futuro profesional de Woods, en suspenso

El futuro profesional de Tiger Woods permanece en suspenso a la espera de avances médicos y del proceso judicial en curso (Foto AP/Reinhold Matay)
El futuro profesional de Tiger Woods permanece en suspenso a la espera de avances médicos y del proceso judicial en curso (Foto AP/Reinhold Matay)

La decisión de Tiger Woods de enfocarse en su recuperación deja en suspenso su participación en futuros torneos del circuito internacional. Hasta el momento, el entorno del golfista no ha confirmado si se ausentará de competencias programadas para la presente temporada ni ha brindado detalles sobre la modalidad y duración del tratamiento médico.

Fuentes cercanas al deportista señalaron a la agencia Reuters que cualquier eventual regreso estará supeditado al cumplimiento de las recomendaciones clínicas y a la resolución del proceso judicial en curso.

En paralelo, patrocinadores y socios comerciales de Woods han emitido comunicados mesurados, destacando el compromiso del golfista con su salud y la transparencia en el manejo de la situación. La trayectoria de Woods, marcada por 15 títulos de Grand Slam y más de 80 victorias en el circuito profesional, lo mantiene como uno de los referentes en la historia del golf.

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales y de la comunidad deportiva internacional, mientras se esperan mayores definiciones sobre el futuro personal y profesional de Tiger Woods.

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