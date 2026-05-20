Estados Unidos

Santa Monica Pier, entre las playas más contaminadas de California por décimo año consecutivo

El informe Beach Report Card de Heal the Bay volvió a ubicar el icónico muelle como punto crítico de calidad hídrica, con registros de coliformes que alcanzan hasta veinte veces el límite, justo antes del feriado Memorial Day

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El muelle de Santa Mónica presenta niveles de bacterias fecales hasta 20 veces superiores al umbral de seguridad, según el Beach Report Card de Heal the Bay (REUTERS/Daniel Cole)
El muelle de Santa Mónica presenta niveles de bacterias fecales hasta 20 veces superiores al umbral de seguridad, según el Beach Report Card de Heal the Bay (REUTERS/Daniel Cole)

La persistencia de bacterias fecales en el muelle de Santa Mónica, con niveles que superan hasta 20 veces el umbral de seguridad, mantuvo a este atractivo turístico entre las playas más contaminadas de California por décimo año consecutivo, según el Beach Report Card de Heal the Bay y reportes de Los Angeles Times.

La advertencia resurgió al inicio del fin de semana de Memorial Day y elevó la preocupación entre residentes, turistas y autoridades.

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El muelle de Santa Mónica fue la única zona del condado de Los Ángeles incluida en la lista de las 10 playas más contaminadas del estado.

Heal the Bay detectó en el área concentraciones de bacterias fecales por encima de lo permitido, un riesgo sanitario para quienes nadan o pescan en el lugar.

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Pese a inversiones millonarias en infraestructura y revisiones periódicas durante los últimos 20 años, el problema persistió y los niveles de contaminación aumentaron desde 2020.

Por décimo año consecutivo, el muelle de Santa Mónica encabeza la lista de las playas más contaminadas de California (REUTERS/Daniel Cole)
Por décimo año consecutivo, el muelle de Santa Mónica encabeza la lista de las playas más contaminadas de California (REUTERS/Daniel Cole)

Qué se sabe sobre el nivel de contaminación en el muelle

La permanencia de bacterias fecales en el muelle de Santa Mónica se atribuye a una combinación de factores ambientales e infraestructura envejecida, de acuerdo con investigaciones citadas por Los Angeles Times y la evaluación de Heal the Bay.

El reporte detalló que, bajo la estructura, los niveles llegaron a ubicarse hasta 20 veces por encima del umbral de seguridad, lo que mantuvo al sitio entre las playas más contaminadas de California por décimo año consecutivo.

Especialistas advirtieron que el problema se concentra en el entorno inmediato del muelle, mientras que tramos de playa a más de 90 metros al norte o al sur obtuvieron calificaciones “A” en calidad del agua, según el Beach Report Card.

Lo que dicen turistas y residentes sobre el riesgo

La percepción sobre la contaminación varió entre quienes visitan y quienes viven cerca del muelle. Un turista mexicano relató a National Today: “Para nosotros es lo mismo mientras el agua no esté muy fría”.

Un salvavidas comentó: “Ya estoy acostumbrado”. Un pescador local precisó: “No como mucho por aquí porque es bastante asqueroso. Muchas veces abres el pescado y la carne está negra”.

Las autoridades detectaron que la contaminación se concentra bajo la estructura del muelle, mientras tramos cercanos muestran óptima calidad de agua (Los Angeles Times)
Las autoridades detectaron que la contaminación se concentra bajo la estructura del muelle, mientras tramos cercanos muestran óptima calidad de agua (Los Angeles Times)

Otros visitantes afirmaron desconocer la situación al llegar: “Es nuestra primera vez aquí. No sabíamos que el agua estaba contaminada”, indicó un turista primerizo. Algunos usuarios frecuentes señalaron: “Todo estará bien. Todos estarán bien”.

Riesgos sanitarios y recomendaciones para los visitantes

Especialistas de Heal the Bay y Los Angeles Times señalaron que la exposición al agua contaminada puede causar infecciones gastrointestinales, afecciones en la piel, otitis y problemas respiratorios.

Niños, personas mayores y mascotas fueron identificados como los grupos más vulnerables.

La directora ejecutiva de Heal the Bay, Tracy Quinn, enfatizó que incluso una sola exposición puede provocar enfermedades. Entre las recomendaciones oficiales figuran evitar bañarse bajo el muelle, especialmente después de lluvias, y no consumir pescado capturado en esa zona.

También se aconseja optar por sectores a más de 90 metros del muelle, consultar el Beach Report Card y atender los avisos colocados en el lugar. Ante síntomas compatibles con infección, la sugerencia es buscar atención médica de inmediato.

Impacto en la vida local y el turismo

Pese a la contaminación, la afluencia turística y la actividad comercial continúan, aunque el estigma daña la reputación internacional de Santa Mónica (Los Angeles Times)
Pese a la contaminación, la afluencia turística y la actividad comercial continúan, aunque el estigma daña la reputación internacional de Santa Mónica (Los Angeles Times)

Aunque la contaminación fue persistente, la afluencia turística no disminuyó de manera considerable. Muchos visitantes continuaron llegando, incluso sin modificar hábitos, mientras comercios de la zona siguieron operando y recibieron consultas frecuentes sobre la seguridad del agua, según Los Angeles Times.

Residentes y comerciantes advirtieron que el estigma relacionado con la calidad del agua generó frustración y podría dañar la reputación internacional de Santa Mónica.

Asimismo, destacaron que la mayoría de las playas del condado mantuvo calificaciones óptimas, lo que acentuó el contraste con el área afectada.

Investigación y posibles orígenes de la contaminación

Autoridades locales y Heal the Bay intensificaron los análisis para identificar el origen de la contaminación crónica en el muelle.

En los últimos 20 años, se aplicaron pruebas de ADN bacteriano para diferenciar fuentes humanas, de aves y animales domésticos.

En septiembre pasado, se realizaron experimentos con tintes para observar el flujo de agua cerca de la estructura, según Los Angeles Times.

Entre los factores identificados figuran la degradación de redes de protección para aves y el envejecimiento del sistema de alcantarillado, que facilitaron el ingreso de contaminantes al océano y sostuvieron niveles de bacterias por encima de los estándares de seguridad.

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