Estados Unidos

Pochettino abre la puerta a seguir como entrenador de Estados Unidos tras el Mundial: “Si estamos felices, ¿por qué no?”

El técnico argentino, al frente de la USMNT desde 2024, expresó su satisfacción con el proyecto y la posibilidad de renovar después de la Copa del Mundo, mientras descarta cualquier negociación con clubes europeos por ahora

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Mauricio Pochettino mantiene abierta su permanencia en la selección de Estados Unidos tras el Mundial 2026 (REUTERS/Fernando Carranza/Archivo)
Mauricio Pochettino mantiene abierta su permanencia en la selección de Estados Unidos tras el Mundial 2026 (REUTERS/Fernando Carranza/Archivo)

El futuro de Mauricio Pochettino al frente de la Selección masculina de fútbol de Estados Unidos quedó bajo la lupa después de que el entrenador argentino reconociera su disposición a escuchar propuestas tras el Mundial de 2026.

El contrato que lo vincula a la Federación Estadounidense de Fútbol concluye al término del torneo, que se celebrará entre junio y julio.

Pochettino señaló en Atlanta, antes del amistoso entre Estados Unidos y Portugal, que está abierto a continuar en el cargo si existe acuerdo mutuo.

“No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no, si estamos felices y la federación también?”, expresó el técnico. Añadió que, en el fútbol, “todo puede pasar”.

Según la Federación Estadounidense de Fútbol, el ciclo del entrenador comenzó en el verano de 2024 y cualquier negociación para ampliar su vínculo se postergará hasta después del Mundial.

El contrato de Mauricio Pochettino con la Federación Estadounidense de Fútbol finaliza al término del Mundial de 2026
El contrato de Mauricio Pochettino con la Federación Estadounidense de Fútbol finaliza al término del Mundial de 2026

La situación contractual de Pochettino implica que su permanencia como seleccionador de Estados Unidos dependerá de los resultados y de la voluntad de ambas partes tras el Mundial 2026.

El director técnico argentino ha dejado abierta la posibilidad de continuar, aunque no descarta analizar ofertas si surgen propuestas de clubes europeos, según declaraciones realizadas en la antesala del partido amistoso ante Portugal.

Durante la rueda de prensa, Pochettino fue consultado sobre los rumores que lo vinculan a clubes como Tottenham Hotspur y Real Madrid.

Negó haber mantenido contactos recientes con esas instituciones tras la salida de sus respectivos entrenadores. “Por el momento, no”, respondió al ser interrogado sobre posibles conversaciones con ambos clubes.

El entrenador insistió en su compromiso actual: “Todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección aquí. No es el momento de hablar del futuro. Hasta ahora, nadie se ha acercado”.

Pochettino descarta contactos recientes con Tottenham Hotspur y Real Madrid tras rumores sobre su futuro (Foto AP/Ronald Blum)
Pochettino descarta contactos recientes con Tottenham Hotspur y Real Madrid tras rumores sobre su futuro (Foto AP/Ronald Blum)

La relación con Tottenham y la Premier League

El nombre de Pochettino ha vuelto a circular en el entorno del Tottenham Hotspur tras la salida de Thomas Frank en febrero y el breve paso de Igor Tudor por el banquillo.

Aunque, de acuerdo con el portal británico The Athletic, la directiva del club londinense está muy cerca de cerrar el arribo de Roberto De Zerbi, a quien habría ofrecido un contrato a largo plazo con una remuneración que lo situaría entre los técnicos mejor pagados de la Premier League.

Pochettino, quien dirigió a Tottenham entre 2014 y 2019, reconoció el vínculo afectivo que mantiene con la institución: “Es imposible no sentir nada por el club, por la gente que trabaja allí y por los aficionados. Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, afirmó.

Consultado por el presente del equipo, expresó su confianza en que “se mantendrán en la Premier League porque lo merecen”.

Roberto De Zerbi sería el nuevo entrenador del Tottenham
Roberto De Zerbi sería el nuevo entrenador del Tottenham

Expectativas tras la Copa del Mundo 2026

La incertidumbre en torno al destino que tomará Pochettino después del Mundial genera interés tanto en Estados Unidos como en Europa.

El entrenador ha manifestado en ocasiones anteriores su disposición a regresar a la dirección técnica de un club europeo, tras su paso por equipos como Southampton, Paris Saint-Germain y Chelsea.

En el caso de Real Madrid, el club está actualmente bajo la dirección de álvaro Arbeloa, quien asumió tras la salida de Xabi Alonso en enero.

Según el medio español Marca, el equipo ha mostrado una mejoría con el nuevo entrenador, lo que ha reducido los rumores sobre un interés inmediato en Pochettino para el banquillo merengue.

En síntesis, la continuidad de Mauricio Pochettino al frente de la Selección de Estados Unidos quedará definida una vez finalizado el Mundial 2026, sin descartar un eventual regreso al fútbol de clubes si se presentan ofertas que se ajusten a su trayectoria y expectativas profesionales.

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