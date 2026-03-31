Nueva York rompe 150 años de historia: tres marzos seguidos sin una sola nevada

Nueva York registra tres marzos consecutivos sin nieve, un récord histórico que no se observaba desde hace más de 150 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York cerró marzo sin registrar una sola nevada por tercer año consecutivo, un fenómeno sin precedentes en más de 150 años de mediciones oficiales.

Esta situación, confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), señala cambios en la dinámica de los inviernos y plantea interrogantes sobre la estabilidad climática en la región.

El hecho de que Central Park no haya acumulado nieve durante tres marzos consecutivos, algo que no ocurría desde que comenzaron los registros en 1869, establece un récord histórico y plantea inquietudes sobre posibles impactos en la vida urbana y la planificación de servicios, según informó la revista estadounidense Newsweek.

El NWS vincula este resultado a la distribución irregular de las precipitaciones y episodios de frío extremo, lo cual dificulta la previsión de los patrones climáticos habituales y fuerza una revisión de los modelos de gestión urbana para afrontar nuevas vulnerabilidades y desafíos.

Hasta ahora, la ciudad solo había atravesado dos periodos con marzos consecutivos sin nieve: de 1945 a 1946 y de 2020 a 2021.

El nuevo registro, que suma tres años, marca una inflexión en la historia meteorológica local y, según el meteorólogo Richard Bann de Newsweek, confirma una alteración en la estacionalidad, rompiendo una tendencia de más de 150 años en la que marzo era considerado un mes de transición, con nevadas ocasionales clave para el equilibrio climático de la zona.

Persistencia del frío y concentración de nevadas en el invierno

El Servicio Meteorológico Nacional asocia la ausencia de nevadas en marzo a un cambio en la dinámica climática regional y a la mayor volatilidad atmosférica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de nieve en marzo no implicó inviernos suaves. Por el contrario, Nueva York experimentó una de las temporadas más frías de la última década, con extensos periodos de temperaturas bajo cero.

El NWS emitió varias alertas por hipotermia y los especialistas observaron una distribución inusual de los fenómenos invernales en el tiempo y el espacio.

Durante enero y febrero, la acumulación de nieve fue considerable. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que enero registró 14 pulgadas (35,6 cm) y febrero 22,3 pulgadas (56,6 cm), sumando un total de 43,5 pulgadas (110,5 cm) para toda la temporada invernal.

Esta cifra supera en 14 pulgadas (35,6 cm) el promedio histórico de 29,5 pulgadas (75 cm), lo que muestra que la nieve no desapareció, sino que se concentró en las etapas iniciales del invierno y disminuyó hacia el cierre de la estación.

Imágenes satelitales y alteraciones en la infraestructura urbana

La agencia espacial estadounidense NASA captó imágenes satelitales a finales de enero que muestran el río Hudson y otros cuerpos de agua completamente congelados, fenómeno observado solo en circunstancias excepcionales.

El nivel de hielo alcanzado provocó la suspensión de servicios de ferry y modificó la movilidad de miles de residentes, revelando las consecuencias del frío intenso incluso en ausencia de nieve al final de la temporada.

Las imágenes satelitales, junto con el análisis de la agencia espacial estadounidense, documentaron la magnitud y rareza del episodio, y sirvieron para alertar a los servicios municipales sobre la necesidad de adaptar la infraestructura ante condiciones invernales inesperadas.

Transición hacia temperaturas primaverales

La transición abrupta hacia temperaturas primaverales en marzo resalta la ruptura de patrones climáticos tradicionales en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar marzo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que varias zonas de la ciudad alcanzaron temperaturas entre -9,4 y -6,7 °C (15 y 20 °F) por encima del promedio para la época. Esta transición hacia registros propios de primavera resalta la pérdida de gradualidad en el cambio de estación, con áreas costeras mostrando cierta moderación y sectores interiores con picos elevados.

La previsión meteorológica indica que la tendencia cálida persistirá en los próximos días, consolidando la ausencia total de nieve en marzo y destacando la ruptura de los ciclos tradicionales del invierno en Nueva York.

El salto directo entre frío y calor plantea nuevos retos para el monitoreo y la gestión de riesgos asociados a la variabilidad climática.

Debates científicos sobre el origen del fenómeno

La ausencia de nieve durante tres marzos consecutivos reabrió el debate científico sobre las causas del fenómeno. Especialistas citados por Newsweek señalan que, aunque no puede vincularse solo al cambio climático, la combinación de inviernos más cálidos y episodios de frío intenso con menos nieve en marzo refleja una volatilidad atmosférica creciente.

Esta situación se interpreta como un posible indicio de cambios más profundos en la dinámica climática del noreste de Estados Unidos, aunque la variabilidad natural también se toma en cuenta en los estudios de los profesionales.

Meteorólogos y especialistas en clima sugieren que la secuencia de marzos sin nieve podría representar el inicio de una nueva normalidad, o constituir una anomalía estadística dentro de la amplia variabilidad meteorológica registrada en la región.

Impactos urbanos y retos para la gestión municipal

El cambio en el patrón de nevadas en marzo afecta de manera directa la planificación de servicios públicos, el diseño de infraestructuras y sectores económicos dependientes del clima, como el turismo y el comercio de temporada.

Las autoridades de Nueva York deberán revisar y adaptar sus estrategias de gestión y prevención ante una incertidumbre meteorológica más marcada.

El monitoreo de las anomalías estacionales seguirá siendo prioritario para los organismos responsables de la previsión y respuesta ante emergencias. El reto consiste en diferenciar episodios aislados de tendencias duraderas que puedan modificar de manera estructural la relación de la ciudad con su entorno climático.

La secuencia de tres marzos consecutivos sin nieve en Central Park es una advertencia sobre la volatilidad del clima y la necesidad de fortalecer los sistemas urbanos para anticipar y gestionar escenarios difíciles de prever en una de las principales ciudades de Estados Unidos.