Estados Unidos

Día de los Caídos 2026: así operará el transporte, los servicios públicos y los comercios en Los Ángeles

La fecha que honra a los caídos modifica horarios en trenes, autobuses y cientos de comercios, marcando diferencias clave entre tiendas y servicios en el sur de California

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Un hombre uniformado se inclina para colocar pequeñas banderas de Estados Unidos frente a una fila de lápidas blancas en un campo verde
El Memorial Day 2026 modificará los horarios de servicios, comercios y oficinas en todo Estados Unidos (Reuters)

El Día de los Caídos es una de las fechas clave del calendario estadounidense el próximo lunes 25 de mayo porque se honra a todos los hombres y mujeres que perdieron la vida sirviendo en las Fuerzas Armadas. Durante esta jornada, los negocios y servicios comunitarios modifican sus horarios.

Qué servicios públicos funcionarán en el Día de los Caídos

Según el sitio oficial, el Cementerio Nacional de Los Ángeles estará abierto de 8:00 a 19:00 el Día de los Caídos. De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos, agencia gubernamental de EE.UU., durante la fecha se realizan ceremonias públicas de conmemoración en 129 cementerios nacionales. Los interesados deben consultar las fechas y horarios específicos en el cementerio más cercano.

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En cuanto a los servicios postales, Fedex cerrará su servicio regular de correo postal; mientras que Fedex Freight (logística de cargas), Fedex Logistic (soluciones logísticas), y FedeX Custom Federal (servicios aduaneros especializados federales) permanecerán operativos.

Confederate flags decorate the tombstones of Confederate soldiers killed in the Civil War in the Old Live Oak Cemetery in Selma, Alabama, U.S., May 6, 2026. A private one-acre plot known as the "Confederate Circle" is located within the city-owned cemetery and is maintained by the United Daughters of the Confederacy through donations. REUTERS/Kevin Mohatt
Confederate flags decorate the tombstones of Confederate soldiers killed in the Civil War in the Old Live Oak Cemetery in Selma, Alabama, U.S., May 6, 2026. A private one-acre plot known as the "Confederate Circle" is located within the city-owned cemetery and is maintained by the United Daughters of the Confederacy through donations. REUTERS/Kevin Mohatt

Servicios públicos abiertos y cerrados en Los Ángeles

Siendo un feriado federal, las entidades gubernamentales suspenderán sus actividades habituales. Oficinas estatales y federales, incluidos tribunales y organismos legislativos, estarán cerrados. Lo mismo ocurre con las entidades bancarias.

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Tiendas y supermercados: horarios en el Día de los Caídos

Supermercados como Ralphs, Trader Joe’s, Whole Foods, Pavilions, Sprouts, Vons, Gelson’s, Bristol Farms y Erewhon estarán abiertos en sus horarios regulares. Grandes cadenas como Target, Walmart, Home Depot, Lowe’s, Macy’s, JCPenney, IKEA, Burlington, TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Dollar Tree, Petco y PetSmart también operarán con normalidad, aunque algunos locales pueden ajustar su horario, por lo que se recomienda consultar el sitio web correspondiente.

En cambio, Costco permanecerá cerrado durante Memorial Day, en cumplimiento de su política de cierre en días festivos nacionales.

Costco no brindará atención al público de sus tiendas el lunes 25 de mayo de 2026 para conmemorar el Memorial Day. Foto: Instagram @costco
Costco no brindará atención al público de sus tiendas el lunes 25 de mayo de 2026 para conmemorar el Memorial Day. Foto: Instagram @costco

Transporte público en Memorial Day en Los Ángeles

Los autobuses LBT funcionarán con horario modificado y servicio reducido el 25 de mayo de 2026, ya que el Centro de Información de Tránsito y el Centro de Llamadas estarán cerrados. Se aconseja consultar los horarios y recorridos actualizados en el sitio oficial del operador de transporte local.

El sistema ferroviario Metrolink mantendrá su operación habitual durante Memorial Day, a diferencia del servicio Amtrak Rail 2 Rail® y su programa de código compartido, que estarán suspendidos del viernes 22 al martes 26 de mayo.

El sistema ferroviario Metrolink funcionará con esquema normal, sin embargo, el servicio Amtrak Rail 2 Rail® y su programa de código compartido quedarán suspendidos desde el viernes 22 de mayo hasta el martes 26 de mayo . Foto: Tripavisor
El sistema ferroviario Metrolink funcionará con esquema normal, sin embargo, el servicio Amtrak Rail 2 Rail® y su programa de código compartido quedarán suspendidos desde el viernes 22 de mayo hasta el martes 26 de mayo . Foto: Tripavisor

Esta diferencia se debe a que Metrolink es un operador regional con administración independiente, mientras que Amtrak ajusta sus servicios para ciertas rutas interestatales en fechas señaladas.

El pase diario SoCal de Metrolink cuesta USD 10 y ofrece viajes ilimitados en tren por el sur de California durante seis días festivos seleccionados al año, incluyendo Memorial Day.

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