La MTA reintegrará boletos mensuales a usuarios del LIRR afectados por la huelga

Los usuarios con boletos mensuales de mayo recibirán un reintegro cercano al 13% por los cuatro días de interrupción del servicio ferroviario U.S., May 19, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Tras la reanudación del servicio del Long Island Rail Road (LIRR), la Junta Directiva de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) aprobó un reembolso para los usuarios que posean boletos mensuales correspondientes a mayo, en compensación por los cuatro días en que el servicio estuvo suspendido debido a la huelga ferroviaria.

Según informó la MTA en su sitio oficial, el reintegro representará aproximadamente un 13% del valor del pase mensual.

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Cómo se aplicará el reembolso del LIRR

La devolución se acreditará automáticamente al método de pago utilizado por los clientes que hayan adquirido sus boletos mediante la aplicación TrainTime. En los casos en que la compra se haya realizado con una tarjeta de beneficios para viajeros, el reintegro será depositado en esa misma cuenta.

En cambio, quienes hayan comprado boletos físicos en máquinas expendedoras deberán solicitar el reembolso de manera manual. La MTA indicó que próximamente publicará más información sobre el procedimiento.

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La devolución se acreditará automáticamente al método de pago utilizado por los clientes que hayan adquirido sus boletos mediante la aplicación TrainTime. REUTERS/Eduardo Munoz

Cómo fue la reanudación del servicio

El Long Island Rail Road es una de las redes ferroviarias más importantes de Nueva York. Cuenta con una extensión de aproximadamente 190 kilómetros y conecta distintos sectores de Long Island con distritos de la ciudad como Brooklyn y Queens, además de destinos de alto perfil como los Hamptons.

Las autoridades de transporte de Nueva York y los sindicatos que representan a los trabajadores del LIRR alcanzaron este lunes un acuerdo provisional que puso fin a una huelga de tres días, la cual paralizó el servicio ferroviario de pasajeros más transitado de Estados Unidos.

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Las negociaciones se retomaron luego de que la Junta Nacional de Mediación convocara el domingo por la noche a representantes sindicales y directivos de la MTA. Las conversaciones continuaron durante el lunes hasta alcanzar un entendimiento preliminar.

La gobernadora Kathy Hochul ordenó la implementación de autobuses especiales que operaron entre seis localidades de Long Island y la ciudad de Nueva York REUTERS/Shannon Stapleton

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la medida de fuerza afectó a más de 200.000 pasajeros que dependen diariamente del servicio para trasladarse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una extensa isla ubicada al este del estado, conocida por sus playas y zonas residenciales.

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Medidas de contingencia y declaraciones oficiales

Para afrontar la contingencia, la gobernadora Kathy Hochul ordenó la implementación de autobuses especiales que operaron entre seis localidades de Long Island y la ciudad de Nueva York, en un horario de 4:00 a 19:00.

Además, instó a empresas y organismos públicos a facilitar el trabajo remoto para los empleados afectados y reconoció que “es imposible sustituir completamente el servicio del LIRR”.

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Por su parte, la MTA advirtió que las demandas salariales iniciales del sindicato implicarían fuertes aumentos tarifarios y resultarían desproporcionadas respecto de otros trabajadores sindicalizados del transporte.

En la misma conferencia, el presidente de la MTA, Janno Lieber, afirmó: “Eligieron abandonar sus puestos. Nosotros estamos más que dispuestos a aceptar una solución intermedia en materia salarial”.

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Cómo afectó el paro a los usuarios

Ivan DeLeon, de veintiséis años, dijo a The New York Times que el martes por la mañana tuvo que hacer un recorrido más extenso para llegar a la universidad, horas después del pacto entre sindicatos y directivos del transporte.

De Leon condujo el lunes desde su casa en Merrick y dejó su auto en el Estadio de la Ciudad de Nueva York (Citi Field) para luego abordar el metro en Mets–Willets Point. El joven informó que, además de añadir tiempo a su trayecto, tuvo que gastar más en combustible, justo cuando, la Administración de Información Energética, los precios se habían disparado hasta USD 4,12 por galón durante esa semana.

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“Me certifico esta semana”, compartió, y comentó que otros estudiantes también afrontaban exámenes finales. “No tenemos otra opción”, comentó al diario estadounidense.

Rashida Omar, de treinta y nueve años, profesora de matemáticas de secundaria en Forest Hills, Queens, contó a The New York Times que el martes incrementó en cuarenta minutos su tiempo habitual de viaje para llegar a su trabajo en Newark, Nueva Jersey, luego de una situación similar el día anterior.

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